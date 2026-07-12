Argentina derrota a Suiza y enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026
Argentina está en las semifinales de la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste sufrió más de la cuenta, pero derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo extra y ahora se enfrentará a Inglaterra en la antesala de la gran final.
Alexis Mac Allister abrió el marcador al minuto 10, pero Dan Ndoye igualó el encuentro al 67' para mandar el partido al alargue.
El panorama se complicó para los suizos al minuto 72, cuando Breel Embolo fue expulsado y dejó a su selección con un futbolista menos. A pesar de ello, el conjunto helvético resistió durante el tiempo reglamentario y obligó a que el pase a las semifinales se definiera en tiempo extra.
Así, Julián Álvarez apareció al 112' y Lautaro Martínez al 120' para marcar el gol que selló la clasificación argentina.
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Con este resultado, Argentina disputará las semifinales del Mundial el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), cuando enfrente a Inglaterra por un boleto a la gran final de la Copa del Mundo 2026.