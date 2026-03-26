Cadillac acelera su aprendizaje: Suzuka, la siguiente prueba para Checo y Bottas
El proyecto de Cadillac en la Fórmula 1 empieza a tomar forma con pasos firmes. En apenas dos carreras, la escudería estadounidense ya dejó señales claras de progreso y ahora se planta en el Circuito de Suzuka (27 al 29 de marzo) con un objetivo definido: consolidar su evolución en uno de los trazados más exigentes del calendario.
El punto de partida es alentador. Tras completar su primer Gran Premio en el Circuito de Albert Park, Cadillac dio un salto importante en el Circuito Internacional de Shanghái, donde Valtteri Bottas y Sergio Pérez lograron el primer doble final del equipo, cruzando la meta en las posiciones 13 y 15. Más allá de los números, el resultado representó un avance clave en fiabilidad y ejecución operativa.
Ese crecimiento es el eje del discurso interno. Dan Towriss, CEO del equipo, subraya que el progreso no es casualidad. “Lo que este equipo ha logrado en solo dos carreras habla del nivel de disciplina y talento que tenemos. Hay un trabajo incansable detrás, y creemos que este proceso nos va a seguir empujando hacia adelante. Suzuka es uno de los grandes escenarios de la Fórmula 1 y hay una emoción real por competir ahí”.
En la misma línea, el director del equipo, Graeme Lowdon, enfatiza el aprendizaje continuo como base del proyecto. “Hemos dado pasos importantes en muy poco tiempo. Cada sesión nos permite entender mejor quiénes somos como equipo. El rendimiento mejora cada vez que rodamos, gracias al trabajo colectivo y a los ajustes operativos. Eso se traduce en mayor fiabilidad, y a partir de ahí podemos empezar a competir de verdad”.
Para Suzuka, Cadillac llegará con ajustes finos en su paquete aerodinámico —incluyendo modificaciones en los espejos y el difusor— en busca de optimizar rendimiento en un circuito que exige precisión absoluta, especialmente en configuraciones de alta carga.
En pista, la lectura es clara. Sergio Pérez reconoce el avance, pero también anticipa un reto mayor. “El equipo ha empujado muy fuerte en estas dos primeras carreras y ya se nota el progreso. China fue un reto distinto con el formato sprint y salimos fortalecidos. Suzuka es un circuito de pilotos, uno que disfruto mucho, pero también será exigente para nosotros. La clave será mantener sesiones limpias, seguir avanzando y terminar la carrera”.
Del otro lado del garaje, Valtteri Bottas pone en perspectiva el momento del equipo. “Japón es un lugar especial para mí, tengo grandes recuerdos ahí. Sabemos que todavía no estamos para pelear adelante, pero el Gran Premio de China nos dejó buenas sensaciones. Terminar con ambos autos en apenas nuestra segunda carrera fue muy importante. Aprendimos mucho y llegamos más fuertes a Suzuka”.
Cadillac no llega a Japón como protagonista, pero sí como un proyecto en plena construcción que avanza con método. En la Fórmula 1, donde el margen de error es mínimo, su primera victoria —por ahora— es más silenciosa: entender, mejorar y resistir. Suzuka será otra prueba de que el camino, al menos, es el correcto.