Checo Pérez regresa a CDMX con un Show Run; ¿qué es y cuándo será?

La pasión por la Fórmula 1 vuelve a las calles de la Ciudad de México, con Checo Pérez deleitando a la afición mexicana con un evento gratuito. Descubre de qué se trata, cuándo y dónde se llevará a cabo.

Un Show Run es un evento que se caracteriza porque los pilotos, a bordo de sus monoplazas, recorren circuitos urbanos al interior de una ciudad. El objetivo de estas exhibiciones es acercar el rugido de los motores y las maniobras a alta velocidad al público en general, fuera del entorno de un autódromo tradicional.

Para esta ocasión, el tapatío rodará en su vehículo oficial de Cadillac, en un circuito trazado abarcará un tramo del emblemático Paseo de la Reforma.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

La fecha prevista para el evento es el miércoles 28 de octubre, en un horario aproximado de 9:00 a 11:00 horas. Al tratarse de un evento totalmente gratuito y de acceso libre, se espera la presencia de hasta 100 mil espectadores a lo largo del corredor.

La exhibición forma parte de las actividades previas al Gran Premio de México 2026, el cual se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El legado de los Show Runs en México

Cabe señalar que México ha sido una sede habitual para los Show Runs de la Fórmula 1. Todo comenzó en 2007, cuando Red Bull visitó las calles de Monterrey con Robert Wickens, haciendo rugir a la Sultana del Norte.

Posteriormente, en 2011, fue el turno de Guadalajara, donde un joven Sergio "Checo" Pérez rodó en su propia tierra a bordo del auto de la escudería Sauber para celebrar su debut oficial en la máxima categoría.

Fue hasta 2015 que la emoción llegó a la Ciudad de México. Previo al histórico retorno de la F1 al país, el Zócalo capitalino fue testigo de una exhibición a cargo de Red Bull Racing con el australiano Daniel Ricciardo y el español Carlos Sainz Jr.

Luego, en 2021, tras firmar con la escudería austriaca, Checo Pérez volvió a recorrer las calles de la capital, congregando a miles de fanáticos sobre el Paseo de la Reforma al volante del icónico monoplaza RB7.

Finalmente, la última vez que el país albergó un evento de esta magnitud fue en 2022, cuando Checo realizó una exhibición por tercera ocasión en el país y por segunda en su natal Guadalajara, nuevamente de la mano de Red Bull.