Cadillac confirmó la continuidad de Valtteri Bottas para la temporada 2027 de la Fórmula Uno. El finlandés seguirá como compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien renovó recientemente su contrato hasta 2029, por lo que la escudería estadounidense mantendrá intacta su alineación durante su segundo año en la categoría.

“Para quien corresponda: me quedo”, escribió Bottas al compartir la noticia.

El anuncio termina con las dudas que surgieron durante las últimas semanas, cuando Colton Herta comenzó a aparecer como posible candidato para ocupar el segundo asiento del equipo.

Bottas había firmado un acuerdo multianual cuando se incorporó a Cadillac para su temporada de debut, pero la falta de una confirmación específica para 2027 alimentó las versiones sobre un posible cambio. El propio piloto aseguró en diferentes ocasiones que tenía contrato vigente y que el equipo le había comunicado que no pretendía modificar su alineación.

Herta reforzó las especulaciones después de completar las vueltas necesarias para conseguir los puntos que le faltaban y poder solicitar la superlicencia. Frederik Vesti y Esteban Ocon también fueron relacionados con el asiento, aunque Cadillac finalmente decidió conservar la experiencia de Bottas.

El finlandés regresó como titular de la Fórmula Uno en 2026 después de pasar una temporada como piloto de reserva de Mercedes. Su primera campaña con Cadillac ha estado marcada por los problemas de confiabilidad y la falta de rendimiento del monoplaza, condiciones que han limitado la posibilidad de evaluar su desempeño únicamente a partir de los resultados.

Con diez victorias, 67 podios y experiencia en equipos como Williams, Mercedes y Sauber, Bottas continuará aportando información al desarrollo del automóvil durante una etapa en la que Cadillac todavía trabaja para acercarse a la zona media de la parrilla.

La escudería afrontará así 2027 con la misma pareja que encabezó su ingreso a la Fórmula Uno. Checo Pérez está asegurado hasta 2029 y Bottas permanecerá, como mínimo, durante la próxima temporada.

La continuidad del finlandés cierra por ahora la posibilidad de que Herta ocupe un asiento titular en 2027. Cadillac todavía no ha confirmado cuál será el programa del estadounidense, pero conservará una dupla experimentada para darle estabilidad a la siguiente fase de su proyecto.