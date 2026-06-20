¿Despierta el gigante dormido? ¡La selección alemana está más viva que nunca!
La selección de Alemania rompió con su racha negativa de fracasos mundialistas y aseguró su pase a las fases finales de Norteamérica 2026. La última vez que lo logró fue hace 12 años y terminó levantando el trofeo de campeón.
Este sábado 20 de junio, con una remontada gracias a un doblete de Deniz Undav, los germanos se impusieron por 2-1 sobre Costa de Marfil. De esta manera, los dirigidos por Julian Nagelsmann se hicieron del liderato del Grupo E y, a falta de la última jornada de la primera ronda, sellaron su boleto a los dieciseisavos de final.
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Para una potencia del fútbol como Alemania, con cuatro estrellas en su escudo, esto no sería relevante... de no ser porque llevaba más de una década sin conseguir algo así.
Dos Mundiales en crisis
Alemania nunca había sido eliminado en la fase de grupos, hasta que llegó Rusia 2018. En aquella copa, la escuadra teutona venía como campeona defensora y natural contendiente a repetir el título. Pero, tras perder con México 0-1, vencer 2-1 a Suecia y volver a perder con Corea del Sur por 0-2, finalizó con tres unidades en el último lugar del Grupo F.
En Qatar 2022, los germanos llegaban con sed de revancha y con la intención de mostrar que la justa pasada había sido solo un accidente. Sin embargo, volvieron a ser sorprendidos, cayendo 1-2 con Japón, empatando 1-1 con España y, aunque superaron 4-2 a Costa Rica, solo lograron cuatro puntos, quedando terceros del Grupo E y eliminados del torneo.
Así fue la última vez que Alemania superó la fase de grupos
Para recordar la última ocasión en la que Alemania superó la primera ronda, hay que remontarse 12 años al pasado, a Brasil 2014. En aquel torneo, la Mannschaft arrancó goleando 4-0 a Portugal, empató 2-2 con Ghana y venció 0-1 a Estados Unidos para llevarse la cima del Grupo G.
Tras la primera ronda, venció en tiempos extras 2-1 a Argelia en los octavos de final, derrotó 1-0 a Francia en cuartos, para luego golear al anfitrión Brasil por 7-1 en semifinales. Con toda esta motivación llegaron a la final, donde frenaron a la Argentina de Lionel Messi, derrotándola 1-0 para coronarse con su cuarto título mundial.
Ahora, en Norteamérica 2026, buscará seguir el mismo camino, con el añadido de que esta vez tendrá que superar una ronda más, la de dieciseisavos de final.
Asimismo, hay que señalar que, previo a entrar a las fases de eliminación directa, Alemania enfrentará a Ecuador el próximo jueves 25 de junio, en su último duelo del Grupo E.