Silverstone: Antonelli gana su primera carrera Sprint y Checo Perez termina último
Silverstone tuvo una Sprint con historia, tensión y un ganador nuevo en este formato. Kimi Antonelli consiguió su primera victoria en una carrera Sprint de Fórmula 1 después de rebasar a Lewis Hamilton en una prueba corta, intensa y marcada por la gestión de energía, los pleitos en la zona alta y el mal día de Sergio ‘Checo’ Pérez.
La carrera arrancó con Hamilton desde el primer lugar. El británico defendió bien la punta en la salida y aguantó atrás a Antonelli en los primeros metros, mientras Max Verstappen perdió terreno de inmediato y le abrió la puerta a McLaren y Mercedes para meterse en la pelea de arriba.
Te puede interesar: Hamilton se siente en casa y Checo tendrá que remar desde el fondo en la Sprint
Antonelli no se desesperó. El piloto de Mercedes se mantuvo pegado a Hamilton, cuidó la batería y esperó el momento justo para atacar. En las primeras vueltas la diferencia entre los dos fue mínima, pero el italiano fue preparando la jugada con un mejor uso de la energía en las rectas.
La Sprint cambió en la vuelta 8. Hamilton se defendió en la recta Wellington, pero Antonelli llegó con más potencia disponible en Hangar Straight, se lanzó al ataque y tomó el liderato. De ahí en adelante, el joven de Mercedes manejó la carrera con una calma impropia de su edad, abrió distancia y no le dio a Hamilton una sola oportunidad real de responder.
Hamilton terminó segundo delante de su gente, en una carrera sólida para Ferrari, aunque sin poder sostener la punta que había conseguido desde la pole. Lando Norris completó el podio tras una Sprint muy inteligente, en la que aprovechó los movimientos de la parte alta y se mantuvo dentro de la zona de puntos.
Detrás de ellos, George Russell, Charles Leclerc y Max Verstappen se agarraron una pelea de las buenas. Russell llegó a perder posiciones en los primeros giros, pero recuperó ritmo y acabó por delante de Leclerc. Verstappen, que había largado tercero, se desplomó hasta el sexto lugar después de sufrir con el ritmo y ceder ante sus rivales directos.
Checo, con mal día
Para Checo Pérez, la Sprint se le rompió desde la primera vuelta. El mexicano tuvo un contacto con Fernando Alonso, se fue hasta el último lugar y ya no pudo volver a meterse en carrera. Por si fuera poco, se llevó una sanción de 10 segundos por el choque y encima lidió con una falla en los frenos, lo que terminó por dejarlo sin ninguna opción de remontar en una prueba demasiado corta para recuperar terreno.
La victoria de Antonelli tuvo un sabor especial por ser la primera del italiano en una Sprint. No fue un triunfo más: fue una muestra de madurez, ritmo y control en uno de los circuitos más importantes del calendario. Silverstone dejó una postal muy clara: Antonelli ganó como los grandes, Hamilton volvió a competir fuerte en casa y Checo vivió una carrera cuesta arriba desde el primer giro.
Así terminaron en la Sprint de Silverstone:
1. Kimi Antonelli
2. Lewis Hamilton
3. Lando Norris
4. George Russell
5. Charles Leclerc
6. Max Verstappen
7. Oscar Piastri
8. Liam Lawson
9. Isack Hadjar
10. Arvid Lindblad
11. Pierre Gasly
12. Gabriel Bortoleto
13. Nico Hülkenberg
14. Franco Colapinto
15. Carlos Sainz
16. Alexander Albon
17. Oliver Bearman
18. Esteban Ocon
19. Valtteri Bottas
20. Lance Stroll
21. Fernando Alonso
22. Sergio Checo Pérez
El octavo lugar, que otorga el último punto de la Sprint y que hoy quedó en manos de Liam Lawson, todavía podría cambiar. El propio Lawson está bajo investigación por moverse en la frenada durante la carrera, y una posible sanción lo dejaría fuera de la zona de puntos y modificaría el orden final. Habrá que esperar la resolución de los comisarios para dar por cerrado el resultado.