Título, Mundial y Olímpicos; México se corona en el Premundial Sub-20
Con el apoyo de casa, México se proclamó campeón del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026. Tras una polémica final, el cuadro Tricolor superó a su mayor rival de la zona, Estados Unidos, para cerrar el torneo con el trofeo y sus boletos al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos.
El partido se celebró este domingo 9 de agosto en el Estadio Azteca. Los mexicanos venían de eliminar por 2-1 a Canadá en semifinales, mientras que Estados Unidos había hecho lo propio con Costa Rica, superándolo 2-0.
Te puede interesar: Hugo Camberos, el niño héroe que le dio a México el pase a los Juegos Olímpicos 2028
México arrancó proponiendo, con Hugo Camberos como su principal elemento en ataque. El delantero de Chivas probó suerte con dos disparos desde temprano, uno de ellos requiriendo la intervención del arquero rival. Aun así, el equipo de verde no lograba terminar de imponer condiciones.
La mancha de la polémica arbitral
Fue al minuto 28 cuando por fin llegó el primer golpe mexicano. En una jugada prefabricada de tiro libre y tras un recentro, Cristóbal Alfaro aprovechó su altura y remató de cabeza. Entre la defensa y el arquero trataron de despejar el tiro cuando este se disponía a cruzar la línea de gol, pero el árbitro declaró que el balón ya había entrado, haciendo la seña de gol. Los norteamericanos protestaron, aunque el VAR revisó y terminó validando la anotación del 1-0.
Pero esta no fue la única controversia. Previo al descanso, en el agregado, Chris Applewhite llegó con una dura barrida sobre Hugo Camberos. Aunque la falta parecía ser solo de tarjeta amarilla, e incluso el silbante la marcó en primera instancia como tal, este fue llamado por el VAR. Después de revisarla, fue más severo y decidió cambiar su decisión por la tarjeta roja, dejando con uno menos a los estadounidenses.
Error de Rizvanovich y doblete de Alfaro
Para la segunda parte, las acciones tomaron un rumbo sumamente calmo. México dominaba, pero no apretaba. Estados Unidos, por su parte, con uno menos, no quiso arriesgar para no llevarse una goleada, entendiendo que estaba en desventaja numérica.
No obstante, en un tiro de esquina al minuto 69, volvieron a llegar las emociones al encuentro cuando el portero norteamericano Kayne Rizvanovich cometió un error. Este trató de cortar el centro tras el cobro de la jugada, pero la pelota se le escapó de las manos y Alfaro, de nueva cuenta, estuvo atento para aparecer y empujarla al fondo para el 2-0 y su doblete personal.
Ya con una ventaja más amplia, México volvió a tomarse con tranquilidad el trámite. Solo hasta la recta final volvió a intentar complacer a su afición con un tanto más. Incluso se quedó a nada de lograrlo con un disparo de Francisco Valenzuela que ya se adentraba al arco, pero la defensa despejó sobre la línea, y cuando Edwin Soto se disponía a contrarrematar, su intento fue nuevamente salvado por la zaga. Fue así que el Tricolor tuvo que conformarse con la victoria por dos goles de diferencia.
Un torneo perfecto con miras a los Olímpicos
De esta manera, México cierra la justa levantando el título, con uno de los dos boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y uno de los cuatro boletos al Mundial Sub-20 que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027.
En cuanto a sus números, fue un torneo redondo para los aztecas. Y es que se coronaron de forma invicta con 6 triunfos en 6 encuentros, además de que se marchan como la mejor ofensiva con 17 goles, con Camberos como el máximo anotador con 5 tantos, y con la mejor defensiva con solo 1 gol en contra, habiendo utilizado a sus tres guardametas durante la justa: Sebastián Liceaga, Cristo Navarrete y Artemio Olvera.