ARCHIVO SI | Eduardo Nájera y la conquista de Oklahoma
Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es "ONE TOUGH HOMBRE , de Grant Wahl, publicada originalmente el 24 de enero de 2000.
Casi todos los fines de semana, Jaime Rubio se pasea por las canchas al aire libre del Parque Las Águilas de la Ciudad de México y participa en algunos partidos informales. Rubio es editor de baloncesto de Reforma, la versión mexicana de USA Today, y últimamente ha detectado una nueva tendencia: cada vez más adolescentes modernos del parque se quitan sus desgastados uniformes de Michael Jordan y se ponen la camiseta granate y blanca número 21 de Eduardo Nájera, estudiante de último año de Oklahoma y exjugador de Chihuahua, quien ya es considerado el mejor jugador que México ha producido.
"No sé dónde los consiguen", dice Rubio. "No se venden en ninguna tienda aquí, así que los chicos tienen que pedirlos en Oklahoma o encontrarlos en el mercado negro".
Como saben Rubio y otros hoopsistas optimistas, si Nájera ya está agitando el movimiento clandestino al sur de la frontera, para esta época, dentro de un año, los temblores podrían haberse transformado en Najerapture. "Si Eduardo llega a la NBA, será una oportunidad extraordinaria para provocar una explosión del baloncesto en México", dice Rubio, quien cree que es posible que Nájera tenga el mismo efecto en la incipiente afición de sus compatriotas por el baloncesto que Fernando Valenzuela tuvo en el interés de los mexicanos por las Grandes Ligas de beisbol.
Apreciar a Nájera es ver las pequeñas cosas que hace en la cancha —la forma en que se abre paso con destreza dentro de la zona, se apresura para una volcada posterior o coloca sus bloqueos— y darse cuenta de que irradia una pasión por el baloncesto que los mexicanos antes solo demostraban por el futbol. "Es uno de los jugadores más divertidos de ver en el país", dice el subgerente general de los San Antonio Spurs, R.C. Buford, quien cree que Nájera debería ser seleccionado en la primera ronda del draft el próximo junio. "Es extremadamente eficiente y muy duro. Muy pocos jugadores tienen un mayor impacto en las victorias de su equipo que él". Hasta el domingo, Nájera, un alero de 2,03 m, promediaba 19,4 puntos, 8,1 rebotes y 1,8 robos por partido para liderar a los Sooners, 17.º clasificado (14-2), en las tres categorías. Esto viene después de un verano en el que fue el segundo máximo anotador, con 20,1 puntos por partido, en los Juegos Mundiales Universitarios de Mallorca, España, donde guió a México a un cuarto puesto, su mejor resultado histórico.
Por su parte, Nájera sabe que no debe exagerar la comparación con Fernando (necesitará mejorar su 20.9% en tiros de tres puntos para tener minutos regulares en el profesionalismo), pero tampoco le teme. "Son unos zapatos muy grandes que llenar, y necesito trabajar muy duro para lograrlo", dice. "Mi objetivo no es solo llegar a la NBA, sino jugar en la NBA". Es una meta muy alta, ya que muy pocos jugadores mexicanos han sido reclutados para jugar en la División I. De hecho, hace solo cuatro años, Horacio Llamas se convirtió en el primer mexicano en llegar a la NBA al unirse a los Phoenix Suns. Desafortunadamente para Llamas, de 2,00 m y 130 kg, era más conocido por su apodo, El Baño, porque pasaba mucho tiempo en el baño, y terminó en la banca antes de ser excluido de la liga después de solo 28 partidos.
Al darse cuenta del potencial de Nájera, los medios mexicanos ya lo están colmando de elogios que nunca antes le dedicaron a Llamas. Reforma lo ha destacado en la portada de su sección deportiva dos o tres veces por semana esta temporada y publica reportajes sobre cada partido de Oklahoma, mientras que Televisa, la principal cadena de televisión del país, ofrece un resumen semanal de Nájera en su noticiero vespertino. Otra cadena, TvAzteca, acordó recientemente transmitir cuatro o posiblemente cinco partidos de los Sooners durante los próximos tres meses, y aunque la cadena ha tenido dificultades para conseguir tiempo publicitario para sus transmisiones de la NBA desde que Jordan se retiró, los anunciantes han hecho fila con entusiasmo para conseguir espacios comerciales en los partidos de Nájera. "Muchos anunciantes están interesados en patrocinar a Eduardo el próximo año", afirma Pepe Espinosa, narrador de baloncesto de TvAzteca. Cerveceras como Dos Equis, bancos como Banamex y telefónicas como Telmex. En nuestra cadena, siempre figura entre las cinco historias deportivas más importantes.
Un hombre convencido de que Nájera cautivará a los mexicanos, especialmente a los jóvenes, es Roberto González, presidente de Asquetbol Mexicano, una empresa con sede en la Ciudad de México que promueve el baloncesto juvenil. Con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, González fue compañero de equipo de Magic Johnson en el equipo de Michigan State que ganó el campeonato de la NCAA en 1979, y fue clave para que el entrenador de Oklahoma (y ex asistente de posgrado de los Spartans) Kelvin Sampson se fijara en Nájera. "Los mexicanos se identifican con Eduardo", dice González. "Es un gran trabajador, lleva el corazón en la camiseta y está triunfando en un mundo donde siempre ha sido difícil para los mexicanos. Él es su sangre y sus huesos".
Te puede interesar: Larry, Magic y Gonzo: la noche en que un mexicano hizo historia en el Campeonato de Basquet de NCAA
Son esas cosas las que le han valido a Nájera el estatus de héroe popular también en Norman. En una colisión ahora infame durante la semifinal regional del Medio Oeste del año pasado contra Michigan State, se preparaba para colocar una pantalla en la zona defensiva cuando el base de los Spartans (y exmariscal de campo de la escuela secundaria) Mateen Cleaves se abalanzó sobre él, golpeándolo con la parte superior del cráneo en la barbilla. "Todo lo que recuerdo", dice Nájera, "es un caballo atropellándome". Ambos jugadores cayeron como leña partida, y Nájera permaneció inmóvil durante ocho minutos, con un charco de sangre manándole de la barbilla como si hubiera sido víctima de un asesinato mafioso particularmente espantoso. En la banda, sus compañeros Michael Johnson y Víctor Ávila comenzaron a sollozar suavemente hasta que Nájera se levantó mareado y se tambaleó al suelo.
Sorprendentemente, Nájera regresó del vestuario minutos después y, con una docena de puntos de sutura en la barbilla, volvió al partido. No es que se llevara nada de su ingenio. "El entrenador me dijo la jugada, pero para cuando llegué ya la había olvidado", dice Nájera. Así que hizo lo que le salió de forma natural. "Lo primero que hizo fue ir a por Mateen Cleaves con una selección demoledora", dice Sampson. "¡Lo primero! Y no me refiero a entrar de puntillas. ¡Fue un desastre! Con los años he aprendido que el dolor es una opinión, y algunos chicos tienen una opinión muy alta del dolor. Eduardo tiene una opinión muy baja del dolor".
Pregúntale a Nájera quién es el responsable de su dureza, y te contará una historia sobre su padre, Servando. Servando, de 55 años, excampocorto de la liga estatal de beisbol de Chihuahua, apodado El Vikingo por su larga y ondulada cabellera, trabaja estos días en una planta de agua, a pesar de haber sufrido un infarto en julio pasado. "Estuvo muy mal durante una semana", dice Eduardo, quien estaba en casa después de ir a la escuela cuando Servando sufrió el infarto y tuvo que soportar un aterrador viaje en ambulancia a su lado. "Finalmente le pusieron un marcapasos, pero estuve con él en el hospital todo el tiempo. Casi muere". Servando, sin embargo, no permitió que una nimiedad como una experiencia cercana a la muerte lo mantuviera al margen. Apenas unos días después de salir del hospital, jugó como campocorto en su equipo de beisbol de mayores de 40 años.
Servando siempre quiso que Eduardo, el menor de sus seis hijos y los de su esposa Rosa, siguiera sus pasos en el beisbol, así que meneó la cabeza con tristeza cuando lo sacaron del equipo de su preparatoria en su primer año. Sin embargo, a los 15 años, Eduardo descubrió un nuevo amor. Su vecino había improvisado una canasta de baloncesto en la calle Sicomoro, una tranquila vía del barrio Las Granjas de Chihuahua, y un día, después de jugar al futbol, su amigo lo invitó a su casa a jugar un partido. Eduardo empezó a jugar tan bien que entró al equipo de la escuela ese mismo año, pero veía la mayoría de los partidos desde la banca. "Me dije a mí mismo que nunca volvería a pasar por eso", dice, "así que empecé a practicar solo y a jugar en todos los equipos que podía". Siguiendo el ejemplo de Scottie Pippen, a quien veía en los partidos de los Chicago Bulls televisados en México, y tras la actuación de un alero tenaz y preciso de la liga mexicana llamado Raúl Parma, Nájera irrumpió en el mundo del baloncesto de su país dos años después, liderando al equipo de Chihuahua al título nacional por categorías en Puebla. Fue allí donde Chuck Skarshaug, un estadounidense que entrenaba en México, convenció a Eduardo de que tenía la oportunidad de obtener una beca de baloncesto en una universidad estadounidense. Al año siguiente, mientras jugaba para Skarshaug en la Escuela Cristiana Cornerstone de San Antonio, Nájera promedió 24.8 puntos y recibió propuestas de reclutamiento de Duke, Indiana y Oklahoma State antes de elegir Oklahoma.
Un gran obstáculo persistía: Nájera no podía mantener una conversación sencilla en inglés. En Cornerstone, donde lo acompañaban su mejor amigo y otros tres mexicanos que conocía, rara vez tenía que hablar algo que no fuera español fuera de clase. Al llegar a Norman, su primer año se convirtió en una larga pesadilla, ya que se perdió la temporada de baloncesto (le había costado cuatro intentos aprobar el examen estandarizado obligatorio) y tenía dificultades con las tareas más sencillas. "Tenía miedo de hablar con la gente", dice. "Empecé a comer en Subway todo el tiempo solo porque tenía miedo de ir a la cafetería".
Nostálgico y aislado, Nájera pasaba horas y horas en la oficina de una servicial consejera deportiva bilingüe llamada Verónica Trujillo. "En un momento, Eduardo me dijo: 'No puedo', porque estaba muy frustrado", cuenta, "pero siguió trabajando. Nunca olvidaré el día que entró y me preguntó: '¿Qué pasa?'". Recuerdo haberle dicho al entrenador: "Creo que Eduardo ya está con los chicos".
Hoy en día, Nájera habla un inglés impecable, charla sin parar con sus fans y espera con ilusión graduarse en sociología en mayo. "Cuando veo a Eduardo hoy, entiendo de dónde viene", dice Sampson. "Era un chico hispano tímido que no hablaba bien el idioma, que no te miraba a los ojos cuando le hablabas y que pasó su primer año aquí tomando clases y sentado solo en su habitación. Sé lo que ha pasado para llegar hasta aquí".
Cómodo jugando a la sombra de Nate Erdmann y Corey Brewer durante sus dos primeros años, Nájera se convirtió en el punto focal de la ofensiva de Oklahoma la temporada pasada tras varias sesiones a puerta cerrada con Sampson, quien animó a su Hombre Malo, como él lo llama, a tomar las riendas. "Eduardo no tiene ego", dice Sampson, "pero escuchó, y mi mayor regalo es que nuestro mejor jugador también es el que más trabaja".
Las cosas van tan bien que la mayor preocupación de Nájera es que está recibiendo demasiada publicidad en México. Los Nájera son de clase media, pero eso podría cambiar dentro de un año si Eduardo llega a la NBA. Y en México, donde el padre de la estrella del futbol Jorge Campos fue secuestrado y retenido para pedir un rescate el año pasado, la riqueza puede poner a la gente en la mira. "No quiero que nadie le haga nada malo a mi familia", dice Eduardo, "así que me gustaría traerlos a Estados Unidos si tengo la oportunidad".
Si eso sucede, Rosa y Servando podrían liderar una migración hacia el norte relacionada con el baloncesto. Su hijo ya ha despertado el interés de jóvenes mexicanos que quieren jugar baloncesto universitario en Estados Unidos. Durante una reciente sesión de chat en internet organizada por Reforma, Nájera fue bombardeado con preguntas de 75 internautas; no tantos como los que se registran para charlar con las estrellas del fútbol mexicano, pero aun así impresionantes. Fue solo una señal subterránea más de que, en una nación apasionada por el futbol, el flautista de Hamelín del baloncesto está tocando una nueva melodía embriagadora.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/01/2000 y traducido al español para SI México.