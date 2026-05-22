Por qué Joe Burrow cree que este podría ser el año en que Bengals gane un Super Bowl
Joe Burrow sigue hambriento de ganar un Super Bowl, y cree que este es el año en que logrará cumplir ese objetivo.
Desde que fue seleccionado con el pick número 1 global en 2020, Burrow ha competido en apenas dos postemporadas, y su primera carrera en playoffs terminó con una aparición en el Super Bowl. Bengals perdió ante Rams aquel año. Estuvo cerca de saborear el mayor sueño de cualquier jugador de la NFL apenas en su segunda temporada, y desde entonces ha estado luchando por volver a ese nivel.
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Cincinnati no ha llegado a los playoffs en las últimas tres temporadas, así que clasificar a la postemporada en 2026 definitivamente estará al frente de la mente del equipo este año.
“No es un secreto que los últimos años no salieron como queríamos”, dijo Burrow durante su disponibilidad con los medios el miércoles. “Estamos en un gran lugar este año”.
Pero el quarterback fue un paso más allá al afirmar claramente que cree que Bengals ganará el Super Bowl esta temporada debido al renovado roster del equipo.
“Creo que este es el roster con más talento que hemos tenido desde que estoy aquí”, continuó Burrow. “Simplemente creo que sabemos en qué necesitábamos mejorar y salimos agresivamente a hacerlo realidad.
“... Vamos a ganar muchos partidos este año, jugar muy bien y ganar un Super Bowl”.
Esas son declaraciones bastante confiadas, el tipo de cosas que cualquier aficionado quisiera escuchar de su quarterback. Y, como dijo Burrow, Bengals sí realizó movimientos importantes en el offseason para colocarse en una mejor posición que en años recientes... al menos sobre el papel.
Los movimientos de Bengals en el offseason
La mayor adquisición de Bengals en este offseason fue el canje para obtener al tackle defensivo Pro Bowl Dexter Lawrence. Burrow habló muy bien de Lawrence el miércoles.
“Llenamos algunos huecos que hemos tenido en años pasados”, dijo Burrow. “Conseguimos al mejor tackle defensivo de la liga, en mi opinión”.
Cincinnati también firmó al tackle defensivo Jonathan Allen, al edge rusher Boye Mafe y al safety Bryan Cook en la agencia libre. Estos movimientos llegaron después de que Bengals pusiera fin a su dramática etapa con Trey Hendrickson, quien terminó con Ravens en la agencia libre.
Burrow también está contento de que los cinco linieros ofensivos titulares —el tackle izquierdo Orlando Brown Jr., el guard izquierdo Dylan Fairchild, el centro Ted Karras, el guard derecho Dalton Risner y el tackle derecho Amarius Mims— estén de regreso.
“Cuando tienes a cinco titulares de vuelta... eso me da una gran sensación”, dijo.
Estos cambios son prometedores, especialmente después de que el propio Burrow sembrara dudas sobre el futuro del equipo (y su futuro con él) cerca del final de la temporada pasada. En ese momento, no parecía feliz en Cincinnati, pero parece que su tono ha cambiado después del inicio de las OTAs. Eso tiene que significar algo, ¿no?
¿Podrían realmente Bengals ganar el Super Bowl este año?
Todo es posible, pero que Bengals gane el Super Bowl esta temporada sería toda una historia de Cenicienta. De hecho, no pondríamos nuestras apuestas en Cincinnati levantando el Trofeo Lombardi en febrero... al menos no por ahora.
Para que Bengals tenga éxito, necesitará que Burrow se mantenga sano. En sus seis temporadas en la NFL, el quarterback solo ha disputado tres campañas completas. Las otras tres se descarrilaron por lesiones, incluida la más reciente en 2025-26. Dos de las temporadas en las que Burrow se mantuvo saludable terminaron en recorridos de postemporada para Bengals: un viaje al Super Bowl y otro al Juego de Campeonato de la AFC. Si el quarterback puede mantenerse sano nuevamente en 2026, hay una buena posibilidad de que lleve a su equipo a partidos importantes de playoffs. Pero si no lo logra, definitivamente perjudicará las posibilidades de Bengals de llegar y ganar el Gran Juego.
Además, aunque Bengals retuvo a la mayoría de sus jugadores estelares y añadió más talento, el equipo todavía necesita encontrar ritmo en conjunto antes de pensar en una victoria de Super Bowl. Lo que sí parece posible es que el equipo llegue a playoffs esta temporada, siempre y cuando sea competitivo en la AFC North.
Su mayor competencia ahí probablemente sea Ravens: Cincinnati ha perdido cinco de los últimos seis enfrentamientos entre ambos equipos. Baltimore siempre será visto como una potencia mientras Lamar Jackson siga presente, y existe una buena posibilidad de que estos dos equipos peleen por el título de la AFC North este año.
Además de enfrentar a Ravens al menos dos veces por temporada, Bengals también jugará contra Chiefs este año, un equipo que resultó un obstáculo en su más reciente aparición en playoffs (el Juego de Campeonato de la AFC de 2022). Pero Chiefs ya no es exactamente el mismo equipo que ha sido en temporadas recientes, y quizá no represente un problema tan grande como en el pasado.
Burrow hizo un buen punto en su conferencia de prensa del miércoles cuando dijo que Bengals tiene que “volver a ser la ofensiva explosiva que fuimos en el ’21 y ’22”. Burrow tiene una ofensiva sólida en Cincinnati, encabezada por Ja’Marr Chase, Tee Higgins y Chase Brown. Si la ofensiva sigue funcionando, Bengals se pondrá en posición de tener éxito a largo plazo.
Aunque no vemos a Bengals ganando un Super Bowl este año, no se sorprendan si sucede pronto. Y cuando ocurra, será el primero en la historia de la franquicia.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/05/2026, traducido al español para SI México.