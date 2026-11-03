El amuleto mexicano de Kimi Antonelli: la pulsera de Emma García que lo acompañó hasta el título

Una pulsera hecha a mano por Emma García, piloto mexicana de karting de apenas diez años, acompañó a Kimi Antonelli durante el Gran Premio de México y permaneció en su muñeca hasta el podio donde celebró su primer campeonato de Fórmula Uno. El pequeño regalo unió dos historias separadas por una década: la del piloto que acaba de convertirse en el campeón más joven de la categoría y la de una niña que sueña con encontrarse algún día con él dentro de la misma parrilla.

Emma formó parte de los Grid Kids que convivieron con los pilotos antes de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Cuando Antonelli recorrió la parrilla para saludar a las niñas y los niños, la mexicana se acercó al piloto de Mercedes y le entregó una pulsera de cuentas blancas y negras con el nombre “Kimi”.

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La niña le explicó que la había preparado para él y que debía darle suerte. Antonelli aceptó el regalo, se colocó la pulsera y continuó con sus preparativos para una de las carreras más importantes de su vida. El italiano necesitaba terminar dentro de los primeros nueve lugares para asegurar matemáticamente el campeonato.

Antonelli arrancó desde la cuarta posición y cruzó la meta en el tercer lugar, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. El resultado le bastó para conquistar su primer título y, con 20 años, convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula Uno.

Cuando el italiano apareció en el podio con el trofeo, Emma buscó inmediatamente su muñeca izquierda. Debajo del reloj todavía estaba la pulsera que había elaborado para él. “Sí la trae”, expresó la niña al reconocer su regalo durante la ceremonia. Antonelli no sólo la utilizó durante la carrera; también la conservó en los festejos posteriores a su coronación.

Horas después, Emma publicó un mensaje dirigido al nuevo campeón. La mexicana explicó que Antonelli se convirtió en una fuente de inspiración y que conocerlo representaba uno de sus grandes deseos. “Poder entregarte esa pulsera ya era un sueño cumplido; verte con ella en el podio significó más de lo que las palabras pueden expresar”, escribió.

El mensaje también reveló todo lo que la pulsera representa para ella. Emma compartió su objetivo de convertirse en la primera mujer mexicana que llegue a la Fórmula Uno y prometió preparar otro brazalete idéntico para utilizarlo en cada una de sus carreras.

Su deseo es que, dentro de algunos años, ambos puedan encontrarse nuevamente dentro de una parrilla de Fórmula Uno, esta vez como pilotos, e intercambiar las pulseras antes de competir. Emma cerró su publicación con un agradecimiento a Antonelli por demostrar que los sueños no tienen límites y con una promesa de futuro: espera volver a verlo en la parrilla.

¿Quién es Emma García, la piloto mexicana que le regaló la pulsera a Kimi Antonelli?

La historia adquirió mayor significado porque Emma no llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez solamente como aficionada. Nació en la Ciudad de México el 9 de junio de 2016 y comenzó su camino en el karting desde muy pequeña. En 2022 ingresó al programa Pro Kart School y se convirtió en la piloto oficial más joven de GoKartManía.

Dos años después debutó en la categoría Micro, obtuvo el sexto lugar y se incorporó a Escudería Telmex Telcel, la estructura que también impulsó la carrera de su ídolo, Sergio “Checo” Pérez. Su participación como Grid Kid le permitió acercarse por primera vez al escenario que espera ocupar en el futuro como competidora.

En la edición de 2026, 22 niñas y niños acompañaron a los pilotos durante los momentos previos al Gran Premio de México y participaron en la ceremonia del Himno Nacional. La iniciativa busca acercar a las nuevas generaciones al automovilismo y ofrecerles una experiencia directa con sus referentes.

El fotógrafo Mark Sutton capturó el momento de la entrega y destacó la disposición de Antonelli para saludar y agradecer individualmente a los pequeños presentes en la parrilla. Sutton también recordó que en 2018 fotografió al propio Kimi, todavía niño, cuando saludó a Lewis Hamilton antes del Gran Premio de Italia en Monza.

Ocho años después, Antonelli ocupó el otro lado de esa escena. Ya no era el joven que observaba a un campeón desde la parrilla, sino el piloto que acababa de inspirar a una nueva generación y estaba a unas horas de conquistar el Mundial.

Entre los accidentes, las estrategias y la celebración de un campeonato histórico, una sencilla pulsera terminó como una de las historias más emotivas del Gran Premio de México. Para Antonelli fue el amuleto que lo acompañó en el día de su coronación; para Emma, el primer vínculo entre el lugar que ocupa hoy y la parrilla de Fórmula Uno en la que sueña competir mañana.