Antonelli admite tensión por el título y Norris cuestiona al McLaren tras la clasificación de México

Kimi Antonelli reconoció que la enfermedad y la presión por conquistar el campeonato afectaron su actuación en la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México. El italiano no fue el único inconforme: Lando Norris describió al McLaren como un monoplaza impredecible, Max Verstappen aseguró que tenía ritmo para conseguir la pole y Carlos Sainz admitió que Williams ha perdido terreno frente a Cadillac.

Antonelli clasificó quinto, aunque la penalización de una posición impuesta a Verstappen le permitirá comenzar cuarto. El líder del campeonato reveló que todavía no se recupera por completo del problema de salud que le impidió cumplir con sus compromisos del jueves.

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“Todavía me siento muy cansado. No me he recuperado completamente. Tuve fiebre alta y problemas estomacales”, explicó el integrante de Mercedes. Aunque su condición mejoró durante el fin de semana, reconoció que sigue con poca energía y que tampoco ha podido dormir adecuadamente.

El italiano también admitió que la posibilidad de convertirse en el campeón más joven de la historia ha comenzado a pesarle. Las conversaciones constantes sobre un título que muchos consideran asegurado le impidieron afrontar la jornada con la tranquilidad habitual.

“He estado más tenso de lo normal. Adonde vaya y a cualquier hora escucho lo mismo: que ya está hecho. He intentado bloquear ese ruido, pero no ha sido sencillo”, reconoció Antonelli.

El piloto de Mercedes se sintió competitivo con neumáticos usados durante la Q2, pero no pudo completar una vuelta limpia con el juego nuevo en la Q3. Aceptó que cometió varios errores y evitó utilizar su estado físico como excusa.

“Definitivamente no fue mi mejor actuación. No conduje bien y no conseguí reunir la vuelta”, señaló. Antes de la carrera buscará descansar, recuperar energía y desconectarse de la conversación sobre el campeonato junto con su familia.

Verstappen también terminó la clasificación con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad. El neerlandés marcó el cuarto mejor tiempo, pero saldrá quinto debido a la sanción que recibió por su contacto con Liam Lawson durante la segunda práctica libre.

El piloto de Red Bull explicó que encontró un monoplaza lento antes de las curvas 12 y 13 durante su último intento. El aire sucio alteró el comportamiento de su auto y la presencia del otro vehículo le impidió ver las referencias habituales de frenado. La secuencia terminó con un bloqueo de neumáticos que arruinó su vuelta.

“Mi última vuelta estaba para pelear por la pole, sin duda, pero no pude terminarla”, aseguró Verstappen. El cuatro veces campeón consideró que Red Bull mejoró considerablemente el monoplaza después de una FP3 complicada y evitó prolongar su inconformidad con el castigo.

“Puedes estar de acuerdo con la decisión o no. Esa es la opinión de cada persona. Ya está decidido y simplemente hay que continuar”, dijo sobre la penalización que lo hará perder una posición.

Norris terminó sexto y ofreció una evaluación mucho más severa sobre el McLaren. El campeón vigente consideró que su resultado representó prácticamente el máximo disponible y aseguró que completar dos vueltas competitivas de manera consecutiva se ha convertido en una tarea improbable.

“No somos suficientemente rápidos y el auto es demasiado difícil de conducir. Quizá una de cada 50 veces puedo completar una vuelta realmente buena”, declaró Norris.

El británico explicó que perdió aproximadamente dos décimas solamente en las primeras tres curvas. El comportamiento del monoplaza cambia con pequeñas variaciones en el viento y la temperatura, por lo que una trayectoria que funciona en un intento puede provocar una pérdida de adherencia en el siguiente.

“De vez en cuando puedo completar una vuelta mágica y todos recuperan la esperanza, pero después vuelve a aparecer la realidad”, afirmó. Norris consideró que su vuelta de la Q3 fue extraordinaria para las condiciones del auto, aunque resultó insuficiente para acercarse a los primeros lugares.

Sainz también tuvo dificultades con la puesta a punto. El español alcanzó la Q2 y clasificó decimosexto, aunque avanzará al puesto 15 por la penalización de Gabriel Bortoleto.

“Probablemente llevé demasiado lejos la dirección que elegí para la configuración”, reconoció. El piloto de Williams buscó cargar más el eje delantero durante las frenadas, pero terminó con bloqueos y problemas para controlar la temperatura de los neumáticos traseros.

Su declaración más preocupante llegó al comparar el rendimiento de Williams con Cadillac. “Ahora los Cadillac nos igualan o incluso son más rápidos en algunas curvas de alta velocidad. Eso demuestra que realmente hemos quedado rezagados”, afirmó Sainz.

Pierre Gasly consiguió el décimo lugar con Alpine y señaló a los neumáticos como el principal desafío. En algunos intentos tuvo poca temperatura durante el primer sector y mejor rendimiento al final de la vuelta; en otros comenzó con adherencia, pero llegó al tercer sector sin las condiciones necesarias.

“Este año me ha resultado extremadamente difícil conseguir que los neumáticos funcionen durante toda la vuelta. La ventana es muy estrecha y cuesta acertar siempre”, explicó Gasly.

El francés terminó detrás de los dos Racing Bulls y anticipó que la arrancada será fundamental. “Si mantienen sus dos autos delante de nosotros, no será la mejor situación. El enfoque principal estará en la salida y en la primera curva”, añadió.

Bortoleto agradeció a Audi después de clasificar decimocuarto pese a no registrar un tiempo en la FP3. El equipo reconstruyó su monoplaza entre sesiones tras detectar un problema mecánico, por lo que el brasileño llegó a la clasificación casi sin referencias.

“El equipo hizo un trabajo enorme. Podría estar aquí después de no haber completado una sola vuelta en clasificación, pero al menos pude manejar”, declaró.

Bortoleto considera que perdió demasiado tiempo en dos curvas y que, con mayor preparación, podía acercarse a la Q3. Sin embargo, una penalización de cinco posiciones por el cambio de elementos en la unidad de potencia lo enviará al puesto 19 de la parrilla.

“Con solamente cuatro vueltas no quiero juzgar las condiciones de la pista. No tuve suficiente recorrido para entenderlas”, explicó el brasileño al dimensionar las dificultades de competir sin la preparación habitual.

Oliver Bearman vivió una jornada igualmente frustrante. El británico clasificó decimoquinto, aunque comenzará desde el lugar 14, y resumió sus problemas con una frase contundente.

“Durante la primera mitad de la FP3 parecía que había olvidado cómo conducir”, confesó. Después aclaró que no se trató de una pérdida repentina de confianza, sino de un Haas que deslizaba en cada sector y no le permitía completar una vuelta.

“El auto era muy malo. Deslizaba por todas partes y no podía terminar una vuelta. Fue una pesadilla”, explicó Bearman. El piloto lamentó que el equipo vuelva a tener un viernes prometedor y pierda rendimiento el sábado, una tendencia que ha complicado gran parte de su temporada.

Bearman también confirmó que envió un mensaje a Esteban Ocon después de que Haas lo sustituyera por Ryo Hirakawa para el resto del fin de semana. Aunque desconoce las causas exactas de la decisión, calificó la situación como triste y aseguró que ayudó al japonés para acelerar su adaptación.

“Es una situación muy complicada y no sé exactamente qué ocurrió. He intentado ayudar a Ryo tanto como ha sido posible para acelerar su aprendizaje”, comentó.

Las siete declaraciones retrataron una clasificación marcada por problemas muy distintos: enfermedad y presión para Antonelli, frustración técnica para Norris, tráfico para Verstappen, una configuración equivocada para Sainz, una mínima ventana de neumáticos para Gasly, falta de preparación para Bortoleto y un comportamiento impredecible del Haas de Bearman.

Todos llegaron, sin embargo, a una conclusión similar. La larga recta hasta la primera curva ofrecerá una oportunidad para recuperar posiciones, pero seguir de cerca y adelantar será complicado por las temperaturas. Después de una clasificación definida por márgenes mínimos, la salida puede decidir buena parte del Gran Premio de la Ciudad de México.