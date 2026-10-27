Checo Pérez traza el futuro de Cadillac: “espero pelear por resultados importantes a mitad del próximo año"

Sergio ‘Checo’ Pérez no regresó a la Fórmula 1 únicamente para conducir el primer monoplaza de Cadillac. El mexicano se ha convertido en una pieza central para construir la estructura deportiva y técnica de la nueva escudería, que toma en cuenta su experiencia en el desarrollo del auto y espera consolidarse para pelear por resultados importantes a mitad de la temporada 2027.

“Sabíamos que iba a ser un año complicado, empezar un proyecto desde cero iba a ser muy difícil, pero tengo confianza en que el próximo año, para mitad de temporada, estemos ya bastante sólidos como equipo y peleando por resultados importantes”, afirmó Checo Pérez durante conferencia de prensa celebrada antes del Gran Premio de México.

Cadillac debutó este año como el undécimo equipo de la parrilla y su primera campaña ha expuesto la dificultad de comenzar desde cero. Después de 18 Grandes Premios, la escudería permanece en el último lugar del Campeonato de Constructores, todavía no suma puntos y su mejor resultado es el decimotercer puesto que Valtteri Bottas consiguió en China. Sus dos monoplazas acumulan 14 abandonos.

Las cifras explican por qué el trabajo de Pérez rebasa lo que sucede dentro del auto. Checo explicó que sus comentarios tienen peso dentro de las decisiones del equipo.

“En Cadillac se toma muchísimo en cuenta todo lo que digo, porque también fuera de la pista es superimportante el liderazgo y empujar el desarrollo”, aseguró el piloto mexicano. “Ha sido un año súper intenso”.

En una escudería establecida, las responsabilidades del piloto suelen concentrarse en conducir, analizar el comportamiento del monoplaza y transmitir información a los ingenieros. Cadillac todavía debe formar departamentos, definir procesos de trabajo, reducir errores operativos y construir una identidad competitiva. La experiencia de Pérez y Bottas resulta fundamental para reconocer qué necesita una organización capaz de competir al frente.

La experiencia de Checo, clave para Cadillac

Checo conoce esa diferencia. Antes de llegar a Cadillac pasó por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull. En su trayectoria vivió el crecimiento de proyectos con recursos limitados y también trabajó dentro de una estructura acostumbrada a disputar campeonatos. Ahora puede utilizar las lecciones de ambos extremos para ayudar a desarrollar al equipo estadounidense.

“Se está reforzando mucho el equipo con talento nuevo y tenemos una fábrica increíble, pero para eso necesitamos mucho talento”, explicó Pérez.

Las palabras del mexicano coinciden con los movimientos recientes de Cadillac. La escudería sustituyó a Graeme Lowdon por Marcin Budkowski como jefe de equipo y reforzó su estructura técnica con Craig Skinner, antiguo diseñador jefe de Red Bull; Eric Blandin, quien trabajó en Mercedes y Aston Martin; y Tim Lean, con experiencia en McLaren, Red Bull y Ferrari.

Skinner ocupará el cargo de ingeniero jefe de desarrollo, Blandin dirigirá el departamento de aerodinámica y Lean será responsable del modelado y la simulación aerodinámica. Los tres aportan experiencia en organizaciones que ganaron carreras y campeonatos, pero deberán integrarse a una estructura que todavía se encuentra en formación.

Los cambios no producirán resultados inmediatos. Diseñar componentes, incorporarlos al monoplaza y comprobar su funcionamiento requiere meses. Por eso, Pérez coloca el objetivo más importante en la siguiente temporada.

“Tengo confianza en que el próximo año, para mitad de temporada, estemos peleando por resultados importantes”, afirmó.

En el contexto actual de Cadillac, ese avance debe comenzar con objetivos concretos: conseguir sus primeros puntos, mejorar la confiabilidad, reducir la diferencia con la zona media y competir con mayor frecuencia por un lugar en la Q2. Antes de pensar en podios o victorias, el equipo necesita demostrar que puede completar los fines de semana con regularidad y aprovechar las oportunidades que presente cada carrera.

El proyecto también tiene una dimensión a largo plazo. Cadillac utiliza actualmente motores y cajas de cambios de Ferrari, pero General Motors prepara su propia unidad de potencia para 2029. La estructura que el equipo construya durante sus primeras temporadas será la base con la que afrontará esa nueva etapa.

Pérez dejó claro que conserva la motivación para acompañar ese proceso. Aunque no anunció un nuevo acuerdo, sí abrió la puerta a permanecer durante más tiempo en la categoría.

“Tengo la motivación de seguir y de mejorar este proyecto del que soy parte”, señaló. “Tengo la motivación de seguir más años”.

Checo ha definido a Cadillac como el último gran proyecto de su trayectoria en la Fórmula 1. Después de competir por victorias y por el campeonato con Red Bull, su desafío ahora consiste en ayudar a transformar al equipo más nuevo de la parrilla en una estructura capaz de disputar resultados. Su éxito ya no dependerá solamente de la posición en la que termine cada carrera, sino del lugar que Cadillac pueda alcanzar gracias a las bases que construye con su experiencia.