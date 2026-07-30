México supera las 60 preseas doradas y afianza el liderato en los Centroamericanos 2026
Durante este miércoles 29 de julio, los atletas mexicanos mantuvieron la puntería afinada y el ritmo en el agua para superar las 60 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Además, sumaron hasta cuatro dobles podios para demostrar su jerarquía en el evento. A continuación, los resultados más destacados.
Tiro con arco
La jornada comenzó dando en el blanco. En el tiro con arco, México disputó tres finales en la modalidad de arco recurvo. Primero, en la prueba individual femenil, la delegación tricolor logró el 1-2 con Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, donde la sonorense se llevó la victoria con un marcador de 6-2.
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En la rama varonil se repitió el doble podio, ya que Matías Grande se adjudicó la medalla de oro tras vencer al colombiano Jorge Enríquez por 6-4. Mientras tanto, Raúl Rodríguez se quedó con el bronce al derrotar 6-5 al cubano Hugo Franco.
Asimismo, los campeones dorados Alejandra Valencia y Matías Grande unieron fuerzas para conquistar el primer lugar en parejas mixtas, dominando con un contundente 6-0 a la dupla de Colombia en el duelo por el título.
Tiro deportivo
La precisión no solo estuvo en el arco, sino también en las galerías de tiro deportivo. En la rama femenil, Alejandra Ramírez se llevó el oro tras acumular 23 puntos, mientras que Cinthya Clemenz se adjudicó la plata con 20 unidades para concretar otro 1-2 para México.
Por su parte, Jorge Orozco dominó la división varonil al registrar 25 puntos en la final, asegurando el metal dorado por una unidad de ventaja sobre su más cercano perseguidor.
Natación
Otro escenario donde México brilló fue la piscina. Celia Pulido se convirtió en la reina de la jornada al conquistar dos medallas de oro, la primera de forma individual en los 100 metros libres con un tiempo de 55.50 segundos. La segunda, por su parte, fue junto a Daniela Linares, Susana Hernández y María Méndez en el relevo 4x100 metros libres femenil, con una marca de 3:45.62.
Además, Byanca Rodríguez se consagró con el primer lugar en los 50 metros estilo pecho al registrar un tiempo de 31.35 segundos. En tanto, Andrés Puente hizo lo propio en la rama varonil tras parar el reloj en 27.74 segundos.
Surf
Siguiendo en los deportes acuáticos, Juan Pablo Melendres se convirtió en la gran figura sobre las olas al consumar otro doblete de oro. El primer título llegó en la modalidad de longboard, donde superó por 13.60 a 12.27 al panameño Agustín Cedeño.
Posteriormente, en la modalidad de SUP Surf, México sumó un nuevo doble podio con Melendres en el primer puesto, con 14.60 puntos, y Giovanni Bercián con la medalla de plata, al registrar 11.06 unidades.
Así marcha el medallero
Tras seis días de competencia, México continúa en la cima del medallero. Hasta el momento, el equipo tricolor suma un total de 153 medallas, de las cuales 65 son de oro. Esta cifra le permite superar por 56 preseas totales y 29 oros a su perseguidor más cercano, que es Colombia.
- México: 65 oros, 51 platas, 37 bronces (153 medallas totales).
- Colombia: 36 oros, 37 platas, 24 bronces (97 medallas totales).
- Cuba: 16 oros, 18 platas, 21 bronces (55 medallas totales).