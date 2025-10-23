'Checo' Pérez: "Voy a extrañar el manejar la pista y ver a toda la afición mexicana"
Fue una mañana de sentimientos encontrados. Como en los viejos tiempos, Sergio ‘Checo’ Pérez se reunió con amigos para jugar su tradicional ‘cascarita’ de futbol, con la única y gran diferencia de que este fin de semana no correrá el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1.
Una mezcla de felicidad y tristeza es la que se siente. Primero, la expectativa por ver al piloto mexicano era grande, al congregar a decenas de fans se dieron cita en la plaza ubicada a un lado del museo Soumaya. Y ya en el evento, la alegría de compartir con amigos y gente que le ha apoyado durante toda su carrera, como Carlos Slim Domit y Arturo Elías Ayub.
Te puede interesar: Checo asegura que Cadillac será su último 'stint' en F1
Pero su ausencia del Grand Prix de este fin de semana hace que esa tristeza se percibía en el ambiente. Y es el propio Checo quien lo manifiesta. Sincero, el piloto tapatío afirma que si bien echará de menos correr en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que más extrañará es a la afición.
“Creo que voy a extrañar el manejar la pista y ver a toda la afición mexicana. Siempre me acuerdo que andaba por todo el mundo, pero cuando llegaba aquí a México me hacían sentir diferente, muy especial y entonces lo que más voy a extrañar es a la afición”.
Sin embargo, también se dio tiempo para dar detalles de lo que será su regreso a la Fórmula 1 con el equipo Cadillac. El volante tapatío adelantó que su casco será negro, como el color su nueva escudería y dijo estar contento de estar de vuelta el próximo año.
No obstante, a pesar de esa tristeza, Sergio Pérez se dio tiempo de disfrutar su estancia en México, compartiendo con grandes invitados, como el exportero Oswaldo Sánchez, jugadores del Pachuca, como el guardameta Carlos Moreno o el delantero neerlandés Oussama Idrissi, así como futbolistas de Pumas, como Pablo Bennevendo y Santiago Trigos, con quien jugó la tradicional ‘cascarita’.
Checo jugó con la playera 11, el número que le ha acompañado en la F1. Y en la cancha tuvo de cómplice en la delantera a Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil. El piloto anotó un hat-trick, mientras que el directivo anotó dos goles, todo ante la mirada de Carlos Slim Domit.
Luego de 40 minutos de juego, Checo Pérez se retiró para seguir con diversos compromisos. Sí, el piloto mexicano se divirtió como cada año, sin embargo, queda el sabor agridulce por no estar presente este fin de semana en el Gran Premio de la Ciudad de México.