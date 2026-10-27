Checo Pérez: 300 Grandes Premios para contar una historia hecha en México

La historia comienza en la oscuridad. Un haz de luz revela un casco blanco que gira lentamente. Todavía no tiene colores ni símbolos. Es una página en blanco, como aquella que Sergio Pérez comenzó a escribir cuando dejó Guadalajara a los 15 años para perseguir un sueño en Europa.

Poco a poco, aparecen las grecas de inspiración prehispánica. El gris adquiere relieve sobre el blanco, mientras el polvo dorado, los fragmentos de piedra tallada y las chispas naranjas transforman el casco en una pieza que evoca el pasado de México. El diseño terminado emerge sobre una ciudad nocturna. En la parte superior destacan los colores de la bandera nacional; en la visera brilla el emblema de Cadillac, acompañado por los patrocinadores de la escudería.

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El detalle del número 300, que evoca al número de Grandes Premios en la carrera de Checo Pérez. | Cortesía Cadillac F1 Team

La escena cambia. Un monoplaza Cadillac se aleja entre humo, marcas de neumáticos y luces rojas. Al final, los fuegos artificiales verdes, blancos y rojos iluminan una tribuna. Sobre las imágenes aparece el mensaje que resume el sentido de la pieza: “Hecho en México. Checo Pérez. Cadillac Formula 1 Team”.

El casco es el punto de partida para contar una historia que va mucho más allá de los 300 Grandes Premios. Detrás de la visera están los viajes lejos de casa, las oportunidades que parecían improbables, las derrotas que amenazaron con frenar su carrera y las victorias que convirtieron a Pérez en el mexicano con más triunfos en la historia de la Fórmula 1.

Checo debutó en 2011 con Sauber. Después llegaron McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull. Cada equipo representó una prueba distinta en una categoría donde el talento abre puertas, pero los resultados determinan cuánto tiempo permanecen abiertas.

Su primera victoria llegó en Sakhir, en 2020, con Racing Point, después de remontar desde el último lugar. Aquel triunfo cambió su destino: semanas más tarde, Red Bull lo contrató para la siguiente temporada. En 2021 ganó en Azerbaiyán y contribuyó a la lucha de Max Verstappen por el campeonato. En 2022 conquistó Mónaco y Singapur; en 2023 sumó victorias en Arabia Saudita y Azerbaiyán, y terminó subcampeón mundial, el mejor resultado de un piloto mexicano en la categoría.

Seis victorias, 39 podios y una carrera que lo llevó desde las escuderías de la zona media hasta uno de los equipos más competitivos de la parrilla. Pero la trayectoria no fue una línea ascendente. A finales de 2024 dejó Red Bull y pasó una temporada fuera de la Fórmula 1. Después de más de una década en la élite, tuvo que esperar una nueva oportunidad para volver.

El detalle del número 300, que evoca al número de Grandes Premios en la carrera de Checo Pérez. | Cortesía Cadillac F1 Team

Cadillac se la ofreció para 2026. El regreso trajo un desafío distinto: ya no se trataba de pelear por un campeonato, sino de ayudar a construir una escudería desde sus primeros pasos en la categoría. Pérez conoce la presión de luchar por victorias; ahora debe poner esa experiencia al servicio de un proyecto que necesita tiempo, desarrollo y resultados.

Por eso, los 300 Grandes Premios adquieren un significado especial. No son solamente una cifra que mide su permanencia en la Fórmula 1. Representan el recorrido de un piloto que tuvo que adaptarse a distintos equipos, superar etapas de incertidumbre y encontrar nuevas razones para seguir compitiendo.

El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario de esa marca. En casa, Checo volverá a encontrarse con la afición que lo acompañó en sus podios de 2021 y 2022, y que en 2023 fue testigo de uno de los momentos más dolorosos de su trayectoria: el choque en la primera curva que terminó con su carrera cuando buscaba ganar por primera vez el Gran Premio de México.

Esta vez llegará con Cadillac, lejos de las condiciones que le permitieron pelear por las primeras posiciones con Red Bull. Su reto será contribuir al crecimiento de un equipo que apenas comienza a construir su lugar en la Fórmula 1. La celebración de los 300 Grandes Premios coincide así con una nueva etapa, una en la que la experiencia importa tanto como la velocidad.

El casco reúne esas dos dimensiones: las raíces mexicanas y el futuro. Las grecas evocan una historia anterior al piloto; los colores nacionales recuerdan el país que representa; el emblema de Cadillac señala el camino que ha elegido. Cada elemento acompaña una trayectoria marcada por la capacidad de adaptarse, resistir y volver a empezar.

A los 300 Grandes Premios, Pérez carga con la historia del adolescente que se marchó de casa para perseguir un sueño, del piloto que conquistó seis victorias en la máxima categoría y del mexicano que regresó después de quedarse sin asiento para asumir un desafío diferente.

La cifra es histórica. El camino, sin embargo, continúa.

La luz vuelve a recorrer las grecas, los colores nacionales y el emblema de Cadillac. Al final, debajo de todo lo que se ha añadido, permanece el blanco.

El de la primera página. El de 2011, cuando un joven mexicano llegó a la Fórmula 1 sin saber hasta dónde lo llevaría aquel viaje. Trescientos Grandes Premios después, ha cambiado de equipo, de colores y de desafíos, pero no ha terminado de escribir su historia.

El casco ya no está en blanco. Checo tampoco.

Y todavía quedan páginas por escribir.