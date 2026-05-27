EA Sports FC 26 tendrá su propio Mundial: todo lo que sabemos de "The World's Game"
EA Sports confirmó lo que millones de jugadores esperaban. El 4 de junio, una semana antes del inicio del Mundial 2026, llegará a EA Sports FC 26 una actualización gratuita llamada "The World's Game" con un modo de torneo internacional inspirado en la Copa del Mundo.
No es un juego oficial del Mundial porque EA ya no tiene la licencia de la FIFA, pero es lo más cercano que existe a vivir el torneo desde la consola. Y tiene un peso histórico enorme: es la primera vez en 30 años que una Copa del Mundo no tiene un videojuego oficial de EA. Desde FIFA World Cup 98 hasta FIFA World Cup 2022, cada edición del torneo tuvo su propio título con licencia. Ese ciclo se rompió cuando EA y la FIFA terminaron su relación en 2023. "The World's Game" es la respuesta de EA para llenar ese vacío.
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La actualización incluye un modo de torneo completamente nuevo con 48 selecciones nacionales, las mismas que participarán en el Mundial real. El juego base actualmente tiene 29 selecciones, así que la actualización suma 19 equipos nuevos entre los que se encuentran Brasil, Uruguay, Canadá y varias selecciones africanas y asiáticas que no estaban disponibles.
Cada selección tendrá su plantilla completa de 26 jugadores con las convocatorias oficiales del Mundial. También llegan estadios auténticos nuevos, varios de ellos sedes reales del torneo en Estados Unidos que EA ya tiene en su base de datos por los juegos de Madden NFL.
Ultimate Team también recibirá contenido temático del torneo. A partir del 5 de junio arranca "National Pride", la versión mundialista del Festival of Football, con cartas especiales de jugadores basadas en su rendimiento con las selecciones. Todo apunta a que habrá cartas en vivo que subirán de nivel según el desempeño real de los equipos durante el Mundial, similar a lo que EA hizo con la Euro 2024 y la Copa América en FC 25. También se esperan al menos cinco nuevos ICONs de leyendas internacionales, entre ellos Rivelino, y la posibilidad de que Neymar aparezca como carta especial a través de la selección de Brasil. Habrá objetivos exclusivos con recompensas temáticas, SBCs relacionados con el torneo y contenido limitado durante las seis semanas que dura la competición real.
El Modo Carrera de Jugador recibirá nuevos ICONs y Héroes internacionales, figuras legendarias de la historia de las selecciones nacionales. El Modo Carrera de Director Técnico tendrá desafíos temáticos internacionales. Y todos los equipos nacionales serán utilizables en partidas rápidas con amigos y en partidos en línea contra otros jugadores.
Para los que todavía no tienen el juego, hay una oportunidad perfecta. EA Sports FC 26 está disponible de forma gratuita para suscriptores de PlayStation Plus hasta el 16 de junio. Eso significa que cualquier persona con suscripción activa puede descargar el juego gratis, recibir la actualización el 4 de junio y tener todo listo para jugar el torneo virtual antes de que el Mundial real arranque el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.
La versión móvil de FC 26 ya recibió su actualización hoy 27 de mayo con más de 50 selecciones disponibles. La versión de consola y PC llega el 4 de junio. Es una actualización gratuita para todos los que ya tienen el juego, sin costo adicional. Treinta años de juegos oficiales del Mundial se terminaron, pero EA dejó claro con "The World's Game" que la experiencia no depende de una licencia. El Mundial de EA llega una semana antes que el de verdad.