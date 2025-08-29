Postúlate para la Carrera Best of the Best
No todos corren esta carrera. Sports Illustrated México: La Carrera Best of the Best está reservada para solo 3,500 corredores, quienes tendrán el honor de cerrar el año en el histórico Estadio Olímpico Universitario.
Ser seleccionado significa formar parte de una élite de runners reconocidos por su pasión, constancia y resultados durante el calendario nacional. Es un privilegio, pero también una responsabilidad: representar lo mejor del running en México y competir en un escenario legendario.
Este no es un lugar que se compra, es un lugar que se gana. Si quieres demostrar que mereces ser parte de los Best of the Best, este es el momento de postularte.
Exclusividad, historia y grandeza te esperan en esta primera edición. ¿Listo para dar el paso?
Hagamos Historia.