El calendario 2027 de la F1 permite a sus pilotos correr en tres carreras legendarias externas
El calendario de Fórmula 1 para 2027 tiene 24 carreras repartidas entre marzo y diciembre. Pero la novedad más relevante para el automovilismo en general no está en las fechas que ocupó, sino en las que dejó libres. Por primera vez en años, ningún Gran Premio coincide con las 24 Horas de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis ni las 24 Horas de Nürburgring. Las tres carreras más importantes fuera de la F1 caen en fines de semana sin actividad en el campeonato, lo que abre una posibilidad concreta: que pilotos activos de Fórmula 1 participen en alguna de ellas.
La secuencia de mayo y junio es la que lo permite. El Gran Premio de Canadá se corre del 21 al 23 de mayo. Las 24 Horas de Nürburgring van del 27 al 30 de mayo, en el hueco entre Canadá y Mónaco. La Indy 500 es el 30 de mayo. El Gran Premio de Mónaco va del 4 al 6 de junio. Las 24 Horas de Le Mans son el 12 y 13 de junio, siete días después de Mónaco y cinco antes del Gran Premio de Portugal, que es el 18 de junio. En 2026, el final de la Indy 500 se solapó con la salida del Gran Premio de Canadá y Le Mans coincidió con el GP de Barcelona. En 2027, eso no ocurre.
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Las 24 Horas de Le Mans se disputan desde 1923 en el Circuito de La Sarthe, al sur de París. Es la carrera de resistencia más antigua y prestigiosa del mundo. Tres pilotos se turnan al volante del mismo auto durante un día entero, con paradas para repostar, cambiar neumáticos y reparar lo que se rompa. Gana el equipo que recorra la mayor distancia en 24 horas. La carrera ha forjado la reputación de marcas como Porsche, Audi, Toyota y Ford, y su victoria es una de las más codiciadas del automovilismo.
El caso de Le Mans es el que genera más movimiento concreto entre los pilotos de F1. Lando Norris, campeón del mundo, ya probó el McLaren MCL-HY, el hypercar con el que la escudería debutará en el Campeonato Mundial de Resistencia en 2027. La prueba se realizó en Portimao. Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, confirmó que habló con Norris y con Oscar Piastri sobre la posibilidad de que corran Le Mans, y que ambos le dijeron que les encantaría hacerlo. Norris ya tiene experiencia en resistencia: participó en las 24 Horas de Daytona en 2018 junto a Fernando Alonso, aunque aquel auto terminó en el puesto 38.
Max Verstappen también ha manifestado su interés en Le Mans en múltiples ocasiones. Ford confirmó que mantiene conversaciones con el neerlandés sobre una posible participación, y que esas pláticas llevan más de tres años. Verstappen incluso mencionó la idea de correr Le Mans junto a Fernando Alonso, con quien comparte la fascinación por competir en distintas disciplinas. Charles Leclerc, por su parte, ha dicho que uno de sus objetivos cuando deje la F1 es correr Le Mans con su hermano Arthur Leclerc, piloto de resistencia. Y Alonso, el único de todos ellos con experiencia real en La Sarthe, ganó Le Mans dos veces, en 2018 y 2019, con Toyota. Lo hizo mientras era piloto activo de McLaren en F1, lo que lo convierte en el último piloto en competir en ambos campeonatos el mismo año. Su regreso a Le Mans en 2027 podría darse a través del programa de Aston Martin con su hypercar Valkyrie.
Las 500 Millas de Indianápolis se corren desde 1911 en el Indianapolis Motor Speedway, un óvalo de 4 kilómetros y medio en el estado de Indiana. Doscientas vueltas, 500 millas, a velocidades que superan los 370 kilómetros por hora. Es la carrera con asistencia de público más grande del mundo, con capacidad para más de 300,000 espectadores, y su tradición incluye rituales como el vaso de leche que bebe el ganador. La Indy 500 forma parte de la serie IndyCar y es la prueba que más pesa en el palmarés de cualquier piloto de monoplazas fuera de la F1.
La relación de los pilotos de F1 con la Indy 500 es más compleja. Norris no la descartó del todo cuando se le preguntó en Indianápolis antes de la edición de 2026: "No quiero decir que no. Quiero probar cosas fuera de la F1". Pero Leclerc fue más directo: "No creo que lo haga nunca. Es un nivel diferente de locura". Piastri también lo descartó. El piloto de F1 con más historia reciente en la Indy 500 es Fernando Alonso, que la intentó dos veces, en 2017 y en 2020, sin éxito. Su intento de 2017, cuando dejó el Gran Premio de Mónaco para correr en Indianápolis, fue uno de los momentos más comentados de la década en el automovilismo.
Las 24 Horas de Nürburgring se disputan en el Nordschleife, un circuito de más de 20 kilómetros construido en los años veinte en las montañas de Eifel, en Alemania. Es, por su longitud y su peligro, uno de los trazados más temidos del mundo. La carrera reúne a más de 100 autos de distintas categorías y se ha convertido en un evento de culto para los fanáticos del automovilismo. Verstappen ya participó y ganó una carrera de GT3 en una Ferrari en el Nordschleife, con la intención declarada de acumular experiencia en resistencia.
El hilo que une a estas tres carreras con la F1 tiene nombre propio: la Triple Corona del automovilismo. El concepto, acuñado de manera extraoficial, consiste en ganar el Gran Premio de Mónaco, las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis. Solo un piloto en la historia lo ha logrado: el británico Graham Hill, que ganó Mónaco en 1963, 1964, 1965, 1968 y 1969, la Indy 500 en 1966 y Le Mans en 1972. Norris ya tiene Mónaco (lo ganó en 2026) y ha manifestado interés en Le Mans y en la Indy 500. Leclerc también tiene Mónaco (2025) y quiere Le Mans, pero descartó la Indy. Alonso tiene Mónaco (2006 y 2007) y Le Mans (2018 y 2019), pero le falta la Indy 500, la pieza que intentó dos veces sin suerte.
Hay un matiz importante que limita el alcance de esta ventana. Aunque Le Mans y la Indy 500 no coinciden con ningún Gran Premio, la semana de prácticas y clasificación de la Indy 500 sí se solapa con el fin de semana del GP de Canadá. Eso significa que un piloto de F1 no podría preparar y correr la Indy 500 sin perderse actividad oficial del campeonato. Le Mans, en cambio, cae en un fin de semana completamente libre: no hay Gran Premio ni el sábado 12 ni el domingo 13 de junio. La ACO, organizadora de la carrera, ofrece exenciones de los días de prueba obligatorios para pilotos activos de F1, lo que elimina ese otro obstáculo logístico.
El calendario de 2027 no garantiza que ningún piloto de F1 aparezca en Le Mans, en la Indy 500 o en el Nürburgring. Los contratos con las escuderías, los compromisos con patrocinadores y la carga de un campeonato de 24 carreras son factores que pesan tanto o más que la disponibilidad de fechas. Lo que el calendario sí hizo fue quitar el argumento del conflicto de horarios, que durante años fue la primera razón para descartar cualquier participación cruzada. Si Norris corre Le Mans con McLaren, si Verstappen aparece en La Sarthe o en el Nürburgring, o si Alonso intenta un último asalto a la Indy 500, la logística del calendario ya no será el obstáculo. Todo lo demás queda en manos de pilotos y equipos.