Antonelli confirma dominio en Silverstone y logra la pole; Checo sufre y Verstappen queda lejos
Kimi Antonelli cerró un sábado redondo en Silverstone. Después de ganar la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto de Mercedes volvió a aparecer en el momento justo y se quedó con la pole position para la carrera principal con una vuelta de 1:28.111. El italiano dejó atrás a Charles Leclerc y a Lewis Hamilton, que metieron a Ferrari en el segundo y tercer lugar.
La clasificación tuvo ritmo, sorpresas y varios golpes fuertes en la tabla. Antonelli no solo confirmó que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada, también dejó claro que Mercedes tiene el auto más completo del fin de semana. Su pole llegó después de una sprint en la que le ganó el duelo directo a Hamilton, lo rebasó en pista y reforzó su liderato en el campeonato.
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Ferrari también salió con buen sabor de boca. Leclerc fue segundo con una vuelta de 1:28.286, mientras que Hamilton terminó tercero con 1:28.458. El británico había sido uno de los grandes protagonistas del fin de semana, con la pole para la sprint y un segundo lugar en la carrera corta, pero en la qualy definitiva no pudo repetir el golpe. Aun así, Ferrari tendrá a sus dos autos dentro de los tres primeros, una posición ideal para atacar a Antonelli desde la salida.
George Russell rescató el cuarto lugar después de un buen susto en Q2. El piloto de Mercedes se salió de la pista y tuvo un leve roce con el muro justo cuando estaba en peligro de quedar eliminado, pero supo recomponerse, arregló el problema y se metió a Q3. Al final cerró cuarto y dejó a Mercedes con un resultado de lujo: Antonelli en la pole y él en la segunda fila.
La nota amarga para Red Bull fue Max Verstappen. El neerlandés nunca se sintió cómodo, se quejó de que el auto no respondía como esperaba y apenas pudo terminar séptimo. El golpe dolió todavía más porque Isack Hadjar lo superó dentro del mismo equipo y clasificó quinto, dos lugares por delante de Max. Para Verstappen, el resultado confirma un fin de semana cuesta arriba: en la sprint solo pudo ser sexto y en la qualy volvió a quedar lejos de la pelea real por la pole.
Checo Pérez tampoco pudo enderezar la jornada. El mexicano quedó eliminado en Q1 y largará desde la posición 20 con Cadillac. Su vuelta de 1:31.451 no le alcanzó para pasar el primer corte y, encima, volvió a quedar detrás de su compañero Valtteri Bottas, que terminó 18. La qualy confirmó otro día difícil para el tapatío, que venía de una sprint muy complicada tras el contacto con Fernando Alonso, incidente que lo mandó al fondo y le costó una sanción de 10 segundos.
McLaren tampoco encontró el ritmo que esperaba. Lando Norris terminó sexto y Oscar Piastri octavo, lejos de la pelea de arriba. El equipo sufrió con la falta de agarre durante la sesión y nunca pudo acercarse al nivel de Mercedes o Ferrari. En una pista donde Norris suele sentir todo el calor del público, el resultado dejó sabor a oportunidad perdida.
La qualy de Silverstone dejó un panorama muy atractivo para la carrera. Antonelli largará primero con el auto más fuerte del fin de semana, Ferrari tendrá dos coches listos para presionar desde el arranque y Red Bull tendrá que remar contra la corriente con Verstappen desde una posición incómoda y por detrás de su propio compañero. Para Checo, el reto será todavía mayor: salir desde el fondo, sortear los problemas de la primera vuelta y buscar una carrera limpia que le permita recuperar terreno.
Resultado de la qualy del GP de Gran Bretaña 2026:
1. Kimi Antonelli — Mercedes — 1:28.111
2. Charles Leclerc — Ferrari — 1:28.286
3. Lewis Hamilton — Ferrari — 1:28.458
4. George Russell — Mercedes — 1:28.481
5. Isack Hadjar — Red Bull — 1:28.746
6. Lando Norris — McLaren — 1:28.877
7. Max Verstappen — Red Bull — 1:28.893
8. Oscar Piastri — McLaren — 1:29.032
9. Arvid Lindblad — Racing Bulls — 1:29.305
10. Liam Lawson — Racing Bulls — 1:29.716
11. Gabriel Bortoleto — Audi — 1:29.461
12. Pierre Gasly — Alpine — 1:30.063
13. Nico Hülkenberg — Audi — 1:30.076
14. Oliver Bearman — Haas — 1:30.501
15. Carlos Sainz — Williams — 1:30.623
16. Alexander Albon — Williams — 1:30.743
17. Esteban Ocon — Haas — 1:30.680
18. Valtteri Bottas — Cadillac — 1:31.227
19. Franco Colapinto — Alpine — 1:31.321
20. Checo Pérez — Cadillac — 1:31.451
21. Lance Stroll — Aston Martin — 1:32.863
22. Fernando Alonso — Aston Martin — 1:33.025