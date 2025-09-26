Una donación, un destino: la historia de Éder Frayre e Isaac del Toro
Hace una década, el ciclista olímpico mexicano Éder Frayre donó ropa de ciclismo en Ensenada, Baja California. Entre los niños beneficiados se encontraba un entonces desconocido Isaac del Toro. Hoy el destino los reúne en el Mundial de Ruta en Ruanda.
“Hoy me sale este recuerdo de hace 10 años cuando donas ropa de ciclismo que recaudé entre amigos profesionales y las dimos a ciclistas infantiles de Ensenada. Entre ellos este niño, hoy estrella, Isaac del Toro. El resto es historia”, escribió Éder en sus redes sociales.
Éder Frayre era uno de los ídolos de la infancia de Isaac. Hace más de una década –––ambos originarios de Ensenada––– bromeaban sobre la remota posibilidad de competir juntos en un Campeonato del Mundo. Las posibilidades eran mínimas: Isaac era un niño de 9 años y Éder competía a nivel profesional. Aquella conversación, que parecía una ilusión lejana que se hizo realidad.
“Me encuentro contento y emocionado de compartir a mis compañeros que puedo llamar amigos porque somos tres de Ensenada (Éder, Isaac y David Ruvalcaba). Ha sido un trabajo no de meses sino de años y generaciones para llegar aquí”, contó Éder, de 33 años de edad.
“Me acuerdo hace 10 o 12 años cuando platicábamos con Isaac de que esto podía pasar y nos reíamos. Hoy en día estamos aquí con una ilusión grandísima de poder ganar una medalla del mundo, algo que antes parecía imposible”.
Sus caminos volvieron a cruzarse luego de las imágenes que circulan por internet, donde un pequeño Isaac recibe ropa de ciclismo de manos de Éder.
“Hay que dar el 110 por ciento para dar el mejor resultado posible y por qué no soñar grande y que sea inspiración para los más jóvenes".- Éder Frayre, ciclista mexicano
Esta temporada Eder Frayre se convirtió en el primer mexicano en coronarse como el campeón absoluto del Redlans Bicycle Classic 2025, una competencia de cinco días que se llevó a cabo en California, Estados Unidos. Llegó al más alto nivel cuando compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Suma campeonatos como en el Tour de Southland o el Tour de Tobago.
“Mi carrera ya está alargada y me gustaría que después de nosotros junto con Isaac vengan generaciones jóvenes con la misma ilusión y dispuestos a trabajar duro y lograr cosas increíbles. Es increíble cómo ha crecido el ciclismo en México. Hoy puedo decir que hay ciclismo en México”, aseveró.
Éder es conocido en la comunidad de ciclistas por su característica alegre. De acuerdo a especialistas, como el expedalista de Raúl Alcalá, Frayre destaca en la montaña, pero se sitúa por debajo del pelotón del World Tour.
En este Campeonato del Mundo se le ha visto como escudero de Isaac, aquel niño que alguna vez lo miró con ojos de admiración al recibir una donación de ropa de ciclismo y que sonreía en la foto de ese momento.