Antonelli domina en Austin y aplaza su coronación; Checo Pérez termina en el lugar 19

Kimi Antonelli conquistó el Gran Premio de Estados Unidos con una actuación dominante, sumó su novena victoria de la temporada y quedó todavía más cerca del campeonato de Fórmula 1. Charles Leclerc terminó segundo tras superar a Max Verstappen durante el cierre, mientras el neerlandés completó el podio y vio cortada su racha de dos triunfos consecutivos. Sergio “Checo” Pérez finalizó en el puesto 19, último entre los pilotos clasificados, en una complicada carrera de casa para Cadillac.

Antonelli cumplió la primera parte de su misión desde la salida. El italiano defendió la pole en la subida hacia la primera curva y conservó el liderato, mientras Leclerc aprovechó la pelea entre los Red Bull para avanzar desde el cuarto puesto y superar momentáneamente a Verstappen. Max recuperó la segunda posición antes de que un Virtual Safety Car, provocado por restos sobre la pista, neutralizara la carrera durante la segunda vuelta.

El piloto de Mercedes construyó una ventaja cercana a los tres segundos durante las primeras vueltas. Antonelli arrancó con neumáticos medios, una elección distinta a la de Verstappen, Leclerc, Isack Hadjar y Lewis Hamilton, quienes comenzaron con blandos. Esa diferencia permitió al líder alargar su primera tanda y abrió dos caminos estratégicos entre los aspirantes al podio.

Verstappen entró a los pits en la vuelta 13 y colocó otro juego de blandos, una decisión que prácticamente lo comprometió con una estrategia de dos paradas. Hamilton se detuvo dos vueltas después, Leclerc lo hizo en la 16 y Lando Norris en la 17. Antonelli esperó hasta la vuelta 24 para montar neumáticos duros y completar el resto de la carrera con una sola parada.

Max asumió brevemente el liderato durante el ciclo de detenciones, pero su segunda visita a los pits devolvió el control a Antonelli. El Mercedes encontró el equilibrio necesario para proteger los neumáticos y el italiano administró su ventaja sin exponerse a un ataque directo. Ni el desgaste ni el tráfico alteraron una carrera que terminó con una diferencia de 13.078 segundos sobre Leclerc.

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La batalla más intensa quedó detrás del ganador. Norris prolongó su tanda con neumáticos duros y llegó a colocarse segundo mediante una estrategia de una parada. El británico, sin embargo, no tuvo suficiente ritmo para contener a los autos que llegaron con compuestos más frescos. Verstappen y Leclerc lo alcanzaron durante el tramo final, mientras Hamilton también redujo la diferencia.

Leclerc fue quien mejor aprovechó ese cierre. El monegasco superó a Verstappen a siete vueltas del final y aseguró el segundo puesto para Ferrari. Max tuvo que conformarse con el tercero después de sus victorias en Malasia y Singapur. Hamilton también rebasó a Norris para terminar cuarto, mientras el campeón vigente cayó hasta la quinta posición.

Antonelli necesitaba ganar, que George Russell terminara noveno o más atrás y que Hamilton no pasara del quinto lugar para asegurar el campeonato en Austin. El italiano hizo su parte, pero Hamilton acabó cuarto y Russell rescató el octavo puesto pese a cumplir una penalización de cinco segundos por salir de la pista y obtener una ventaja. La celebración del título tendrá que esperar, aunque Antonelli llegará al Gran Premio de la Ciudad de México con 340 puntos y una diferencia de 102 sobre Russell.

Isack Hadjar completó una buena jornada para Red Bull con el sexto lugar, por delante de Oscar Piastri. Russell quedó octavo, Liam Lawson fue noveno y Pierre Gasly rescató el último punto disponible para Alpine. Nico Hülkenberg se quedó a las puertas del top 10 con su Audi.

La carrera de Checo estuvo condicionada desde el sábado. El mexicano quedó eliminado en la Q1 con el lugar 21, aunque las sanciones aplicadas a otros pilotos le permitieron arrancar desde la posición 19. Desde ahí, el Cadillac careció del ritmo necesario para acercarse a la zona media y Pérez pasó buena parte de las 56 vueltas entre los últimos puestos.

Checo cruzó la meta en el lugar 19, a una vuelta de Antonelli y como el último piloto clasificado. Su compañero Valtteri Bottas abandonó, por lo que Cadillac terminó su segunda carrera de casa de la temporada sin puntos. El resultado también dejó claro que las mejoras introducidas por la escudería estadounidense todavía no bastan para cerrar la distancia con sus rivales directos.

Bottas, Franco Colapinto y Oliver Bearman fueron los tres abandonos de la carrera. Bearman había recibido antes una penalización de diez segundos por su incidente con Pierre Gasly, otro episodio dentro de un fin de semana difícil para Haas frente a su público.

Antonelli salió de Austin sin el campeonato, pero con otra demostración de autoridad. Mercedes volvió a ganar, Ferrari colocó sus dos autos entre los cuatro primeros y Verstappen confirmó que Red Bull recuperó competitividad, aunque no pudo prolongar su racha. La Fórmula 1 viajará ahora a México, donde el líder tendrá una nueva oportunidad de sentenciar el título y Checo contará con el respaldo de su público en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Clasificación final del Gran Premio de Estados Unidos

Kimi Antonelli — Mercedes Charles Leclerc — Ferrari — +13.078 Max Verstappen — Red Bull — +17.485 Lewis Hamilton — Ferrari — +18.515 Lando Norris — McLaren — +30.521 Isack Hadjar — Red Bull — +34.373 Oscar Piastri — McLaren — +52.674 George Russell — Mercedes — +54.303 Liam Lawson — Racing Bulls — +79.183 Pierre Gasly — Alpine — +87.516 Nico Hülkenberg — Audi — +94.945 Arvid Lindblad — Racing Bulls — a una vuelta Gabriel Bortoleto — Audi — a una vuelta Esteban Ocon — Haas — a una vuelta Lance Stroll — Aston Martin — a una vuelta Fernando Alonso — Aston Martin — a una vuelta Alex Albon — Williams — a una vuelta Carlos Sainz — Williams — a una vuelta Sergio Pérez — Cadillac — a una vuelta Valtteri Bottas — Cadillac — abandono Franco Colapinto — Alpine — abandono Oliver Bearman — Haas — abandono