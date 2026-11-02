Alpine se queda sin puntos en México: sancionan a Colapinto y Gasly tras la carrera

El octavo puesto de Franco Colapinto y el décimo de Pierre Gasly duraron hasta la revisión de los comisarios. Alpine había terminado el Gran Premio de Ciudad de México con sus dos pilotos en posiciones de puntos, pero las sanciones posteriores dejaron al equipo sin recompensa en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ambos fueron investigados por no disminuir suficientemente la velocidad bajo banderas amarillas. Colapinto recibió diez segundos de penalización y un punto en su Superlicencia; Gasly, una sanción de parada en boxes y dos puntos en la licencia.

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Las decisiones modificaron el reparto de unidades y permitieron que Isack Hadjar y Ryo Hirakawa ascendieran a los lugares nueve y diez, respectivamente.

La defensa de Alpine no evitó los castigos

Colapinto y el equipo presentaron telemetría e imágenes para demostrar que el argentino había reducido la velocidad y estaba preparado para cambiar de dirección. Sin embargo, los comisarios consideraron que su reacción en un sector con bandera amarilla simple fue insuficiente.

“Un examen detallado de la telemetría y de la cámara a bordo no convenció a los comisarios de que el conductor hubiera reducido la velocidad lo suficiente en ese único sector amarillo”, señala la resolución.

La investigación también contempló su paso por una zona de doble bandera amarilla. En ese caso, los oficiales descartaron una infracción porque encontraron dudas sobre si el piloto había recibido el aviso con suficiente anticipación.

Gasly y Alpine, por su parte, defendieron que el francés había desacelerado de manera considerable. Los comisarios contrastaron sus datos con los de otros monoplazas y llegaron a una conclusión distinta.

“La pequeña reducción observada no era suficiente para cumplir con los requisitos del reglamento”, explica el documento correspondiente al francés.

Colapinto pierde su mejor resultado desde España

Para el argentino, la sanción borró una actuación que había comenzado con una recuperación de posiciones. Arrancó undécimo y alcanzó el séptimo lugar durante las primeras vueltas, antes de completar las 71 vueltas en octavo.

Esa posición habría representado su mejor resultado desde el Gran Premio de España. Gasly, quien había superado a su compañero en la clasificación, también perdió el punto que inicialmente le correspondía por terminar décimo.

Con las sanciones a Alpine y la penalización a Oscar Piastri por provocar una colisión, Liam Lawson quedó séptimo y Gabriel Bortoleto octavo. Hadjar y Hirakawa completaron la zona de puntos de una carrera cuyo resultado siguió cambiando después de la bandera a cuadros.