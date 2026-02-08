Cadillac presenta su diseño y abre una nueva era estadounidense en la Fórmula 1
Cadillac Formula 1 Team da su primer paso oficial en la Fórmula 1 con la presentación de su diseño, un movimiento que marca el nacimiento de una nueva escudería y que deja clara la dimensión del proyecto desde el primer día. La revelación combina espectáculo global y ambición deportiva: un video estrenado durante el medio tiempo del Super Bowl y la exhibición del monoplaza físico en Times Square, uno de los escaparates más simbólicos del deporte y el entretenimiento mundial.
La elección de estos escenarios no es casual. Cadillac busca presentarse como la cara visible del regreso del peso estadounidense a la Fórmula 1, en un momento donde la categoría consolida su crecimiento en Norteamérica. El diseño aparece así como algo más que una identidad visual: funciona como una declaración de intenciones de una marca que entra al campeonato con vocación de permanencia y alcance global.
Desde el plano técnico, el proyecto evita improvisaciones. Cadillac Formula 1 Team confirma que competirá con unidades de potencia de Scuderia Ferrari, una decisión que le permite apoyarse en uno de los motores más competitivos y confiables de la parrilla. Esta alianza con Ferrari le da margen para concentrar recursos en la construcción del chasis, la estructura operativa y la adaptación al entorno técnico de la Fórmula 1, un punto clave para cualquier equipo debutante.
La llegada de un nuevo reglamento técnico refuerza esa apuesta. Cadillac entra a la categoría en un contexto de reinicio técnico, donde las jerarquías se reordenan y donde una estructura bien planificada puede acortar tiempos frente a proyectos con más historia. El diseño presentado se inscribe dentro de esa lectura: no busca prometer resultados inmediatos, pero sí mostrar orden, identidad y una base sólida para crecer.
En lo deportivo, Cadillac Formula 1 Team apuesta por experiencia desde el primer día. El equipo elige a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos, dos veteranos con amplio recorrido en la Fórmula 1 y conocimiento profundo del funcionamiento interno de equipos de alto nivel. La decisión prioriza estabilidad, desarrollo técnico y capacidad de lectura en carrera.
Checo Pérez aporta liderazgo, manejo de presión y experiencia en proyectos ganadores, además de una conexión directa con el mercado latinoamericano, uno de los más importantes para la expansión de la categoría. Bottas suma método, constancia y una comprensión detallada del trabajo técnico a largo plazo, cualidades fundamentales para un equipo que necesita construir desde la base.
La dupla refleja la filosofía del proyecto: avanzar con pasos firmes, reducir errores propios de un debut en Fórmula 1 y acelerar el proceso de aprendizaje dentro de una parrilla altamente competitiva. Cadillac entiende que el verdadero desafío no es solo entrar a la Fórmula 1, sino mantenerse y crecer en ella.
El diseño del monoplaza presentado funciona como el primer símbolo visible de ese camino. No promete campeonatos ni soluciones mágicas, pero sí comunica una identidad clara y una ambición medida. La combinación de una marca histórica del automovilismo estadounidense, un motor Ferrari y dos pilotos con experiencia define un punto de partida serio dentro del campeonato.
Con esta presentación, Cadillac Formula 1 Team no solo muestra un coche. Presenta un proyecto integral. Uno que conecta espectáculo, mercado, técnica y experiencia para abrir un nuevo capítulo dentro de la Fórmula 1. El debut marca el inicio de una historia que apenas comienza, pero que deja claro desde el primer día que la escudería no llega para pasar desapercibida.