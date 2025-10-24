Carlos Sainz: “La victoria en México fue una de las más especiales de mi vida”
Carlos Sainz vuelve a México con el corazón dividido entre la nostalgia y la ilusión. Hace un año, el piloto madrileño vivió en el Autódromo Hermanos Rodríguez uno de los momentos más mágicos de su carrera, al conquistar el Gran Premio de México con Ferrari. Una victoria que, a día de hoy, sigue brillando con fuerza en su memoria.
“Sin duda fue una de las victorias más importantes y especiales de mi carrera”, confiesa Sainz, con una sonrisa que mezcla orgullo y añoranza. “La viví como si fuera mi última oportunidad de ganar en mucho tiempo. Tenía a mi familia y a mis amigos en el circuito, y hacerlo delante de ellos, de la afición mexicana y con Ferrari fue algo inolvidable. Fue un fin de semana perfecto.”
Desde su primera visita en 2015, México se ganó un lugar especial en el corazón del español, pero aquel triunfo lo cambió todo. El vínculo con el público mexicano se volvió aún más profundo, una conexión que se renueva cada vez que pisa el paddock del Hermanos Rodríguez.
“Es uno de los grandes premios donde más cómodo me siento. La afición mexicana me ha apoyado desde el primer día y, después de la victoria, ese cariño se multiplicó. Me hacen sentir como en casa cada vez que vengo aquí”, asegura el piloto, visiblemente emocionado tras recibir el cariño de los fans en los eventos previos a la carrera.
Este año, sin embargo, el contexto es distinto. Sainz ya no viste de rojo Ferrari, sino de azul Williams, un nuevo proyecto que representa un desafío y una esperanza.
“Sabía que venir a Williams iba a ser un reto, pero es una apuesta a largo plazo. Este equipo tiene un futuro prometedor y estoy muy contento con la decisión que tomé”, explica con convicción.
A pesar de la ilusión, el madrileño deberá enfrentarse a una penalización de cinco posiciones en la parrilla, una sanción que, reconoce, fue difícil de asimilar.
“La verdad que bastante mal. Creo que fue una penalización desproporcionada para lo que pasó. No esperaba que, después de hablar con los comisarios y analizar los datos, termináramos con cinco puestos. Pero toca aceptarlo y mirar adelante”, comenta con resignación, aunque sin perder el foco.
Porque si algo caracteriza a Carlos Sainz es su determinación para sobreponerse a la adversidad. Y en México, donde ha vivido uno de los días más felices de su vida, no piensa rendirse.
“Entrar en los puntos sería un gran resultado, teniendo en cuenta la penalización. Si no la tuviera, apuntaría a los ocho primeros. Pero voy con toda la ambición y con el deseo de volver a dar una alegría aquí, donde he vivido uno de los días más bonitos de mi vida”, afirma con una mirada cargada de emoción.
Sainz regresa al Hermanos Rodríguez no solo como piloto, sino como protagonista de una historia que sigue escribiéndose entre el rugido de los motores y el calor de una afición que lo adoptó como uno de los suyos.