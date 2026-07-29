Lluvia de medallas: México alcanza las 100 preseas en Santo Domingo 2026
México vivió una auténtica lluvia de medallas. En cuestión de un solo día, la delegación azteca sumó 53 metales para superar el centenar de preseas en lo que va de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Este martes 28 de julio, la representación Tricolor continuó con su paso aplastante en la justa regional al conquistar podios en 13 disciplinas diferentes: gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín, natación, bádminton, tiro con arco, remo, esquí acuático, tenis, patinaje de velocidad, taekwondo, ciclismo de pista, judo y surf.
Te puede interesar: Marina Malpica y los atletas mexicanos con más oros en los Centroamericanos 2026
México domina la gimnasia rítmica
La cosecha más abundante de la jornada se dio en la gimnasia rítmica con 8 metales, 6 de ellos de oro. Marina Malpica firmó la actuación más destacada del día al colgarse tres preseas doradas en pelota, mazas y listón individual. Por su parte, el conjunto femenil se consagró en las pruebas de 3 aros y 2 mazas, así como en el concurso general por equipos.
En la actividad individual, Ana Luisa Abraham obtuvo la medalla de oro en aro y la plata en mazas, mientras que Desiree Portugal se adjudicó el segundo puesto en la prueba de pelota.
Récords en la alberca
En cuanto a la natación, Paulo Strehlke no solo se llevó la victoria en los 1,500 metros libres, sino que también impuso un nuevo récord del certamen al cronometrar 15:03.87 minutos. Con este triunfo, el nadador mexicano alcanzó tres metales dorados en el evento, recordando sus dos victorias previas en las pruebas de aguas abiertas.
Esta no fue la única marca destrozada por la representación nacional. La cuarteta integrada por Jorge Iga, Andrés Dupont, Daniel Saborío y David Medina cronometró 7:15.60 para imponer un nuevo récord del torneo y colgarse el oro en los relevos 4x200 metros libre varonil.
De igual forma, la delegación sumó más primeros lugares en la alberca gracias a Byanca Rodríguez, quien dominó la final de los 100 metros pecho femenil con un tiempo de 1:08.60. La fiesta acuática cerró con broche de oro cuando el equipo de Ava Chávez, Aranza López, Susana Hernández y Celia Pulido, con un reloj de 8:15.21 se coronó en los relevos 4x200 metros libre femenil.
Doblete de oro en bádminton
Otro de los deportes con dividendos destacados fue el bádminton. México se coronó en dobles femenil con la dupla formada por Romina Fregoso y Miriam Rodríguez, quienes vinieron de atrás para superar a Guatemala con parciales de 12-21, 21-13 y 21-15. La historia se repitió en los dobles mixtos, donde Miriam Rodríguez sumó su segundo metal dorado de la jornada, ahora junto a Luis Montoya, al aplastar 21-9 y 21-8 a la dupla de Cuba.
Asimismo, la delegación aportó tres platas más a la causa con Vanesa García en individual femenil, Luis Montoya en individual varonil, y la dupla de Job Castillo con Armando Gaitán en dobles varonil.
Un oro más para cerrar el taekwondo
En el último día de competencias del taekwondo, Carlos Sansores cerró la participación mexicana con el oro en la división de +87 kg varonil tras vencer 2-1 en la gran final al cubano Yoikel Goicochea. De esta forma, el selectivo Tricolor concluyó como el equipo más ganador de la disciplina al cosechar un total de 16 medallas, 7 de ellas doradas.
México, más líder que nunca en el medallero
Tras la brillante jornada de este martes, México se afianza en el primer lugar general y extiende su ventaja sobre sus perseguidores. Al momento, la delegación contabiliza 49 medallas de oro, 45 de plata y 32 de bronce, para un acumulado de 126 metales.
- México: 49 oros, 45 platas, 32 bronces (126 medallas totales)
- Colombia: 31 oros, 31 platas, 22 bronces (84 medallas totales)
- Cuba: 15 oros, 14 platas, 19 bronces (48 medallas totales)