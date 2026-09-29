Checo Pérez tomará Reforma antes del GP de México; celebrará sus 300 Grandes Premios

Ciudad de México volverá a recibir a Sergio Pérez a toda velocidad. El piloto mexicano protagonizará un Show Run sobre Paseo de la Reforma el miércoles 28 de octubre, a partir de las 10:00 horas, como parte de los festejos por su regreso al Gran Premio de México y por alcanzar los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.

El evento será organizado por Cadillac Formula 1 Team y el Gran Premio de la Ciudad de México, presentado por Heineken, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México. La exhibición será de acceso público y permitirá a los aficionados ver de cerca un monoplaza de Fórmula 1 en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

“Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula 1 Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial”, señaló Pérez. “Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México”.

El Show Run tendrá un significado especial para Checo, quien volverá al Gran Premio de México después de su ausencia en la edición de 2025. La exhibición también marcará el inicio de una semana histórica para el tapatío, que llegará a la carrera mexicana con trescientos Grandes Premios disputados en la máxima categoría.

La jornada tendrá además un componente inédito: será la primera aparición de Cadillac Formula 1 Team en suelo mexicano. La escudería estadounidense debutó en la Fórmula 1 en 2026 como el undécimo equipo del campeonato y afronta su primera temporada con Pérez y Valtteri Bottas como pilotos.

“Para Cadillac F1 Team, competir por primera vez en la Ciudad de México es un motivo de enorme orgullo y hacerlo mientras Checo celebra su Gran Premio número 300 lo hace aún más significativo”, señaló Marcin Budkowski, Team Principal de Cadillac Formula 1 Team.

Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre.



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A return like no other.



Checo takes the streets of Mexico City on October 28. Lock in your updates via link in bio. pic.twitter.com/GJPQhRI8Mo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 29, 2026

El directivo destacó también la conexión entre Pérez y la afición mexicana, que tendrá la oportunidad de verlo nuevamente al volante antes del inicio del fin de semana de competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Contar con Checo para representar a nuestro equipo en las icónicas calles de Paseo de la Reforma es una gran oportunidad para que puedan ver de cerca a su héroe local”, añadió Budkowski.

Para Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad de México, el evento permitirá llevar la Fórmula 1 más allá del circuito y acercarla a los aficionados.

El Show Run se realizará dos días antes del inicio de las actividades del Gran Premio de México y servirá como uno de los primeros grandes momentos de la semana de carrera, con Pérez como protagonista y Cadillac frente a su primer público mexicano.