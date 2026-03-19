Antonelli: del heredero al ganador en tiempo récord
Hay victorias que se celebran. Y hay otras que marcan el inicio de algo más grande. La de Kimi Antonelli en el Gran Premio de China 2026 pertenece a la segunda categoría.
Tiene 19 años. El 15 de marzo ganó su primera carrera en Fórmula 1. Lo hizo desde la Pole Position, con la vuelta rápida incluida y en el mismo monoplaza que durante años fue territorio de Lewis Hamilton. No fue una victoria cualquiera: se convirtió en el segundo ganador más joven en la historia del campeonato, solo detrás de Max Verstappen.
Pero la historia no empezó ahí.
Nació en Bolonia en 2006, en una casa donde el automovilismo no era una opción, era el lenguaje cotidiano. Su padre, Marco, fue piloto y hoy dirige su propio equipo. Quiso que su hijo jugara futbol. No pudo. A los siete años, Kimi ya competía en karting. A los doce, Mercedes lo tenía identificado.
Desde entonces, su camino fue una acumulación constante de certezas. Ganó en karting con una naturalidad que no suele ser normal. Títulos europeos consecutivos, campeonatos dominados, incluso después de una fractura de pierna que pudo haber cambiado todo. Volvió. Ganó otra vez.
Cuando dio el salto a monoplazas, el patrón no cambió. En 2022 arrasó en la Fórmula 4 italiana y alemana: 22 victorias en 35 carreras. En 2023 conquistó la Fórmula Regional en dos continentes. Mercedes decidió entonces saltarse pasos. No Fórmula 3. Directo a Fórmula 2.
La apuesta no era menor. Tampoco el contexto. En septiembre de 2024, durante el fin de semana del Gran Premio de Italia, Antonelli se subió por primera vez a un Fórmula 1 en Monza. Seis vueltas después, el coche estaba contra el muro. Un error, una imagen incómoda, una duda inevitable. Al día siguiente, Mercedes despejó cualquier incertidumbre: él sería el reemplazo de Hamilton en 2025.
No heredaba solo un asiento. Heredaba una era. Durante doce años, Hamilton construyó una de las etapas más dominantes en la historia del deporte con Mercedes: seis títulos, 84 victorias y una hegemonía que redefinió la Fórmula 1 moderna. Sustituirlo no era una transición. Era una prueba.
Antonelli debutó en 2025 con 18 años. Terminó cuarto en su primera carrera. El talento estaba. La consistencia tardó un poco más. Hubo errores, abandonos, momentos difíciles. También señales: pole en la sprint de Miami, podio en Canadá, liderazgo en Japón. Cerró el año con 150 puntos, el mejor registro histórico para un novato.
Era suficiente para creer. No para confirmar. La confirmación llegó en China. El sábado, con una vuelta de 1:32.064, rompió el récord de pole más joven en la historia de la Fórmula 1, superó a Sebastian Vettel. El domingo, convirtió esa pole en victoria.
Perdió la punta en la arrancada frente a Hamilton. La recuperó una vuelta después. A partir de ahí, control absoluto. Solo un momento de tensión en la vuelta 54, cuando bloqueó frenos y el coche amagó con irse. Lo corrigió. No volvió a fallar.
Cruzó la meta y el dato se volvió historia: primer italiano en ganar un Gran Premio desde Giancarlo Fisichella en 2006. Cinco meses antes de que él naciera.
Al bajarse del coche, ya no había cálculo. Solo emoción. “No tengo palabras… estoy a punto de llorar”, dijo.
En el podio lo esperaban dos referencias directas de su historia reciente: George Russell, su compañero, y Hamilton, el hombre al que sustituyó. El británico lo entendió mejor que nadie:
“Has ocupado mi lugar en este equipo. Estoy muy feliz por ti”.
Apenas van dos carreras en 2026. Y Antonelli ya dejó de ser promesa.
Ahora es presente.