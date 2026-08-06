Cadillac a mitad del camino: mucho más que cero, todavía menos de lo esperado
La clasificación ofrece un diagnóstico contundente: después de 11 de las 22 carreras de la temporada 2026, Cadillac ocupa el último lugar del Campeonato de Constructores y aún no suma puntos. Aston Martin, su rival más cercano, tiene uno; Williams acumula 11, Audi 12 y Haas 21. La lectura más sencilla señalaría que el proyecto estadounidense fracasó en su primera mitad de año. Sin embargo, la historia de los equipos que llegaron a la Fórmula 1 desde cero demuestra que el marcador nunca cuenta toda la verdad, aunque tampoco permita ocultarla.
Todos los participantes estrenaron monoplaza y reglamento en 2026, pero solo Cadillac tuvo que crear al mismo tiempo una estructura, procesos de trabajo, departamentos técnicos, operaciones de pista y una cultura propia. Ferrari suministra la unidad de potencia y la caja de cambios, pero el equipo diseña y desarrolla su chasis. A largo plazo, General Motors pretende fabricar su propio motor a partir de 2029. Por eso, el MAC-26 no representa un proyecto aislado: es el primer paso de una inversión que aspira a consolidar a Cadillac como constructor completo.
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La elección de Sergio Pérez y Valtteri Bottas también respondió a esa visión. Entre ambos reúnen más de 500 participaciones en Grandes Premios y 16 victorias, por lo que Cadillac evitó sumar la incertidumbre de una pareja novata a los problemas naturales de una escudería nueva. Su experiencia ayuda a detectar fallas, orientar el desarrollo y distinguir las limitaciones del auto de los errores propios. También eleva la exigencia: con dos pilotos de ese nivel, la falta de resultados no puede atribuirse a la inexperiencia al volante.
El mejor resultado oficial del equipo llegó en China, segunda fecha del campeonato, cuando Bottas terminó decimotercero y Pérez ocupó el decimoquinto puesto. Hasta ahora se han disputado 11 Grandes Premios y Cadillac ha presentado dos autos en cada uno, lo que equivale a 22 participaciones individuales. De esas 22, nueve terminaron en abandono. Además, la escudería aún no consigue colocar a ninguno de sus pilotos en la Q2. Las cifras revelan el principal obstáculo de su temporada: el equipo necesita velocidad, pero antes debe garantizar que sus monoplazas completen las carreras.
Mónaco mostró cuánto puede cambiar la percepción por un solo detalle. Pérez cruzó la meta en décimo lugar y pareció conquistar el primer punto de Cadillac en la Fórmula 1. Después de la carrera, los comisarios le impusieron diez segundos de sanción porque la rueda delantera derecha quedó fuera del cajón durante el reinicio. El mexicano cayó al decimoquinto puesto y el punto pasó a manos de Fernando Alonso. La clasificación oficial mantuvo a Cadillac en cero, pero aquella tarde confirmó que el equipo ya podía aprovechar una carrera caótica.
El problema apareció después. Cadillac llevó una evolución importante a Austria, pero Bottas abandonó en la segunda vuelta y Pérez en la cuarta por fallas en los frenos. En Bélgica, una avería en la suspensión eliminó al mexicano. En Hungría, última carrera antes del receso, los dos autos quedaron fuera: Bottas sufrió un sobrecalentamiento de frenos y Pérez detectó un comportamiento anormal en su monoplaza. El equipo aseguró que había reducido parte de la distancia frente a Williams, pero no pudo transformar esa mejoría en un resultado.
La comparación con otros debutantes requiere contexto. Los sistemas de puntuación, los presupuestos y las reglas técnicas cambiaron con el paso de los años, por lo que el número de unidades no basta para establecer quién tuvo el mejor estreno. Las posiciones, la fiabilidad y la distancia respecto al resto de la parrilla ofrecen una medida mucho más justa.
Haas representa el debut moderno que todos desean imitar. En 2016, Romain Grosjean terminó sexto en Australia y quinto en Baréin. Después de 11 carreras, la escudería estadounidense ya acumulaba 28 puntos y cerró el año en la octava posición con 29. Su modelo técnico, apoyado en Ferrari y Dallara, le permitió comenzar con una base competitiva. Aun así, el desarrollo perdió fuerza conforme avanzó la temporada. Haas demostró que un equipo nuevo puede obtener resultados inmediatos, pero su caso fue una excepción, no la norma. Frente a ese antecedente, Cadillac se encuentra muy lejos.
Toyota ofrece una referencia más cercana por la magnitud industrial del proyecto. La marca japonesa debutó en 2002 después de una extensa preparación y con uno de los presupuestos más altos de la parrilla. Mika Salo terminó sexto en Australia y Brasil, los dos únicos resultados que otorgaron puntos al equipo durante todo el año. Toyota llegó a mitad de temporada con dos unidades bajo el sistema de aquella época, que solo premiaba a los seis primeros, y concluyó décimo entre 11 constructores. El respaldo de un fabricante gigante tampoco produjo éxito inmediato.
Stewart vivió una historia distinta en 1997. Rubens Barrichello consiguió el segundo lugar en Mónaco, apenas en la quinta carrera del equipo. Aquel podio entregó seis puntos, pero fueron los únicos de toda la temporada. Los problemas mecánicos impidieron que ese resultado excepcional se convirtiera en progreso constante. El caso ofrece una lección importante para Cadillac: una tarde extraordinaria puede cambiar la imagen de un debut, pero no sustituye una base confiable.
El otro extremo apareció en 2010, cuando Lotus Racing, Virgin e Hispania entraron a la Fórmula 1. Ninguno de los tres sumó puntos durante su primera temporada y su distancia frente al resto resultó mucho mayor que la que hoy separa a Cadillac de la zona media. Aquellos proyectos nacieron bajo la expectativa de un límite presupuestario que nunca se aplicó como se había planteado y quedaron condicionados por recursos insuficientes. Hispania desapareció después de 2012; Lotus, que más tarde adoptó el nombre Caterham, salió al final de 2014; y la estructura de Virgin sobrevivió bajo distintas identidades hasta 2016.
Cadillac posee una estabilidad financiera, una infraestructura y un compromiso industrial que esos equipos nunca tuvieron. Tampoco atraviesa una debacle como la de BAR en 1999, cuando Jacques Villeneuve abandonó las primeras 11 carreras y la escudería cerró el campeonato sin puntos. No obstante, sus nueve retiros y la ausencia total en Q2 constituyen una advertencia. La paciencia que merece un proyecto nuevo no debe confundirse con conformismo.
El balance de la primera mitad define a Cadillac como un equipo mejor estructurado de lo que indican sus resultados, pero menos competitivo de lo que permiten esperar sus recursos y sus pilotos. Su debut todavía no puede calificarse como fracaso, aunque sí como insuficiente. Construir una escudería capaz de participar en cada gran premio ya representa un logro; permanecer al fondo sin fiabilidad ni avances visibles convertiría ese mérito inicial en una explicación cada vez menos convincente.
La segunda mitad del campeonato debe mostrar tres señales concretas: terminar con ambos autos de manera habitual, alcanzar por primera vez la Q2 y aprovechar una oportunidad para sumar. Un solo punto bastaría para alcanzar a Aston Martin en la clasificación y cambiaría el tono de toda la temporada, pero el objetivo principal debe ser la constancia.
Haas representa el debut soñado, Toyota recuerda que el dinero no acelera todos los procesos y los equipos de 2010 muestran el peligro de no reducir nunca la distancia. Cadillac se encuentra entre esos extremos. La primera mitad de 2026 demostró que tiene los recursos para ocupar un lugar en la Fórmula 1; la segunda tendrá que demostrar que también puede competir por él. Porque los puntos no definen por completo el nacimiento de una escudería, pero tarde o temprano la promesa debe aparecer en la tabla.