México, territorio de campeones: Kimi Antonelli conquista su primer título mundial en el Hermanos Rodríguez

La historia de la Fórmula 1 tiene un lugar especial reservado para México. En el Autódromo Hermanos Rodríguez no solamente se disputan Grandes Premios: también se han definido campeonatos mundiales. Cinco pilotos habían encontrado en este circuito el escenario de su consagración. Este domingo, Kimi Antonelli escribió su nombre en esa historia y convirtió a la Ciudad de México en el escenario de su primera coronación.



El italiano de Mercedes llegó al Gran Premio con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y 124 sobre Lewis Hamilton. Necesitaba terminar entre los nueve primeros para asegurar matemáticamente el campeonato, sin depender de otros resultados.



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Y lo consiguió. Antonelli cruzó la meta en la tercera posición, detrás de Hamilton y Verstappen, quienes en la primera rearrandada tomaron el ritmo de la carrera.



Antonelli se convirtió en campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez en su carrera. A sus 20 años, también estableció una nueva marca como el piloto más joven en conquistar el campeonato.



La consagración llegó después de una carrera que tuvo de todo. Lewis Hamilton había conseguido la pole position con Ferrari, pero perdió el primer lugar en la arrancada ante Charles Leclerc. Max Verstappen aprovechó la disputa para colocarse en la segunda posición, mientras el británico tuvo que reorganizar su estrategia.



La batalla entre los Ferrari también quedó bajo investigación. Leclerc recibió cinco segundos de penalización por obtener ventaja al salirse de la pista, mientras George Russell fue castigado con diez segundos por el contacto con Isack Hadjar.



La carrera tampoco dio tregua a los equipos. Fernando Alonso y Lance Stroll abandonaron en las primeras vueltas y, cuando la estrategia comenzaba a definir el rumbo de la competencia, Valtteri Bottas sufrió un fuerte accidente en la vuelta 46. El Cadillac presentó daños en la suspensión y el piloto finlandés pudo salir caminando, pero el incidente obligó a detener la carrera con bandera roja.



En medio del caos, Antonelli mantuvo la concentración. Después de arrancar desde la cuarta posición, el italiano administró su carrera y aprovechó las circunstancias para mantenerse en los primeros lugares. Su tercer puesto fue suficiente para asegurar el campeonato.



Mientras tanto, Sergio Pérez protagonizó una remontada ante su público. El mexicano arrancó desde la posición 21 y después de dos vueltas ya estaba en el lugar 14 en ambas arrancadas. Sin embargo, su parada en pits le hizo perder parte de lo ganado y terminó lejos de la pelea por los puntos. Y la segunda, pues su auto todavía no tiene el nivel para mantenerlo en esas posiciones.



SEIS CORONACIONES PARA LA HISTORIA



Antes de Antonelli, solamente cuatro pilotos habían celebrado un campeonato mundial en México, aunque Lewis Hamilton lo consiguió en dos ocasiones.



La primera coronación ocurrió en 1964, cuando John Surtees conquistó el título con Ferrari. En 1967, Denny Hulme se proclamó campeón con Brabham y, un año después, Graham Hill celebró con Lotus.



Después llegó Lewis Hamilton. El británico aseguró su cuarto campeonato en 2017 con Mercedes y regresó en 2018 para repetir la hazaña en el mismo circuito. Se convirtió así en el único piloto con dos coronaciones en territorio mexicano.



Ahora, Antonelli se suma a esa lista. Seis campeonatos, cinco pilotos y una pista que ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de la categoría.



El Autódromo Hermanos Rodríguez volvió a entregar una página para la historia. Esta vez, el protagonista fue un joven italiano que llegó a México con la posibilidad de convertirse en campeón y se marchó con el mundo de la Fórmula 1 a sus pies.



México volvió a coronar a un campeón. Y la historia ya tiene un nuevo nombre: Kimi Antonelli.



