‘Ya me urge acabar el año’: Checo Pérez ansía enfocarse en la transformación de Cadillac para el 2027

Sergio Pérez ya quiere cerrar la temporada 2026 para concentrarse por completo en la transformación de Cadillac. El mexicano considera que los próximos dos o tres meses serán decisivos para convertir a una escudería que apenas consiguió ingresar a la Fórmula 1 en una estructura capaz de competir, pero advirtió que el límite presupuestario dificulta el crecimiento de los equipos nuevos. Durante una conferencia esta tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez, confirmó que su contrato hasta 2029 será el último de su trayectoria.

“En los próximos dos o tres meses el equipo se tiene que transformar. Tenemos que transformar esta escudería y espero que el próximo año podamos dar un brinco importante”, aseguró Pérez antes del Gran Premio de la Ciudad de México.

Cadillac atraviesa su primera temporada en la Fórmula 1 y todavía no suma puntos. El equipo tampoco ha presentado una mejora importante para su monoplaza desde el Gran Premio de Austria, por lo que la diferencia frente a sus rivales aumentó durante la segunda parte del campeonato. Esa situación explica la urgencia de Checo por concluir el calendario y comenzar el trabajo con la estructura renovada que prepara el proyecto para 2027.

“Estamos bastante lejos. Nos quedan tres o cuatro carreras este año y ya me urge acabarlo porque me urge empezar a trabajar con el nuevo equipo que tenemos”, reconoció.

The hometown hero is here ⏩️ pic.twitter.com/ksCjy082Yv — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 29, 2026

El mexicano explicó que Cadillac afrontó dos procesos distintos durante su nacimiento. El primero consistió en reunir al personal y los recursos necesarios para llegar a la parrilla en 2026. El siguiente será mucho más complejo: transformar esa organización en una escudería capaz de producir, desarrollar y operar al nivel que exige la zona media.

“Hace un año, Cadillac ni siquiera tenía licencia para estar en la Fórmula 1. Una vez que se la dieron, armó un equipo para estar, pero es muy diferente armar un equipo para competir por cosas importantes”, señaló. “Hay muchos procedimientos, una cultura y muchas cosas que tienen que cambiar”.

La escudería también necesita aprovechar las nuevas contrataciones realizadas durante los últimos meses. Checo aseguró que el equipo ha incorporado perfiles con una mentalidad positiva y considera que esa experiencia permitirá establecer mejores bases. Aunque la dirección conserva la última palabra en las decisiones, Pérez participa activamente y ofrece información desde la perspectiva del piloto.

“Cadillac es un equipo que me escucha mucho. Tenemos un gran líder, que es Marcin, y él toma las decisiones, pero sabe que cuenta con todo nuestro apoyo. Lo único que queremos es hacer de Cadillac un gran equipo”.

Por primera vez, Checo Pérez le pone fecha a su retiro

El mexicano también aprovechó la conferencia para explayarse en los motivos que le hacen pensar que los límites presupuestarios establecidos por la FIA terminan por ser injustos para Cadillac, pues les cuesta tres o cuatro veces más construir piezas, por ejemplo, en comparación con equipos que tienen ya sus fábricas establecidas.

Además consideró, en el tono bromista que lo caracteriza, que para alcanzar un podio este fin de semana necesitaría un milagro de la Vírgen María, al tiempo de que por primera vez le puso fecha a su retiro, pues aseguró que su extensión de contrato recién firmada con Cadillac, hasta el 2029, será el último de su carrera.

“Me podría quedar fácilmente 10 años más porque me encanta lo que hago, pero ya llego a una edad y mis hijos van a estar en momentos en los que quiero pasar mucho más tiempo con ellos. Tengo claro que estos últimos tres años representan mi último contrato”, confirmó.