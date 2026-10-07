El fisco británico ya había investigado al Manchester City desde 2018

El fisco británico abrió ya en 2018 una investigación al Manchester City para determinar si el club, recientemente declarado culpable de infringir las normas financieras del futbol inglés, había recurrido a complejas estructuras para reducir sus impuestos, informa este miércoles el Financial Times.

Las autoridades fiscales habrían abierto esta investigación después de que, a finales de 2018, el semanario alemán Der Spiegel publicara correos electrónicos internos del club inglés, afirma el diario, citando a "personas conocedoras del caso".

Según las fuentes citadas por el diario, la investigación, que no se refiere a sospechas de fraude deliberado, nunca se cerró formalmente y la administración tributaria británica (HMRC) no ha tomado ninguna medida contra el club.

El Manchester City fue declarado culpable a finales de septiembre de "graves" infracciones de las normas financieras de la Premier League durante el período 2009-2018 por una comisión independiente, un caso que sacudió a todo el fútbol europeo.

El club, que defiende su inocencia y cuestiona estas conclusiones, ha apelado. La investigación de la Premier League, que fue la que encargó la creación de dicha comisión, se abrió en diciembre de 2018.

En espera de una sanción, en una fecha que no ha sido precisada, el club podría perder varios títulos y ser incluso excluido del campeonato.

Desde su adquisición por capital emiratí, el Manchester City ha ganado ocho títulos de la Premier League y la Champions en 2023, gracias, entre otras cosas, a unas inversiones masivas en fichajes.

El veredicto también podría tener repercusiones geopolíticas, al empañar el éxito de un club que constituye uno de los escaparates más destacados de Emiratos Árabes Unidos, con quien el Reino Unido mantiene vínculos desde hace décadas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, antiguo alcalde del Gran Mánchester, elogió la semana pasada las inversiones de los propietarios emiratíes del club.

Un portavoz del primer ministro matizó posteriormente sus declaraciones, subrayando que nadie podía estar "por encima de las reglas".