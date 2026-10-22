¡Decisivo! Hormiga González marca gol de la victoria del Olympiacos en Europa League

Armando “La Hormiga” González volvió a vestirse de héroe con la camiseta del Olympiacos. El delantero mexicano no solo firmó su quinta anotación con el gigante griego, sino que con un testarazo selló una victoria sobre el final para su equipo en la Europa League.

Este jueves 2, el "Equipo de la Leyenda" recibió la visita del Sparta Praga por la tercera fecha del torneo continental. El conjunto heleno, tras vencer previamente al Jagiellonia Białystok y al Marsella, llegaba con la intención de extender su invicto en la Europa League.

Cabe señalar que "La Hormiga" arrancó desde el banquillo por quinta ocasión consecutiva. Y durante más de una hora de juego, la paridad se apoderó del encuentro y ningún equipo lograba romper el cero.

Fue al minuto 67’ cuando el entrenador Imanol Alguacil volteó a la banca y le dio la oportunidad al atacante tricolor, quien ingresó en sustitución de Roman Yaremchuk para cambiar la historia.

Gol de La Hormiga que le valieron tres puntos al Olynpiacos

González no desaprovechó el momento. Al minuto 78’, Marcus Holmgren Pedersen, tras una jugada individual por la banda derecha mandó un centro preciso al área. Ahí, el mexicano, libre y sin marca, se elevó para luego martillar de cabeza picado para mandar el balón al fondo de las redes y firmar el 1-0 definitivo.

🤩 ¡GOOOOOOL DE LA HORMIGA!



¡GOOOOOOOOL DE ARMANDO GONZÁLEZ! ⚽



El 🇲🇽 marca su segunda anotación en #UELxESPN y #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/k8irjG78df — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 22, 2026

El tanto no solo rompió el empate, sino que amarró los tres puntos para los locales. Con este resultado, Olympiacos mantiene el paso perfecto con tres victorias en tres partidos, sumando 9 unidades para colocarse de momento en el quinto lugar de la tabla general, dentro de la zona de clasificación directa a Octavos de final.

A nivel individual, este gol significó el segundo para "La Hormiga" en la Europa League y el quinto en todas las competencias en lo que va de la temporada. Además, rompió con una sequía goleadora que se extendía desde el 16 de septiembre, cuando le anotó al Jagiellonia Białystok, en la primera fecha de este certamen.

Al final del partido, fue impresionante la manera como la afición del Olympiacos coreó el nombre del mexicano, luego de que sus compañeros lo dejaron a él para que dirigiera solo frente a la grada la porra del club.