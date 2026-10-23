GP de Estados Unidos: Antonelli busca el título y Checo Pérez corre con Cadillac en casa

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Estados Unidos con tres historias que pueden marcar el cierre de la temporada: Kimi Antonelli tendrá su primera oportunidad matemática de conquistar el campeonato, Max Verstappen buscará su tercera victoria consecutiva y Sergio “Checo” Pérez disputará en Austin otra carrera de casa para Cadillac, aunque deberá ceder su monoplaza a Colton Herta durante la primera práctica.

El Circuito de las Américas recibirá la fecha 18 del campeonato del 23 al 25 de octubre. Antonelli encabeza la clasificación con 340 puntos, 102 más que George Russell y 111 por encima de Lewis Hamilton. El italiano necesita ganar el domingo para coronarse en Austin, además de que Russell termine noveno o más atrás y Hamilton no supere el quinto lugar. Cualquier otro escenario llevará la definición, como mínimo, al Gran Premio de la Ciudad de México.

Antonelli, a asegurar el título de F1

La posibilidad de asegurar el título confirma la extraordinaria segunda temporada de Antonelli, pero el piloto de Mercedes ya no parece tener el auto más dominante de la parrilla. Max Verstappen terminó segundo en Bakú, ganó en Malasia y repitió en Singapur, donde también se impuso en la carrera sprint. El neerlandés estuvo a solamente siete puntos de conseguir el máximo posible durante esas tres fechas y ascendió al cuarto lugar del campeonato.

Verstappen todavía conserva una posibilidad matemática remota de pelear por el título, aunque se encuentra a 119 puntos de Antonelli. Su objetivo más realista consiste en prolongar la recuperación de Red Bull y acercarse al segundo lugar de la clasificación. Austin representa una oportunidad ideal: Max ganó allí en 2025 y el trazado combina curvas rápidas, frenadas fuertes y cambios de dirección que pueden adaptarse a la mejor versión reciente del monoplaza.

Mercedes deberá recuperar estabilidad después de dos fines de semana complicados para Russell. Su compañero mantiene una ventaja enorme en el campeonato, pero Ferrari se acerca con Hamilton y Charles Leclerc, quienes ocupan el tercero y quinto lugar. McLaren también llevará nuevas piezas para continuar el desarrollo del auto después de perder protagonismo ante Red Bull durante las últimas fechas.

COTA tiene una longitud de 5.513 kilómetros y la carrera se disputará a 56 vueltas, para completar 308.405 kilómetros. La subida hacia la primera curva suele producir adelantamientos desde el arranque, mientras que la sucesión rápida del primer sector exige estabilidad aerodinámica. La recta posterior ofrece otra oportunidad clara para atacar antes de la fuerte frenada de la curva 12. Los baches y la variedad de curvas obligan a encontrar un equilibrio entre velocidad, altura del auto y cuidado de los neumáticos.

Checo recibirá apoyo en Austin

Para Checo, la visita a Texas tendrá un significado especial. El mexicano recibe un apoyo considerable en Austin y considera esta cita como otra carrera de casa, aunque Cadillac llega al segundo de los tres Grandes Premios estadounidenses sin puntos en su temporada de debut. Pérez terminó en el lugar 17 en Singapur y todavía busca el primer resultado dentro de los diez mejores para la escudería.

Cadillac evaluará pequeños cambios en el suelo y la refrigeración del MAC-26 durante un fin de semana especialmente importante para su identidad estadounidense. Checo ya conoce el podio de COTA: terminó tercero con Red Bull en 2021, pese a competir sin acceso al sistema de hidratación durante una carrera marcada por el calor.

Su preparación tendrá una dificultad adicional. Colton Herta ocupará el Cadillac número 11 durante la primera práctica como parte del programa obligatorio para pilotos novatos. El estadounidense conoce el circuito y consiguió allí su primera victoria de IndyCar en 2019, pero su participación dejará a Pérez con solamente dos sesiones para adaptar el auto a sus preferencias antes de la clasificación.

El pronóstico anticipa temperaturas cercanas a los 28 grados y pocas probabilidades de lluvia. La carrera, por lo tanto, podría definirse por el desgaste de los neumáticos, la estrategia de paradas y la capacidad para adelantar. Antonelli tiene la primera oportunidad de cerrar el campeonato, pero Verstappen llega como el piloto más fuerte del momento y Ferrari, McLaren y Russell todavía pueden aplazar la celebración.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos, tiempo del centro de México

● Práctica 1: viernes 23 de octubre, 11:30 horas

● Práctica 2: viernes 23 de octubre, 15:00 horas

● Práctica 3: sábado 24 de octubre, 11:30 horas

● Clasificación: sábado 24 de octubre, 15:00 horas

● Carrera: domingo 25 de octubre, 14:00 horas

Así marcha el campeonato

1. Kimi Antonelli — 340 puntos

2. George Russell — 238

3. Lewis Hamilton — 229

4. Max Verstappen — 221

5. Charles Leclerc — 215

6. Lando Norris — 201