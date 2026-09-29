De la paciencia a la exigencia: Checo Pérez eleva la presión sobre Cadillac

Sergio “Checo” Pérez comenzó la temporada consciente de que Cadillac necesitaría tiempo para adaptarse a la Fórmula 1, pero después de 15 Grandes Premios su discurso se volvió más exigente. El mexicano terminó en el lugar 15 en Azerbaiyán y calificó su actuación como una de las mejores que ha tenido en Bakú, aunque también pidió que el equipo aumente su nivel de trabajo. El cambio no nace de una expectativa irreal de pelear inmediatamente por podios, sino de la necesidad de aprovechar mejor el potencial disponible y evitar que los problemas técnicos y operativos continúen limitando al proyecto.

Durante la pretemporada, Checo solicitó paciencia y explicó que la prioridad consistía en detectar los puntos débiles del primer monoplaza de Cadillac. El equipo estadounidense tuvo que construir al mismo tiempo su estructura, sus procesos internos y el MAC-26, por lo que el piloto entendía que los resultados no llegarían de inmediato.

La primera parte del campeonato confirmó esas dificultades. Cadillac sufrió fallas de fiabilidad, problemas con los frenos, errores en la ejecución de algunos fines de semana y un ritmo insuficiente para competir de manera constante con la zona media. El equipo llegó a Bakú como el único de la parrilla que todavía no había sumado puntos.

Checo Pérez y la exigencia a Cadillac

Conforme avanzó la temporada, la paciencia de Pérez comenzó a tener límites. Desde mayo advirtió que Cadillac no progresaba con la misma velocidad en el área operativa que en el rendimiento del automóvil. Después del receso de verano fue todavía más directo: consideró que el desarrollo se había estancado durante varias carreras y reconoció que el equipo tuvo que revisar su forma de trabajar.

Cadillac respondió con una reestructuración importante. Durante el descanso de agosto reemplazó a Graeme Lowdon con Marcin Budkowski como director del equipo. El cambio marcó el paso de una primera etapa, enfocada en colocar a la escudería en la parrilla, hacia otra que pretende mejorar sus procesos, acelerar la toma de decisiones y elevar el rendimiento.

La escudería también reforzó su estructura técnica con tres contrataciones de alto nivel. Craig Skinner llegará como ingeniero jefe de desarrollo después de dos décadas en Red Bull; Eric Blandin dirigirá el departamento aerodinámico tras sus etapas en Mercedes y Aston Martin; y Tim Lean se hará cargo del modelado y la simulación aerodinámica después de trabajar con McLaren, Red Bull y Ferrari.

Estos fichajes demuestran que Cadillac reconoce la magnitud de sus carencias, pero su impacto no será inmediato. Los tres se incorporarán durante los próximos meses y su trabajo estará enfocado principalmente en el crecimiento a largo plazo. La actuación de Checo en Azerbaiyán respondió a cambios más concretos: pequeñas modificaciones aerodinámicas, una nueva especificación de la unidad de potencia Ferrari y una mejor comprensión del automóvil.

El resultado final no cuenta toda la historia de su carrera. Pérez arrancó en el lugar 20 después de una clasificación marcada por la falta de un rebufo, una bandera amarilla y una última vuelta que tuvo que abortar. Desde el fondo avanzó hasta el puesto 15, aunque varios abandonos también influyeron en el orden final. Durante el primer turno de neumáticos logró mantenerse cerca de automóviles claramente más rápidos.

“Fue uno de mis fines de semana más fuertes aquí en Bakú”, declaró Checo después de la carrera. El mexicano explicó que llevó el Cadillac al límite, al grado de sentir que cualquier error lo habría enviado directamente contra el muro. Su lugar 15 no entregó puntos y fue el último entre los pilotos que completaron la prueba, pero el ritmo mostrado durante varios tramos confirmó que el equipo puede acercarse a sus rivales cuando ejecuta correctamente el fin de semana.

Bakú también expuso las limitaciones que todavía separan a Cadillac del resto de la parrilla. El MAC-26 genera demasiado arrastre aerodinámico y pierde velocidad en las rectas, un problema especialmente costoso en un circuito que contiene una de las zonas de aceleración más largas del calendario. Pérez calculó que todavía necesita entre medio segundo y un segundo para mantenerse en condiciones de igualdad con los coches de la zona media.

Cadillac tampoco prepara un paquete importante de actualizaciones para las últimas carreras. La mayor parte de sus recursos ya está concentrada en el monoplaza de 2027, una decisión que Checo considera correcta, aunque anticipa un cierre de temporada complicado. Por eso su exigencia se dirige principalmente al funcionamiento del equipo: estrategia, paradas en pits, clasificación, fiabilidad y capacidad para aprovechar cualquier oportunidad.

El cambio de tono no representa una contradicción. Pérez todavía entiende que construir una escudería competitiva requiere paciencia, pero considera que después de más de media temporada ya no todos los errores pueden justificarse por la falta de experiencia. Su objetivo es que Cadillac perfeccione ahora su operación para que, cuando disponga de un coche más competitivo, la estructura esté preparada para convertir el rendimiento en resultados.

Bakú dejó la mejor prueba de esa diferencia. Checo pudo extraer más de lo que reflejaba el potencial del MAC-26, pero su esfuerzo solamente alcanzó para terminar en el puesto 15. Cadillac comenzó el año con permiso para aprender; la presión del mexicano indica que ha llegado el momento de transformar esas lecciones en progreso.