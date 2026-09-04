‘Estamos muy melancólicos’; DT de Messi lamenta su retiro de la Albiceleste
Tras poner fin a su histórica trayectoria con la selección argentina, Lionel Messi volverá a escena este sábado al frente del Inter Miami, que recibirá al Atlanta United de su ex entrenador Gerardo "Tata" Martino por la Jornada 24 de la MLS.
El anuncio llegó apenas días después de una exhibición del astro argentino, quien anotó cuatro tantos en el triunfo por 7-1 sobre el CF Montreal, el primer póker registrado por un futbolista de Las Garzas.
"Nos marcó el camino de la historia del futbol", dijo este viernes en conferencia de prensa el entrenador interino del Inter Miami, Guillermo Hoyos, quien durante los próximos días será reemplazado por Cristian “Killy” González.
"Hoy estamos muy melancólicos y muy dolidos con esta situación porque lo queremos tanto y lo queremos ver siempre con los colores de la selección; realmente nos dio muchísimas cosas, nos enseñó amor por el país y no quedan palabras para agradecer", expresó Hoyos.
Hoyos, quien asumió el rol de entrenador de Inter Miami en abril, tiene la misión de acortar distancias en la lucha por el Supporters' Shield, donde Nashville se mantiene como favorito con una ventaja de 10 puntos a falta de 12 partidos.
La jornada 24 marcará el regreso del Tata Martino a Miami, donde escribió otro capítulo de su carrera al convertirse en el primer entrenador de Messi en Estados Unidos y lograr el récord de puntos (74) en la temporada regular de 2024, aunque con una temprana eliminación en playoffs.
Cara a cara con Embolo
En una lucha contra el tiempo, luego de un mal inicio de temporada, Martino entiende que enfrentar a Messi y la categoría de los jugadores del Inter Miami es un reto distinto en la liga norteamericana.
"Le dije a los jugadores que si controlamos el partido por 89 minutos es probable que lo perdamos", comentó entre risas.
"Ningún equipo es capaz de neutralizarlo (a Messi) los 92 o 93 minutos de un partido, siempre hay un momento en el que va a ser decisivo".
Atlanta también contará con una de sus incorporaciones más destacadas de la ventana secundaria, el suizo Breel Embolo, quien ya se entrenó con sus nuevos compañeros y apunta a estar disponible para un reencuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, meses después del tenso cruce de cuartos de final que enfrentó a Suiza y Argentina en el Mundial de 2026.
Las Garzas también han tenido un mercado activo al sumar al brasileño Riquelme Fillipi y el paraguayo Matías Galarza en movimientos de último momento. Fillipi se encuentra finalizando los trámites de visado mientras que Galarza ya se encuentra en territorio estadounidense.
En otros partidos destacados de la jornada, el Chicago Fire de Robert Lewandowski enfrentará al Toronto FC en territorio canadiense, mientras que el Orlando City de Antoine Griezmann, que lucha por posiciones de repechaje, recibirá al San Diego FC, al tiempo que los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller buscarán extender la ventaja en el liderato de la Conferencia Oeste en casa frente al St. Louis.