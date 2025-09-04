Mundial 2026: Tena y Herrera, por la Copa del Mundo
Luis Fernando Tena conoce el sabor de la gloria olímpica. Aquella medalla de oro en Londres 2012 lo convirtió en un técnico inolvidable para el futbol mexicano, pero también carga con una herida: jamás recibió la oportunidad de dirigir al Tricolor en un Mundial, y desde entonces carga en silencio esa cuenta pendiente.
Hoy, el escenario es distinto. Desde el banquillo de Guatemala, Tena tiene desde hoy —que inicia la parte final de la eliminatoria de Concacaf— en sus manos la posibilidad de llegar a la Copa del Mundo 2026. No sería con el equipo de su país, al que llevó a la gloria olímpica, sino con una selección que ha encontrado en él orden, confianza y ambición: un combinado nacional que, como él, sueña con su primera participación en un Mundial. Para él la clasificación no sería solo un logro deportivo: sería una revancha íntima, el debut mundialista que la federación de su tierra nunca le concedió.
La eliminatoria de Concacaf, de la cual México, Estados Unidos y Canadá se libraron por ser anfitriones de la Copa del Mundo, tiene otra ventana de interés además del asunto Tena. Miguel Herrera busca guiar a Costa Rica a otro Mundial —la anterior participación tica ocurrió en Rusia 2018—. Herrera ya cuenta con experiencia mundialista luego de hacerse cargo de México para el Mundial de 2014 y, por supuesto, busca repetir con el combinado centroamericano.
Si Luis Fernando Tena con Guatemala —que hoy inicia participación en el Grupo A cuando reciba a Surinam— logra la gesta de llevar a los chapines a su primer Mundial y Herrera hace buena la jerarquía de Costa Rica —visita este viernes a Nicaragua— frente al siempre rocoso Honduras en el Grupo C, México, en una situación sin precedentes, podría contar con tres entrenadores del país en la Copa del Mundo, oportunidad “muy posible”, desde la perspectiva de Miguel Herrera.
“Nosotros acá en Costa Rica vamos a trabajar para hacer lo nuestro y ojalá El Flaco (Tena) también pueda estar. Veo a Guatemala muy bien preparado, hizo una muy buena Copa Oro y ojalá estemos tres técnicos mexicanos en la Copa del Mundo porque sería muy bonito para todos y una muestra más de la buena preparación de los entrenadores de México”, compartió Herrera apenas horas antes del estreno en esta tensa fase final.
—¿Costa Rica llega con nervio escénico o lo ves óptimo para esta fase crucial?
— El equipo está listo. No hay ninguna clase de nervio, más bien tenemos ansiedad por ya salir al campo y afrontar esa gran exigencia de que el equipo llegue al Mundial. Tenemos una selección fuerte, con equilibrio entre futbolistas jóvenes y jugadores de jerarquía. Estamos listos para lo que viene.
Todo el amor… y la fe
En Guatemala el nervio es mayor, que no la desconfianza. A diferencia de Costa Rica, la selección chapina jamás ha participado en una Copa del Mundo, pero pocas veces habían estado tan ilusionados como en este proceso comandado por Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico.
“En más de 15 años como periodista deportivo nunca había visto un apoyo así, con todo el país ilusionado por lograr un objetivo que se ha venido buscando desde hace muchísimos años”, cuenta Douglas Suruy, periodista del influyente diario local Prensa Libre. Pese a ser un decano del oficio, a Suruy se le percibe cierta emoción en la llamada telefónica, sensación que transmite al enterarnos de que el gobierno de Guatemala instalará pantallas gigantes en el Parque Central de la capital, además de programar actividades recreativas y transporte gratuito para los aficionados interesados en asistir ahí a apoyar a su equipo nacional.
Suruy refuerza lo ya conocido a la distancia: Tena ha caído como agua fresca en aquel país y lo ha hecho sin secretos; Tena ha sido Tena: cordial, franco, amable, bromista y abierto, aunque, comparte el también periodista Juan Quinto, de la cadena Tigo Sports, a últimas fechas el nervio previo a la recta final ya asoma por Luis Fernando.
“Se le ve un poco más tenso, no tan relajado y bromista como es. Tena está un poco más serio. Imagino que las presiones que ha de tener son muy fuertes porque Guatemala hace 20 años no ha jugado un partido de última ronda de eliminatoria. Pero al lado de esa tensión toda la afición lo acompaña; hay mucha esperanza de que esta pueda ser la ocasión de finalmente clasificar a la Copa del Mundo”, observa Quinto.
El tema de la confianza y cariño hacia Tena y su cuerpo técnico compuesto, entre otros, por los también mexicanos Salvador Reyes y Marvin Cabrera, no es un asunto baladí: en Guatemala realmente se les quiere y mucho, al grado de que Douglas Suruy se anima a aventurar un final feliz de la historia: si la selección albiazul clasifica al Mundial no sería extraño que se haga un busto en honor al entrenador mexicano.
“Ha sido un técnico que se ha ganado el cariño Sus jugadores lo ven casi como a un padre, porque a veces sin estar en una convocatoria muchos lo buscan para recibir algún consejo o para platicar con él, y esa conexión ha sido muy fuerte entre el jugador y el técnico. Tanto él como Chava (Reyes) que es el más revulsivo de los dos son muy estimados, entonces hay muy buena camaradería y por supuesto esto también ocurre con la afición, que lo quiere mucho”, explica Suruy.
La fase final de la eliminatoria mundialista en Concacaf rumbo a 2026 consta de 12 selecciones divididas en tres grupos de cuatro equipos. Cada selección disputa seis partidos —tres en casa y tres como visitante— en busca del gran objetivo.
El Grupo A, además de Guatemala, está integrado por Panamá, El Salvador y Surinam. El Grupo B lo conforman Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas; mientras el Grupo C, además de Costa Rica, reúne a Honduras, Haití y Nicaragua.
El formato es sencillo y al mismo tiempo despiadado: solo los líderes de cada grupo avanzan directo al Mundial, mientras que los dos mejores segundos lugares tendrán una última oportunidad en el repechaje intercontinental de marzo 2026.
El panorama de Guatemala y Costa Rica
Guatemala
5-7 sept.: Guatemala vs El Salvador (local debut)
8-10 sept.: Panamá vs Guatemala (visita clave)
9-10 oct.: Surinam vs Guatemala (gran oportunidad de sumar puntos en visita)
12-14 oct.: El Salvador vs Guatemala
13-15 nov.: Guatemala vs Panamá (decisión en casa)
17-18 nov.: Guatemala vs Surinam (cierre en casa)
*Fechas FIFA, día exacto por definir.
Claves de Guatemala
- Fortalecer estructura defensiva sólida ante rivales directos (Panamá y El Salvador).
- Aprovechar al máximo los partidos en casa: debe ganar los dos contra Panamá y Surinam.
- No subestimar a Surinam: equipo que ya avanzó y acostumbra a complicar en visita.
Rival a vencer: Panamá.
Costa Rica
5 sept.: Nicaragua vs Costa Rica (debut visitante)
8-10 sept.: Costa Rica vs Haití (como local)
9-10 oct.: Costa Rica vs Honduras (duelo directo por liderato)
12-14 oct.: Nicaragua vs Costa Rica
13-15 nov.: Costa Rica vs Honduras (decisivo local)
17-18 nov.: Haití vs Costa Rica (cierre fuera)
Claves Costa Rica
- Solidez defensiva: evitar sorpresas ante rivales como Haití.
- Anotar y dominar ante Nicaragua y Haití para asegurar seis puntos “casi automáticos”.
- Control táctico y eficacia en los dos duelos contra Honduras: ahí se definirá el primero del grupo.
Rival a vencer: Honduras