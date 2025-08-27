Checo asegura que Cadillac será su último 'sprint' en F1
“Les dije que nos volveríamos a ver”, fueron las primeras palabras de Sergio Pérez durante su visita a México, un reencuentro emotivo con la afición que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria. El piloto tapatío volvió para presentarse oficialmente como piloto de Cadillac a partir de 2026 y así dar inicio a una nueva etapa en la Fórmula 1.
Su visita también tuvo un propósito muy personal: agradecer no solo el apoyo incondicional del público mexicano, sino también el respaldo de uno de sus principales impulsores desde sus primeros pasos en el automovilismo, Carlos SlimDomit.
Desde muy temprano, cientos de aficionados se reunieron para ver a Checo en un evento organizado junto a Cadillac y los patrocinadores de Grupo Carso. Ahí, el piloto tapatío expresó su gratitud y emoción por esta nueva oportunidad.
“La verdad es que esto se convierte en mucho más grande que solo un piloto y ha sido increíble. Ha sido, sin duda, la mejor experiencia del mundo y estoy muy feliz de regresar”, aseguró Pérez, quien confirmó que tiene un contrato por dos años con la escudería estadounidense.
Carlos Slim Domit, figura clave en su trayectoria, tomó la palabra minutos antes, en un evento con directivos de Cadillac, y les dijo que en un rato más comprobarían que la afición mexicana es una de las que tiene más pasión por el autovilismo.
“Con la afición mexicana —la más hospitalaria y leal— tendrán una prueba de lo apasionada que es. Checo regresa más completo, no lo hace solo: lo acompañan millones de seguidores, no solo de México, sino de todo el continente, especialmente de Estados Unidos. Es la mejor combinación posible... Gracias, Checo. Disfrútalo, da todo y haz historia... Bienvenidos al Museo Soumaya, a México y a la nueva casa de Cadillac”, señaló Slim Domit.
Slim no se equivocó. Durante la conferencia de prensa, los gritos de apoyo para Sergio Pérez fueron constantes, acompañados de aplausos que no cesaban. La emoción en el ambiente crecía con cada palabra del piloto mexicano. Fue entonces cuando Checo confirmó que su regreso a la Fórmula 1 no obedecía al ego ni al orgullo, sino al deseo profundo de no cerrar una trayectoria de 14 años en la máxima categoría con amargura o resentimiento.
“No me podía permitir salir de la Fórmula 1 como lo hice. Ya en las últimas carreras no lo disfrutaba, incluso sentía cierto resentimiento con el deporte. Llegó un momento en que pensé: ‘No me puedo ir así’. Tenía que regresar y darlo todo, porque este deporte me ha dado todo”, confesó Pérez.
Con el público mexicano más cercano que nunca, Checo abrió su corazón al recordar los meses posteriores a su salida de Red Bull, ocurrida en diciembre: “Ese tiempo fuera me ayudó a asimilar muchas cosas. Cuando estás dentro de la burbuja de la Fórmula 1 no dimensionas lo que representas para tanta gente, para todo un país. Me detenían en la calle y me decían: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regresar?’ Y les decía: ‘Es que de verdad no sé, no sé qué voy a hacer’. Muchos meses no tuve claro qué seguiría en mi carrera. Pero toda esta ilusión que veo en la gente me llena muchísimo. Ellos han sido un motor muy importante para regresar”.
Checo aseguró que a Red Bull lo llevará siempre en su corazón porque tuvo sus mejores éxitos con ellos. Además se sintió afortunado de ser compañero de Max Verstappen: “Hay una increíble vida fuera de las carreras, soy muy afortunado de haber logrado ya lo que lo que conseguí, pero eso también me hizo ser consciente de que quería cerrar mi mi carrera como nos merecemos, como se merece la afición, toda la gente que ha estado conmigo y yo en lo personal.
“Nos merecemos un gran cierre y creo que este proyecto nos ofrece eso. Y RedBull, sin duda, tiene un lugar en mi corazón, importante, porque RedBull cambió mi carrera por completo y al final las cosas no se dieron como esperábamos, pero tuvimos un éxito impresionante”.
Checo también señaló que la afición debe estar conciente de que este regreso implica que no habrá triunfos ni podios al principio, pero señaló que buscará que eso pase rápido junto a Valtteri Bottas. Además confirmó que desea que Cadillac sea su último viaje en la Fórmula Uno.
“Si eso llega a pasar significa que tuvimos mucho éxito juntos y terminar mi carrera aquí sería increíble. Es un proyecto ambicioso, un proyecto competitivo, un proyecto que aspira a todo. Y si tú le preguntas a Dan, a Cadillac de a dónde quieren llegar… Es a ser campeones del mundo. Y ese es el proyecto del que quieres ser parte”.
Checo compartió que se encuentra en buena forma física, pero que el regreso al auto requerirá preparación intensa. Planea visitar la fábrica de Cadillac para conocer de cerca al equipo —más de 400 personas— y comenzar el desarrollo técnico de cara a 2026. Además, contempla pruebas con un auto Ferrari, que le ayudará al equipo en la simulación de paradas en pits, clasificación y de carrera para llegar lo mejor preparado a la pretemporada del 2026.
“Una marca como Ferrari siempre es garantía en la Fórmula 1. Es garantía de que si no empiezan donde quieren llegarár, a donde quieren estar, llegarán. Tienen una una filosofía y un nivel de competición muy grande. Y sin duda me veo recogiendo los frutos. Veo este proyecto y pienso quedarme en este proyecto tanto tiempo como sea necesario para recoger esos frutos, de llegar a ser competitivos, de llegar a pelear por podiums, por victorias y si mientras yo vea esa progresión y esas ganas de de seguir evolucionando, veo la Fórmula Uno sin un límite de tiempo”, describió Pérez, luego de que el auto Cadillac estará para 2026, por lo que las pruebas de este año serían con el auto italiano, ya que ellos les proporcionan los motores en este inicio.
Aunque fue claro con la afición, hay que disfrutar esta última etapa: “Quiero agradecerles a todos por su cariño, les dije que nos volveríamo a ver. Se los cumplí. Son unas de las principales razones por las que regreso y quiero cerrar bien mi carrera.
“Les diría que disfrutemos mucho, se nos va a ir muy rápido, ahora sí es es el último stint y que lo disfrutemos cada momento, cada resultado, lo que se ha creado en el automovilismo con toda esta checomanía. Regresemos a disfrutarlo juntos, que sepan que voy a dar todo de mí, solo les pido eso, que lo disfrutemos mucho porque se nos va a ir muy rápido”.