Kimi Antonelli, el niño que hizo historia y devolvió a Italia a la cima de la Fórmula 1

Casi no veía la pista. A una vuelta del final, Andrea Kimi Antonelli ya lloraba dentro del casco y el asfalto del Autódromo Hermanos Rodríguez se le deshacía en una mancha gris. El italiano intentaba mantener el control de su Mercedes, pero las lágrimas le impedían distinguir con claridad lo que tenía enfrente. Había esperado toda su vida para llegar a ese momento. Ahora que estaba a punto de conseguirlo, la emoción le ganaba a la concentración.

“Perdí alrededor de dos segundos porque prácticamente estaba llorando. No podía ver claramente hacia adelante. Apenas podía distinguir los dos Ferrari a través de las lágrimas”, contó después.

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Cruzó la meta en tercer lugar, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. No necesitaba ganar. El podio era suficiente para asegurar matemáticamente el campeonato mundial de Fórmula 1, con cuatro carreras todavía por disputarse.

Tenía 20 años y 68 días. El récord de Sebastian Vettel, campeón a los 23 años y 134 días en 2010, quedó atrás por más de tres años. Italia, que no tenía un monarca desde Alberto Ascari en 1953, terminó con una espera de 73 años.

Dentro del monoplaza, el tiempo pasó en desorden. “Muchos recuerdos cruzaron mi cabeza, desde mis primeros días en el karting hasta llegar aquí”, explicó. Al cruzar la bandera a cuadros soltó todo lo que había contenido durante la temporada. “Acababa de cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida”.

Afuera, el Hermanos Rodríguez estalló entre fuegos artificiales y confeti. La afición mexicana celebró al nuevo campeón como si también fuera suyo. En el podio, la escena adquirió otra dimensión: Hamilton y Verstappen levantaron en hombros al joven italiano.

Siete títulos mundiales de un lado, cuatro del otro y el primero de Antonelli completaron doce coronas en una misma celebración.

“Ya había sucedido en Canadá a principios de este año, pero esto fue todavía más especial”, recordó. Compartir ese instante con dos pilotos que han marcado la historia de la categoría fue uno de los regalos de su coronación. Tanto le impresionó la imagen que anunció que la enmarcará y la colgará en una pared de su casa, en un lugar donde pueda verla cada vez que entre.

Sin embargo, el momento más íntimo de la celebración llegó con la música.

Una canción para su abuelo

Primero sonó Nessun dorma, el célebre aria de Giacomo Puccini. Antonelli tenía la bandera italiana sobre los hombros y el trofeo entre las manos. Se dio la vuelta, intentó esconder el rostro y volvió a emocionarse. Después llegó Sarà perché ti amo, de Ricchi e Poveri, mientras el piloto besaba su Mercedes antes de abandonar el podio.

En la sala de prensa explicó por qué la primera canción había provocado semejante reacción. No era una elección musical al azar: era una de las piezas que su abuelo escuchaba constantemente.

“La primera canción fue muy emotiva para mí porque era una que mi abuelo escuchaba siempre. Creo que él estaría muy orgulloso. Me emocioné muchísimo al pensar en mi abuelo y también me sentí muy feliz por él”.

Su abuelo Giordano fue una de las personas que alimentaron su relación con el automovilismo. Era propietario de un taller mecánico y le transmitió ese vínculo con los motores que terminó por convertirse en una vocación. Mucho antes de que Mercedes lo eligiera como una de sus grandes apuestas, antes de los podios y de los récords, Antonelli encontró en su familia las primeras razones para enamorarse de las carreras.

Por eso Nessun dorma tuvo un significado distinto. En medio de una celebración que pertenecía al mundo entero, el campeón encontró un instante para recordar a alguien que ya no estaba ahí para verlo.

El título tenía una dimensión histórica para Italia, pero aquella canción lo devolvió a una historia mucho más pequeña y personal: la de un niño que descubrió los motores junto a su familia y que, años después, podía dedicarle el mayor logro de su vida a su abuelo.

El padre que perdió una carrera y ganó un campeón

La familia ocupó cada rincón de aquel domingo. Su padre, Marco Antonelli, dirige un equipo de automovilismo y también tenía compromisos deportivos. Mientras Kimi disputaba el Gran Premio de México, su padre competía en Mugello por otro campeonato. Su equipo perdió esa pelea.

Kimi se enteró de la situación y observó que Marco estaba triste durante la mañana. En lugar de distraerlo, aquel momento terminó por convertirse en una motivación adicional.

“Lo vi muy triste esta mañana y pensé: tengo que compensarlo. Estoy muy feliz de haberlo conseguido. Eso me dio una motivación extra para terminar el trabajo”.

Los suyos habían hecho un esfuerzo enorme para acompañarlo. Viajaron el sábado por la mañana y aterrizaron en México la noche anterior a la carrera. No querían perderse el día que podía cambiar la historia de su familia.

Antonelli describe a su padre como un ancla, una figura indispensable para mantenerlo centrado en una profesión donde las victorias pueden elevarte tan rápido como las derrotas pueden hundirte.

“Ha hecho enormes sacrificios por mí. Prácticamente ha estado en todas las carreras este año, a pesar de sus propias responsabilidades”. Marco estuvo presente en los grandes momentos, pero también en los días complicados. Fue quien lo ayudó a recuperar la calma después de los resultados importantes y quien permaneció a su lado cuando Kimi no se sentía bien antes de una sesión o una carrera.

“Fue quien me mantuvo con los pies en la tierra, especialmente después de los momentos de mayor éxito. También estuvo ahí cuando atravesé situaciones difíciles. Ha sido una parte enorme de todo esto”.

Su madre y su hermana también formaron parte de ese recorrido y estuvieron presentes en México para compartir la coronación.

El campeonato, por eso, no fue solamente la recompensa de una temporada extraordinaria. También fue el resultado de años de sacrificios, viajes, decisiones familiares y una apuesta que comenzó cuando Antonelli todavía era un niño.

Mercedes creyó en él cuando tenía 11 años. Su familia creyó mucho antes. “No puedo agradecerle lo suficiente a Mercedes. Fueron ellos quienes apostaron por mí cuando tenía 11 años y quienes creyeron en mí durante todo este camino. Todavía lo hacen”.

El piloto destacó especialmente la unión del equipo y el trabajo de Bono, sus ingenieros, mecánicos y cada integrante que viaja a los circuitos. Para él, todos desempeñaron un papel fundamental en la conquista. “Ha sido un privilegio enorme correr para este equipo. Es un grupo muy unido, especial y cercano”.

De las dudas al campeonato

No todo fue sencillo. Antonelli llegó a la Fórmula 1 con una expectativa enorme. Mercedes le entregó uno de los asientos más importantes de la parrilla, el mismo que había ocupado Lewis Hamilton durante más de una década. La responsabilidad era descomunal para un piloto que todavía estaba aprendiendo a convivir con la presión de la categoría.

En 2025 atravesó momentos complicados. Hubo críticas sobre su preparación y sobre si realmente estaba listo para competir al máximo nivel. Spa-Francorchamps representó uno de sus puntos más bajos. Sin embargo, regresó al circuito belga en 2026 y consiguió ganar allí.

“Algunas personas decían que no pertenecía a la Fórmula 1 o que no estaba preparado. Quizá en algunos momentos del año pasado parecía que no lo estaba”, reconoció.

No habló de aquellas críticas con resentimiento. Incluso admitió que le sirvieron para alimentar su determinación. “Siempre es bueno silenciar el ruido. Escuchar que algunas personas decían que no pertenecía a la Fórmula 1 o que no estaba preparado me dio combustible”.

El regreso a Spa tuvo un significado especial. No solamente por la victoria, sino porque pudo cerrar un capítulo que lo había marcado durante su primera temporada.

“Regresar y ganar en un circuito donde había tocado fondo fue algo muy especial”.

Antonelli considera que competir directamente en Mercedes, con los reflectores sobre él desde el primer día, aceleró su crecimiento. Tuvo que aprender a gestionar los errores, las expectativas y las emociones. Aquella experiencia lo hizo madurar “como piloto y como persona”.

También agradeció que la escudería alemana mantuviera su confianza desde que lo incorporó a su programa de desarrollo cuando tenía apenas 11 años. “Todavía lo hacen”, expresó sobre el respaldo de Mercedes.

La apuesta terminó con un campeonato mundial. Antonelli entiende que su desarrollo todavía no termina. Incluso después de conquistar el título, reconoció que hubo carreras en las que pudo hacerlo mucho mejor y que continúa en un proceso de aprendizaje.

También destacó que llegar directamente a Mercedes, con la presión que eso implica, aceleró su madurez de una manera que quizá no habría experimentado en un equipo más pequeño. El campeonato no le hizo perder de vista esa realidad. Ya piensa en la siguiente temporada y en una competencia que considera todavía más exigente, con George Russell, Max Verstappen, Ferrari y McLaren como rivales.

Los récords de un italiano que cambió la historia

La coronación de Antonelli no fue un acontecimiento aislado. Su temporada estuvo marcada por una sucesión de récords que anticiparon lo que terminaría por conseguir en México.

En China comenzó a escribir una de las páginas más importantes de su carrera. Se convirtió en el poleman más joven de la historia de la Fórmula 1 y, al día siguiente, ganó la carrera para convertirse en el segundo vencedor más joven de la categoría, solamente detrás de Max Verstappen.

Después llegó Suzuka. Tras el Gran Premio de Japón, Antonelli se convirtió en el líder más joven de la historia del campeonato mundial. Aquella carrera representó un cambio en su manera de entender la temporada.

“China fue el comienzo de todo, pero Suzuka fue el primer punto de inflexión”, recordó. Por primera vez sintió que el campeonato no era solamente una posibilidad remota. Podía competir por él y tenía las herramientas para conseguirlo. “Realmente podemos ganar esto”, pensó.

Entre la segunda y la sexta fecha encadenó cinco triunfos, una racha que confirmó su capacidad para sostener el rendimiento y administrar la presión de estar al frente. También puso fin a una sequía de casi dos décadas sin victorias italianas en la Fórmula 1, desde el triunfo de Giancarlo Fisichella en 2006.



Con el campeonato de México, Antonelli se convirtió en el tercer italiano campeón del mundo, después de Giuseppe Farina, primer monarca de la categoría en 1950, y Alberto Ascari, bicampeón en 1952 y 1953.

Su título también terminó con una espera de 73 años para el automovilismo italiano. Un país que ha construido buena parte de la identidad de la Fórmula 1, con Ferrari como uno de sus símbolos, volvió a tener un campeón entre sus pilotos.

Y lo hizo con un joven de 20 años que apenas comienza a construir su propia historia.

El número 12 y la superstición del campeón

El fin de semana de la coronación también estuvo acompañado por una presión distinta. Antonelli sabía que estaba cerca del título, pero no quería dar nada por hecho antes de cruzar la meta.

“Mientras no esté terminado, no está terminado”, advirtió. La clasificación del sábado fue uno de los momentos en los que más sintió esa tensión. Reconoció que estuvo más nervioso y que no condujo con la misma intensidad que en Austin. El domingo, en cambio, consiguió soltarse y concentrarse en completar el trabajo.

El campeonato le dará derecho a utilizar el número 1 en su Mercedes durante la próxima temporada. Sin embargo, no piensa hacerlo. Antonelli es supersticioso y quiere conservar el 12, el número que lo ha acompañado durante su trayectoria.

“Es una manera de mantener los pies en la tierra y seguir siendo humilde.

Además, soy muy supersticioso. El número 1 nunca ha sido bueno para mí. Cada vez que lo utilicé, las cosas salieron extremadamente mal”.

La decisión también representa una forma de no olvidar de dónde viene. Tiene el campeonato, los récords y el reconocimiento de sus rivales, pero no quiere cambiar aquello que lo ha acompañado desde sus primeros pasos.



La celebración será junto a su familia y sus amigos. Después tendría que cambiar de escenario y preparar el siguiente compromiso de la temporada: Brasil, donde utilizará un casco especial en homenaje a Ayrton Senna, a 35 años de la victoria del brasileño en casa.

Antonelli anticipó que sería uno de los diseños más especiales de su carrera. “Es uno de los mejores diseños que he hecho”.

Después vendría Las Vegas, una cita que recibió con humor al reconocer que quizá no llegaría en las mejores condiciones físicas después de la celebración mexicana.

“Hay que disfrutar todos estos momentos”.

Y tiene razón. A los 20 años, Antonelli ya consiguió algo que muchos pilotos persiguen durante toda una vida. Rompió el récord de Vettel, devolvió a Italia a la cima y recibió el reconocimiento de dos campeones que construyeron parte de la historia que ahora le pertenece.

Pero, cuando vuelva a casa, tendrá una fotografía que ocupará un lugar especial en una pared. La imagen de Hamilton y Verstappen levantándolo en hombros. La verá cada vez que entre y recordará el día en que doce campeonatos coincidieron en un mismo podio.

También recordará a su abuelo Giordano cuando escuche Nessun dorma. A su padre, que perdió una carrera en Mugello y encontró en México una razón para celebrar. A su madre y a su hermana, que viajaron para acompañarlo en el momento más importante de su vida.

En la última vuelta del Gran Premio de México casi no podía ver la pista. Las lágrimas le impedían distinguir el camino. No necesitaba mirar demasiado: todo lo que había recorrido para llegar hasta ahí estaba dentro de su casco.