David no puede con Goliat: el TAS da la razón a la FMF
El conflicto que desde hace meses mantenía a seis clubes de la Liga de Expansión MX frente a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) encontró un nuevo capítulo en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El organismo, con sede en Lausana, rechazó las medidas cautelares que buscaban el restablecimiento inmediato del ascenso y descenso, así como la restitución de los subsidios económicos suspendidos por la FMF. Sin embargo, la resolución abre una ventana: el regreso del sistema de ascenso está previsto para la temporada 2026/27.
Los equipos involucrados —Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados y Leones Negros— respondieron con un comunicado conjunto en el que califican la decisión como “un paso decisivo” para el futbol mexicano. “Saludamos la decisión de confirmar que el ascenso y descenso volverá a México en la temporada 26/27”, señalaron. El mensaje, acompañado de los escudos de los seis clubes, reafirma la intención de fumar la pipa de la paz e invita a la FMF a trabajar de la mano con ellos en “la construcción de competiciones sólidas, transparentes y sostenibles”.
El laudo del TAS no concede lo que los equipos pedían de manera urgente: ni el subsidio de 20 millones de pesos, ni el freno a eventuales sanciones, ni el retorno inmediato a la Primera División. Pero sí pone fecha al regreso de un mecanismo que ha sido parte de la identidad del balompié mexicano durante décadas y que se suspendió en 2020 bajo el argumento de “fortalecer” a la segunda categoría.
La disputa seguirá su curso en los próximos meses, cuando el Tribunal escuche a ambas partes y emita una resolución definitiva. Pero, más allá del terreno legal, el episodio refleja la tensión de un modelo que buscó estabilidad y terminó generando incertidumbre.
¿Qué implica la resolución del TAS?
- El subsidio económico anual de 20 millones de pesos no será restituido.
- El sistema de ascenso y descenso no volverá de inmediato, sino hasta la temporada 2026/27.
- La FMF no está obligada a frenar sanciones a los clubes inconformes.
- El proceso legal continúa: se esperan audiencias entre octubre y noviembre de 2025.
- El costo del procedimiento se definirá más adelante, en el laudo final.
De tal forma, la Liga MX mantiene el control del calendario de regreso al ascenso y descenso, pero los seis clubes de Expansión un compromiso formal por parte del TAS de que ese retorno tiene fecha.