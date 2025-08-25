Checo Pérez regresa a Fórmula Uno
Pasaron 250 días para el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula Uno. El mexicano firmó el sábado pasado el contrato que lo vincula con Cadillac con un acuerdo multianual, es decir, de dos años con posibilidad de una campaña más, luego de haber pasado cuatro años como piloto titular de Red Bull, entre 2021 y 2024.
El equipo estadounidense se tomó varios meses para eligir pilotos y, finalmente, Checo y Valtteri Bottas son los elegidos. El anuncio oficial se hará en las próximas horas, según confirmó Sports Illustrated México.
Cadillac escogió a esta dupla por la experiencia y liderazgo en la parrilla de Fórmula Uno. Checo suma 281 Grandes Premios y Bottas 246 inicios, ambos fueron subcampeones –Sergio en 2023 y Valtteri en 2019 y 2020—. Han ganado Grandes Premios, el mexicano suma seis victorias y el finlandés 10 triunfos, además de que los dos conocen lo que implica desarrollar el auto para un equipo ganador.
La decisión de Cadillac fue más fácil, pues ayudarán a construir un equipo que puso su intención de sumarse a la parrilla desde 2023. La propuesta fue por parte de Andretti Autosport y fue aceptada en términos deportivos y técnicos por la FIA, pero fue rechazada por la parte comercial, Formula One Management, con el argumento de que se beneficiaría más que la F1 por ser un equipo cliente y no propietario.
El tema dio origen a una investigación del congreso de los Estados Unidos contra Liberty Media, dueña de la empresa de comercialización de la F1, con la idea que se podía interpretar como “la protección de intereses de fabricantes europeos bloqueando la inclusión de una empresa norteamericana a la categoría”. La respuesta del CEO de Liberty Media, Greg Maffei, fue contundente en el GP de Miami 2024 para Mario Andretti: "Mario, quiero decirte que haré todo lo posible para asegurarme de que Michael nunca entre en Fórmula 1."
Esto derivó en una investigación del Departamento de Estado, en su división de prácticas antimonopólicas. Esto implicó que Michael Andretti, como CEO de Andretti Global, y Greg Maffei, Liberty Media, dejaran sus posiciones en septiembre 2024. Con ello, el panorama fue más claro, en marzo de este año, la Fórmula Uno llegó a un acuerdo con TWG Global y General Motors para aceptar la inclusión del equipo a la parrilla de cara a 2026 sin hacer mención alguna de la marca Andretti. Pero con Mario como asesor de Graeme Lowdon, quien es el director del equipo.
El nuevo equipo le pertenece a TWG Motorsports, empresa creada para unificar la división de carreras de TWG Global, que suma participación en Fórmula 1, IndyCar, Fórmula E, IMSA y NASCAR. Además de las asociaciones estratégicas con General Motors en el equipo de Fórmula 1 Cadillac.
Por su parte, Checo se tomó varios meses de descanso, en busqueda de su regreso a la máxima categoría, decidió disfrutar de su familia en viajes por el mundo, actividades que no había tomado por su vida dedicada al automovilismo desde los 14 años. Pérez exploró posibilidades en otros equipos, pero al final, Cadillac fue la mejor opción para el mexicano.
El piloto de 35 años debutó en 2011 con Sauber por dos temporadas. Posteriormente pasó un año en McLaren, cuatro años con Force India, tres más con Racing Point y cuatro temporadas con Red Bull. En total, Sergio sumó 14 temporadas, 281 Grandes Premios, 6 victorias, 3 pole positions y un subcampeonato mundial de pilotos en 2023, además de a obtener los títulos de Constructores en 2022 y 2023.