Sub-17 femenil: México clasifica a octavos de final en Marruecos
Como lo hizo con aquel gol de videoteca frente a Países Bajos, esta vez fue Camerún la víctima. Otra vez en la recta final. Otra vez con el reloj apretando. Citlalli Reyes volvió a aparecer, volvió a cobrar, volvió a decidir. Y lo hizo, otra vez, al minuto 87 de juego.
México venció 1-0 a Camerún en el cierre de la fase de grupos del Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2025. El gol, al 87’ por segundo partido consecutivo, fue obra de Reyes, quien se consolida como la jugadora más determinante del Tricolor en esta primera fase. Con seis puntos y el segundo lugar del Grupo B, el equipo dirigido por Miguel Gamero está en octavos de final.
“Este no fue nuestro mejor partido, pero incluso cuando no lo fue, creo que peleamos, nos apoyamos entre nosotras y ahora solo tenemos que trabajar fuerte para el próximo partido”- Citlalli Reyes / mediocampista de México
El partido, disputado en el Campo 2 de la Academia de Futbol Mohammed VI, tuvo un primer tiempo parejo, con ligera ventaja mexicana en llegadas. Pero fue en el segundo tiempo donde México apretó, presionó y encontró recompensa. El tiro libre de Reyes superó a la arquera Princesse Aponfack y desató la celebración.
Te puede interesar: "México no está vencido"
“Este no fue nuestro mejor partido, pero incluso cuando no lo fue, creo que peleamos, nos apoyamos entre nosotras y ahora solo tenemos que trabajar fuerte para el próximo partido”,
dijo Reyes a FIFA.com tras el silbatazo.
México necesitaba sumar puntos para asegurar su pase a octavos, y aunque tomó la iniciativa desde el silbatazo inicial, Camerún complicó el trámite. Las africanas tuvieron más disparos a puerta en el primer tiempo, aprovechando su rapidez para deshacerse del balón cerca del área mexicana. Al cuarto de hora, el Tri parecía meterse en problemas, pero supo resistir y ajustar.
La recompensa llegó en el momento más tenso. Citlalli Reyes, con temple y precisión, ejecutó un tiro libre que se incrustó en el ángulo. Fue su segundo gol al minuto 87 en este torneo, y el segundo que significó victoria. Con ese tanto, México alcanzó seis puntos y se colocó como segundo lugar del Grupo B, detrás de Corea del Norte, que goleó 5-0 a Países Bajos.
El rival en octavos aún no está definido. Será el segundo lugar del Grupo F, que se decidirá entre Paraguay y Japón. (Con información de FIFA.com)