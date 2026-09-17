Kimi Antonelli: de los karts a liderar la F1 a los 20 años
Andrea Kimi Antonelli lidera el campeonato de Fórmula 1 a los 20 años con ocho victorias en 12 carreras. El italiano de Mercedes acumula 442 puntos en 38 Grandes Premios desde su debut en 2025, una cifra que lo convierte en el líder más joven en la historia del campeonato. Pero la velocidad de su ascenso no empezó en la F1. Antes de llegar a la máxima categoría, Antonelli recorrió las categorías inferiores a un ritmo que no tiene precedentes en el automovilismo moderno, y los números de cada escalón lo respaldan.
Antonelli nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, hijo de Marco Antonelli, piloto de autos deportivos. Arrancó en el karting a los ocho años y Mercedes lo fichó para su programa de jóvenes pilotos en abril de 2019, cuando tenía 12. No fue una apuesta a ciegas: ese mismo año, en la categoría OK-Junior, ganó el WSK Euro Series, el WSK Super Master Series, la South Garda Winter Cup, el WSK Open Cup y el WSK Final Cup, además del campeonato italiano. Seis títulos internacionales en una sola temporada.
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El ascenso de Antonelli a la F1
El salto a la categoría OK, la división senior del karting, llegó en 2020. Antonelli tenía 14 años. Ganó el Campeonato Europeo de la FIA en su primer año en esa clase, más el WSK Euro Series y el campeonato italiano. Ese mismo año, una colisión en el Campeonato del Mundo le provocó una fractura de tibia y metatarso izquierdo. La FIA igual lo nombró novato del año. En 2021 retuvo el título europeo con cinco victorias en ocho rondas. Su palmarés en karting, al momento de dejarlo, incluía dos campeonatos europeos consecutivos en la clase OK, algo que en esa categoría se logra con muy poca frecuencia.
En 2022 llegó la Fórmula 4. Antonelli corrió en dos campeonatos al mismo tiempo, el italiano y el alemán (ADAC), ambos con Prema. Los números de esa temporada son difíciles de ignorar: 22 victorias en 35 carreras, 21 poles y 27 podios entre los dos certámenes. En la F4 italiana ganó 13 de 20 carreras, incluida una racha de seis triunfos consecutivos entre Spa-Francorchamps y Vallelunga. En la ADAC sumó nueve más en 15 salidas y se convirtió en el primer italiano en ganar ese campeonato en el Nürburgring. A eso se añadió una medalla de oro con Italia en la Copa de F4 de los Juegos del Automovilismo de la FIA, en Le Castellet. Tenía 16 años.
La temporada 2023 trajo la Fórmula Regional, el paso que normalmente conecta la F4 con la F3. Antonelli compitió en la versión europea y en la de Medio Oriente, y ganó ambas. No existen cifras públicas consolidadas de esas dos campañas que permitan una comparación directa con otros campeones de la categoría, pero el dato relevante es otro: tras esos títulos, Mercedes decidió saltar la F3 por completo y colocar a Antonelli directamente en la Fórmula 2 para 2024.
Ese salto fue inusual. La escalera habitual del automovilismo pasa por F4, F3 y luego F2 antes de llegar a la F1. Antonelli se brincó un peldaño entero. En su temporada de novato en la F2, con Prema, no dominó como en las categorías anteriores, y eso también forma parte de la historia. El equipo tuvo problemas para encontrar el setup del nuevo auto, y los primeros meses fueron de adaptación. Su primera victoria llegó en Silverstone, en una carrera sprint bajo lluvia intensa, condiciones que tienden a igualar los autos y a premiar al piloto. Ganó otra más en Spa-Francorchamps. Terminó sexto en el campeonato con dos triunfos, un resultado que no refleja la dominancia de sus años previos, pero que Mercedes consideró suficiente para promoverlo.
La F1 llegó en 2025. Antonelli reemplazó a Lewis Hamilton, que se fue a Ferrari, y debutó con Mercedes a los 18 años. Su primera temporada no fue sencilla: terminó séptimo con 150 puntos y cinco victorias. Es un rendimiento respetable para un novato, pero lejos del liderato. Cinco Grandes Premios ganados en un primer año colocan a Antonelli entre los mejores debutantes de la historia reciente, aunque la comparación con otros novatos requiere contexto: el Mercedes de 2025 fue competitivo solo en tramos puntuales del calendario.
El cambio vino en 2026. El nuevo reglamento técnico reestructuró la competitividad de la parrilla, y Mercedes acertó con el diseño de su monoplaza. Antonelli respondió con ocho victorias, 15 podios y seis poles en las primeras 12 carreras. Hoy lidera el campeonato con cerca de 180 puntos de ventaja sobre sus rivales más cercanos. A los 20 años, es el líder más joven en la historia del Mundial de Fórmula 1. Si esos números se sostienen hasta el final de la temporada, sería también el campeón más joven, un registro que hoy pertenece a Sebastian Vettel, quien lo ganó a los 23 en 2010.
La trayectoria completa, vista en perspectiva, tiene una secuencia poco habitual. Entre 2019 y 2026, Antonelli pasó de la categoría OK-Junior del karting al liderato de la Fórmula 1 en siete años. En ese camino ganó campeonatos en cada categoría que disputó, con la excepción de la F2, donde terminó sexto pero con dos victorias. Se saltó la F3. Debutó en la F1 a los 18 años. Todo eso no garantiza un título mundial, y la segunda mitad de la temporada 2026 todavía tiene 12 carreras por delante. Lo que los números sí muestran es un piloto que, en cada escalón de su carrera, compitió por encima de lo esperado para su edad.