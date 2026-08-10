Cristobal Alfaro, defensa goleador y héroe mexicano del Premundial Sub-20
Entre todas las figuras de la Selección Mexicana Sub-20, hubo un héroe inesperado que se encargó de darle al combinado nacional el título del Premundial de Concacaf. Se trata de Cristóbal Alfaro, un defensa goleador que busca escribir su historia como el próximo gran referente de la zaga central del balompié mexicano.
Este domingo 9 de agosto, México disputó en el Estadio Azteca la final continental del torneo juvenil. El marcador final fue un 2-0 a favor del Tricolor. Lo relevante es que los dos goles fueron de cabeza, ambos realizados por el mismo anotador.
Lejos de ser obra de los referentes en ataque como Hugo Camberos, Santiago Sandoval o Francisco Valenzuela, la gloria corrió a cargo de un zaguero central, Cristobal Alfaro. Uno que, con sus 1.84 metros de altura, decidió sumarse al frente y, con dos testarazos, darle el triunfo más importante a esta generación que ya sueña con jugar unos Juegos Olímpicos.
Una joya salida de la Universidad del Fútbol
La carrera de Alfaro tiene sus inicios en el Club Pachuca, institución que se ha consolidado como una de las principales canteras del país. El conjunto hidalguense, al detectar su talento, lo fichó en 2021 para encargarse de gestar su desarrollo deportivo y profesional.
Desde ese entonces, completó un proceso formativo impecable en las Fuerzas Básicas de los Tuzos, transitando por las categorías Sub-14 (campeón en el Clausura 2022) Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 (campeón en el Apertura 2024), Sub-21 y Sub-23.
Tras años de esfuerzo y de ir subiendo niveles, el 22 de marzo de este año recibió la oportunidad de debutar en primera división. Esteban Solari, que en ese entonces dirigía a los de la Bella Airosa, lo introdujo de cambio al minuto 83 en el duelo de la fecha 12 ante el Toluca.
Un defensa que sabe vitar y hacer goles
A lo largo de este Premundial Sub-20, se fue consolidando como uno de los pilares de Alex Diego, entrenador del equipo mexicano juvenil.
Ejemplo de ello es que comenzó como titular en los dos encuentros de la fase de grupos, en las victorias por 3-0 sobre Antigua y Barbuda, además del 4-0 sobre Guatemala.
Si bien tuvo descanso contra Panamá en cuartos de final, para las semifinales entró de cambio contra Canadá. Para dicho encuentro ante la Hoja de Maple, demostró que no solo sabe defender su arco, sino también generar daño en la portería contraria, ya que anotó el primer tanto de la remontada Tricolor para el triunfo 2-1.
Posteriormente en la final, tal como se señaló, volvió a destaparse como defensa goleador con los dos tantos ante Las Barras y las Estrellas.
Buscará ganarse un lugar en Atlante y en la selección olímpica
Tras conquistar el torneo de Concacaf, México aseguró su boleto al Mundial Sub-20 de 2027, así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y si bien Alfaro fue el héroe de este Premundial, aún deberá demostrar que está listo para afrontar los siguientes retos.
Para ello, deberá seguir sumando minutos y consolidarse en el fútbol mexicano. Es por esta razón que, para este Apertura 2026, emprenderá un nuevo vuelo.
Y es que se ha unido a las filas del Atlante, en el regreso de los azulgranas al máximo circuito tras 12 años de ausencia. Es aquí donde, de la mano de Miguel Herrera como entrenador, buscará ganarse un lugar en los Potros de Hierro con miras también a decir presente tanto en el sueño mundialista como en el olímpico.