Pumas golea sin piedad a Santos
Pumas firmó su actuación más sólida del torneo al imponerse 4-0 a Santos Laguna este viernes en el Estadio Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, con un doblete de Jordan Carrillo y una primera mitad que dejó el duelo prácticamente sentenciado.
El equipo dirigido por Efraín Juárez abrió el marcador al minuto 12, cuando Carrillo remató de cabeza un centro de Alan Medina. La ventaja se amplió al 21’ con un disparo desde la media luna de Adalberto Carrasquilla, y volvió a crecer al 31’, con una acción individual de Carrillo dentro del área. Medina cerró la cuenta antes del descanso, al 39’, con un remate de larga distancia.
El encuentro quedó condicionado desde el primer tiempo ante un Santos superado en intensidad y orden defensivo. El arquero Carlos Acevedo vivió una noche complicada y fue sustituido tras recibir un golpe en el rostro, luego de haber encajado los cuatro tantos.
En la segunda mitad, Pumas administró la ventaja sin sobresaltos y bajó el ritmo del partido. En ese contexto, Uriel Antuna debutó con el conjunto universitario, ingresando de cambio tras completar su traspaso en la semana. El extremo sumó sus primeros minutos con el club, sin incidencia directa en el marcador, en un complemento de trámite controlado.
Con este resultado, Pumas se mantiene invicto en el Clausura 2026, con dos triunfos y dos empates, y se consolida en la parte alta de la tabla. Santos Laguna, en contraste, continúa sin victoria y permanece en la zona baja de la clasificación.