De Kimi Antonelli a Pelé: los campeones del mundo más jóvenes en el deporte

Este 2026, Andrea Kimi Antonelli, a sus 20 años y 68 días, rompió con la historia del automovilismo al proclamarse como el campeón más joven de la F1. De esta manera, se une a la lista de niños maravilla que se consagraron como campeones del mundo en sus respectivas disciplinas. A continuación, repasamos algunos de los nombres que marcaron al deporte con sus títulos desde temprana edad.

Marc Márquez (20 años y 266 días) | MotoGP

Dentro del deporte motor también hubo otro joven sensación que en 2013 se impuso ante las grandes figuras, solo que en su caso fue en el motociclismo.

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Se trató del español Marc Márquez, quien en su año de debut con Honda registró una temporada de ensueño logrando 16 podios y 6 victorias para ganar con 334 puntos el campeonato de MotoGP a los 20 años y 266 días, superando a figuras como Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. Fue el primero de 7 títulos en la categoría reina.

Mike Tyson (20 años y 145 días) y Wilfred Benítez (17 años y 176 días) | Boxeo

A una edad similar a la de Antonelli, un Mike Tyson de 20 años y 145 días sorprendía al mundo en 1986 noqueando en solo dos rounds a un experimentado Trevor Berbick de 32 años para coronarse con el título de peso pesado del CMB. Desde entonces, ningún otro boxeador tan joven ha reinado en esta categoría. Además, dejó un legado como el primer indiscutido en unificar los títulos de la AMB, CMB y FIB en 1987.

Ahora, si se toman en cuenta todas las divisiones del pugilismo, el campeón mundial más joven de la historia fue el puertorriqueño Wilfred Benítez. En 1976, el caribeño, a sus 17 años y 176 días, derrotó al colombiano Antonio “Kid Pambelé” Cervantes por decisión dividida en 15 asaltos para ponerse en la cintura el campeonato wélter junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Posteriormente, también se consagró en los pesos wélter en 1979 y superwélter en 1981, en ambas ocasiones levantándose con el cetro del CMB.

Pelé (17 años y 249 días) | Futbol

En el caso del futbol, el récord del campeón más joven en una Copa del Mundo le pertenece a Pelé. El brasileño deslumbró al planeta en Suecia 1958 cuando, con 17 años y 249 días, lideró a su selección anotando 6 goles en el torneo, incluyendo el récord del campeón más joven en una Copa del Mundo le pertenece a Pelé.dos tantos en la final ante los anfitriones. A partir de ese momento gestó una leyenda como el único futbolista de la historia en ganar tres Mundiales, conquistando posteriormente las copas de Chile 1962 y México 1970.

Martina Hingis (16 años y 117 días) | Tenis

En el tenis profesional no existe un título formal de "campeón mundial", pero sí hay cuatro torneos de Grand Slam considerados los más importantes de esta disciplina: el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

La suiza Martina Hingis, con apenas 15 años, ya había ganado Wimbledon en 1996 en la modalidad de dobles. Sin embargo, su consagración individual llegó en 1997, a los 16 años y 117 días, cuando dominó tres de los cuatro grandes coronándose en Australia, Wimbledon y el US Open para trepar al número 1 del ranking de la WTA. Este fue el inicio de una trayectoria que cerró con 43 títulos oficiales de la WTA, incluidos 5 de Grand Slam.

Así como estos atletas prodigios marcaron un antes y un después en sus disciplinas, ahora Kimi Antonelli tendrá el reto de seguirse consolidando en las pistas y reafirmarse como uno de los mejores en su deporte.