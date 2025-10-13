Cuatro cosas que aprendimos en la Semana 6 de la NFL: Bucs y Panthers prosperan pese a las lesiones
Las lesiones pueden definir el rumbo de una temporada para los contendientes de la NFL.
Tanto los 49ers como los Buccaneers habían logrado mantenerse a flote pese a los contratiempos físicos. Sin embargo, parece que San Francisco podría venirse abajo tras la devastadora pérdida de su estrella defensiva, Fred Warner, quien se fracturó el tobillo el domingo en Tampa Bay.
Te puede interesar: Resultados de la Semana 6 de la NFL: Skattebo y Dart guían a Giants al triunfo sobre Eagles
Por su parte, los Buccaneers han sabido crecer ante la adversidad y, tras vencer a los 49ers, se ubican en lo más alto de la clasificación de la NFC.
En ocasiones, las lesiones abren la puerta para que jugadores poco reconocidos se conviertan en figuras. Ese ha sido el caso de Rico Dowdle, quien ha brillado con los Panthers desde que reemplazó al lesionado Chuba Hubbard como corredor titular.
Para los Bengals, en caída libre, todo ha salido mal desde la lesión en el dedo del pie de Joe Burrow, y ni siquiera el reciente intercambio por Joe Flacco ha traído mucho optimismo.
Mayfield sigue como favorito al MVP y los Bucs sueñan con el Super Bowl
Mayfield no necesitó una serie ganadora esta semana, pero volvió a demostrar por qué es el principal candidato al MVP durante la victoria de los Buccaneers 30–19 sobre los 49ers.
El mariscal de Tampa Bay cambió el rumbo del partido y destruyó el ánimo de San Francisco al escapar de una captura en tercera y 14 para conseguir una milagrosa carrera de 15 yardas. Dos jugadas después, Mayfield lanzó un pase preciso al novato Tez Johnson, elegido en la séptima ronda, quien hizo una atrapada espectacular para concretar un touchdown de 45 yardas que puso el marcador 27–19 con 2:49 por jugar en el tercer cuarto. Desde ese momento, el partido quedó prácticamente definido.
Tal vez este fue el punto en que las lesiones finalmente alcanzaron a los 49ers, sobre todo tras la baja de Warner. Pero los Buccaneers (5–1) también han lidiado con varios ausentes, entre ellos Bucky Irving y Mike Evans, que no jugaron el domingo.
Aun así, los Buccaneers encontraron la manera de dominar a un talentoso equipo de los 49ers (4–2). Mayfield (17 de 23 pases completos, 256 yardas, dos touchdowns) se mantuvo firme pese a la baja del novato estelar Emeka Egbuka, quien salió en la segunda mitad por una lesión en el muslo. Eso abrió oportunidades para Johnson, que además celebró su anotación con estilo. Por segunda semana consecutiva, Rachaad White (17 acarreos, 65 yardas, un touchdown) fue efectivo al suplir a Irving.
Mayfield no solo es el principal favorito para ganar el MVP en este inicio de temporada, sino que también ha convertido a los Buccaneers en auténticos contendientes al Super Bowl dentro de una NFC muy abierta, en la que los Eagles han perdido dos juegos consecutivos. El entrenador Todd Bowles merece gran parte del crédito por lo que ha logrado en todas las fases, especialmente en defensa. Mac Jones (27 de 39, 347 yardas, dos intercepciones) lució confundido ante la agresividad defensiva de Tampa Bay durante casi todo el encuentro.
Los 49ers podrían comenzar a desinflarse por la larga lista de lesionados. Para Mayfield y compañía, en cambio, parece que el panorama es el opuesto.
Flacco no logra levantar a los Bengals en declive
Aunque aún es difícil medir el verdadero nivel de los Packers (3–1–1), resulta evidente hacia dónde se dirigen los Bengals (2–4), sin importar quién sea su mariscal titular.
El veterano Joe Flacco (29 de 45, 219 yardas, dos touchdowns) poco pudo aportar en su debut con Cincinnati, más allá de ayudar a Ja’Marr Chase (10 recepciones, 94 yardas, un touchdown) a engrosar sus estadísticas en Green Bay. La cuarta derrota consecutiva, un 27–18 frente a los Packers, se pareció mucho a las tres anteriores con Jake Browning al mando. La ofensiva volvió a iniciar con lentitud y fue incapaz de establecer el juego terrestre, con Chase Brown quedándose por debajo de las 50 yardas por sexta ocasión en la campaña.
Como punto positivo, Flacco tuvo buena protección, solo sufrió una captura, aunque tardó tres cuartos en conectar un pase largo. Los Bengals quizá estén desperdiciando su tiempo al intentar adelantar el regreso de Joe Burrow. Si Cincinnati pierde la próxima semana ante los líderes Steelers (4–1), el equipo debería considerar seriamente darle descanso al mariscal por el resto de la temporada 2025.
Por el lado de Green Bay, Jordan Love tuvo otra actuación irregular (19 de 26, 259 yardas, un touchdown y una intercepción). Sin embargo, la ofensiva fue rescatada por Josh Jacobs, quien corrió para 93 yardas y dos anotaciones. Será difícil tomar en serio a los Packers como contendientes a playoffs mientras Love no entregue actuaciones de nivel élite.
Los Panthers por fin muestran avances en su reconstrucción
Parece que los Panthers (3–3) por fin han dejado atrás su etapa de reconstrucción improvisada, tras derrotar de forma consecutiva a Cowboys y Dolphins. La ofensiva de Dave Canales despegó desde que Rico Dowdle tomó el lugar del lesionado Chuba Hubbard, lo que podría generar un dilema una vez que éste último esté listo para volver.
Dowdle ha brillado corriendo detrás de una línea ofensiva que bloquea de manera eficiente, justo como lo hacía Hubbard la temporada pasada, cuando se ganó una extensión de contrato por cuatro años y 33.2 millones de dólares.
Durante el primer mes, el ataque terrestre fue prácticamente inexistente, lo que impidió al joven mariscal Bryce Young encontrar ritmo. Ahora, con un juego balanceado, el exseleccionado número uno ha mostrado una gran mejoría: completó 17 de 25 pases para 199 yardas y tres touchdowns —dos de ellos para el novato Tetairoa McMillan— en la victoria 30–27 sobre Dallas. Dowdle se cobró revancha ante su exequipo con 30 acarreos para 183 yardas, además de cuatro recepciones para 56 yardas y otro touchdown.
Tal vez no convenga exagerar tras ver a los Panthers dominar las flojas defensas de Dolphins y Cowboys, pero es evidente cuánto mejora Young con un ataque terrestre productivo. Quizá nunca llegue a ser una superestrella, pero el mariscal de segundo año puede dirigir con eficacia la ofensiva de Canales cuando la línea hace su trabajo. Además de abrir amplios carriles para Dowdle, solo permitió una captura ante Dallas.
Antes de adelantarnos, conviene señalar que todas las victorias de Carolina han sido en casa. Si logran vencer cómodamente a los Jets, aún sin triunfos, la próxima semana como visitantes, tal vez podamos empezar a hablar en serio de una posible clasificación a playoffs.
Las palabras de Tagovailoa podrían anticipar cambios en Miami
El mariscal de los Dolphins, Tua Tagovailoa, hizo declaraciones llamativas tras la dolorosa derrota 29–27 ante los Chargers, al admitir que algunos jugadores han llegado tarde a las reuniones y sugerir incluso que el equipo tiene un problema de liderazgo.
Quizá Tagovailoa simplemente reflexionaba sobre cómo revertir el inicio 1–5 de Miami, o tal vez lanzó una advertencia pública a sus compañeros para que se enfoquen antes del cierre de transferencias del 4 de noviembre. Con seis años en la liga, Tua sabe que los equipos con solo una victoria a estas alturas suelen tomar decisiones drásticas y empezar a pensar en el futuro.
También existe la posibilidad de que haya querido enviar un mensaje a la directiva, cuestionando el liderazgo interno y dejando mal parado al entrenador Mike McDaniel. Sin embargo, sus palabras tampoco lo favorecen, pues como mariscal es su responsabilidad mantener al grupo unido y asegurar la asistencia a las reuniones internas. Queda la duda de cuántas de esas reuniones se han realizado esta temporada.
No sería una sorpresa si Miami decide iniciar una reconstrucción completa, dado lo inconsistente que ha sido Tagovailoa a lo largo de su carrera. El pasador lanzó tres intercepciones costosas ante los Chargers y ha batallado para encender la ofensiva desde la lesión que dejó fuera a Tyreek Hill.
Intencionalmente o no, Tagovailoa dejó mucho en qué pensar a los Dolphins, cuyo 2025 parece escaparse entre las manos.