'Así quiero ver a México siempre': Checo Pérez vio con nostalgia el GP de México en 2025

Checo Pérez está listo para reencontrarse con la afición mexicana en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, después de vivir una experiencia completamente diferente el año pasado, cuando tuvo que seguir la carrera desde su casa tras su salida temporal de la Fórmula Uno, al término de su contrato con Red Bull.

Durante una conferencia de prensa este martes en la Ciudad de México, el piloto de Cadillac recordó las emociones que experimentó al observar desde la distancia un evento que durante tantos años protagonizó y reconoció que fue una sensación extraña, aunque también le permitió disfrutar del espectáculo desde otra perspectiva.

“Fue raro, la verdad”, reconoció Pérez, quien explicó que, a diferencia de las otras carreras que siguió durante su ausencia, el Gran Premio de la CDMX le provocó sentimientos especiales por todo lo que representa para él. El mexicano recordó las emociones que solía experimentar a lo largo del fin de semana, especialmente durante el desfile de pilotos y el contacto con los aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para Checo, observar la carrera desde casa significó recordar los momentos que vivió durante sus anteriores participaciones, desde la emoción previa a la competencia hasta el ambiente que generan miles de aficionados en las tribunas. Sin embargo, también encontró una perspectiva diferente que le permitió apreciar el evento y la imagen que México proyecta ante el mundo.

“Ver el Gran Premio desde la casa es increíble, ver a mi país de esa manera. Es como yo quiero ver a México siempre”, expresó el piloto mexicano, quien destacó el orgullo que sintió al observar la celebración de una carrera que considera una de las más especiales del calendario.

Pérez también confesó que lo que más extrañó durante su año fuera de la categoría fue el cariño de los seguidores mexicanos, a quienes considera una parte fundamental de su trayectoria y de su decisión de regresar a la máxima categoría del automovilismo.

“Lo que más extrañé, sin duda, fue mi afición”, señaló Checo, quien reiteró la importancia que ha tenido el respaldo del público a lo largo de su carrera. El piloto aseguró que sus seguidores fueron una pieza fundamental para tomar la decisión de volver a competir después de su salida de Red Bull al término de la temporada 2024.

El tapatío también recordó cómo cambió la relación de México con la Fórmula Uno desde el regreso del Gran Premio en 2015. Pérez explicó que, antes de aquella edición, el automovilismo de la máxima categoría parecía algo lejano para muchos mexicanos, pero la celebración de la carrera impulsó el crecimiento del deporte en el país y fortaleció el vínculo entre los aficionados y la competencia.

Además, Checo resaltó que el Gran Premio representa una oportunidad para mostrar la cultura mexicana y la pasión de su gente ante el resto del mundo. Para el piloto, la imagen que proyecta el país durante el evento resulta tan importante como el espectáculo deportivo, pues permite que los visitantes conozcan de cerca lo que México tiene para ofrecer.

Ahora, un año después de seguir la carrera desde casa, Pérez regresará al Autódromo Hermanos Rodríguez como piloto de Cadillac y con un motivo adicional para celebrar: alcanzará los 300 Grandes Premios en la Fórmula Uno. El mexicano volverá a competir frente a la afición que tanto extrañó durante su ausencia, en un fin de semana que marcará un nuevo capítulo en su trayectoria y que le permitirá vivir nuevamente, desde el volante, las emociones que el año pasado solo pudo observar como espectador.