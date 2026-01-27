Checo vuelve, cumple 36 y arranca desde cero con Cadillac en el inicio de la nueva F1
En Barcelona, la Fórmula 1 no empezó a buscar décimas: empezó a buscar certezas. Y en medio del mayor cambio reglamentario de los últimos años, siete de las once escuderías pusieron por primera vez en pista sus monoplazas de 2026.
Alpine, Audi, Cadillac, Haas, Mercedes, Racing Bulls y Red Bull rodaron en el Circuit de Barcelona-Catalunya en una jornada privada, a puerta cerrada, donde el cronómetro fue un dato accesorio y la fiabilidad, la única obsesión real. Cada equipo dispone esta semana de tres días de pruebas antes de los test oficiales en Baréin (11-13 y 18-20 de febrero), la antesala del inicio del campeonato el 8 de marzo en Melbourne.
McLaren, vigente bicampeona mundial de constructores, y Ferrari se incorporarán el martes, Aston Martin lo hará a partir del jueves. Williams, por su parte, anunció el viernes que renuncia a esta primera sesión debido a retrasos en el programa del FW48, con el objetivo de seguir optimizando el rendimiento del coche.
Más allá de quién giró y quién no, la imagen potente del día estuvo en el garaje de Cadillac.
Un cumpleaños entre problemas
Para todos, 2026 significa empezar casi desde cero. Para Cadillac, es literalmente empezar desde cero. Nueva escudería, nuevas estructuras, nuevas dinámicas. Y el primer día fue exactamente lo que suele ser el primero de un proyecto así: áspero. El test tuvo un significado especial para Pérez: marcó su regreso a la Fórmula 1 como piloto titular.
“Es realmente muy bonito estar de vuelta. Empezar una nueva temporada y además con un equipo nuevo. Es un proyecto enorme”.
Sergio Pérez lo vivió, además, en una fecha especial: el tapatío cumplió 36 años arriba de un monoplaza que todavía está en proceso de existir.
Valtteri Bottas abrió la jornada con 33 vueltas; por la tarde tomó el relevo Checo, que apenas pudo completar 11 giros en un programa interrumpido por inconvenientes técnicos. Lejos de la frustración, su lectura fue directa.
“Siempre es un desafío cuando hay un cambio reglamentario tan grande. Dar vueltas es el principal objetivo. Simplemente estamos sumando kilómetros, lo cual es alentador”.
Y fue más allá, en una frase que resume la filosofía de un test de pretemporada: “Diría que hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Es nuestro primer día. Uno quiere que todos los problemas aparezcan ahora y que los próximos días sean mucho más fluidos”.
Tiempos poco reveladores
Aunque se trata de pruebas centradas principalmente en fiabilidad, algunos cronos se filtraron desde el paddock. El francés Isack Hadjar habría firmado el mejor registro del día con su Red Bull, por delante del británico George Russell (Mercedes), a cinco décimas, y del argentino Franco Colapinto (Alpine), a dos segundos.
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) habría sido cuarto, seguido por Esteban Ocon (Haas) y Liam Lawson (Racing Bulls). Más atrás se situaron los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez, además del Audi de Gabriel Bortoleto, con desventajas estimadas entre seis y siete segundos respecto al mejor tiempo.
Estos registros, no obstante, deben interpretarse con cautela: cargas de combustible, mapas de motor y programas de trabajo distintos hacen que el cronómetro sea secundario en esta fase. Será en Baréin —especialmente en la segunda tanda— cuando el rendimiento puro empiece a ofrecer pistas reales.
Durante la jornada hubo relevos en pista: Russell sustituyó a Antonelli en Mercedes, mientras que en Cadillac Bottas cedió el coche a Pérez.
“Estos coches son radicalmente distintos a lo que estábamos acostumbrados. Es el cambio reglamentario más grande que me ha tocado en mi carrera. Adaptarse será un desafío para todos los pilotos”, sentenció el mexicano.
Barcelona, así, dejó una primera fotografía: fiabilidad como prioridad, datos en construcción y un Cadillac que, aunque lejos en los tiempos, considera que los problemas tempranos son parte necesaria del nacimiento de un proyecto. El verdadero orden competitivo aún está lejos de revelarse. La Fórmula 1 todavía no corre. Apenas está aprendiendo a caminar otra vez en el 2026.