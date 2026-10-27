Desplegará 102 policías para el show run de Checo y Cadillac en Paseo de la Reforma

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará 102 policías para garantizar la seguridad y la movilidad durante el primer show run del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y la escudería Cadillac F1 Team, programado para este miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas en Paseo de la Reforma.

El dispositivo abarca el tramo comprendido entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se realizan labores de vigilancia y control vial antes, durante y después de la exhibición.

#BoletínSSC | #OperativoDeSeguridad | #F1 | La #SSC de la #CiudadDeMéxico desplegará 102 efectivos para el evento “Primer Show Run de la Escudería Cadillac @F1 Team”, que se llevará a cabo en la avenida Paseo de la #Reforma, en el tramo comprendido entre la Glorieta de la… pic.twitter.com/xwahEotGtJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 27, 2026

Los elementos contarán con nueve vehículos oficiales, una moto ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y el apoyo de un helicóptero de los Cóndores, que realizará sobrevuelos preventivos.

Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito se encargará de agilizar la circulación de automovilistas y peatones, además de evitar el estacionamiento en zonas prohibidas y atender las necesidades de movilidad en los accesos al evento.

Alternativas viales

La SSC recomienda utilizar los carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, así como las siguientes vías alternas:

Eje 2 Poniente Florencia-Río Tíber.

Eje 3 Poniente Río Mississippi-Sevilla.

Avenidas Insurgentes y Chapultepec.

Calles Maestro Antonio Caso y James Sullivan.

Circuito Interior.

Recomendaciones para los asistentes

La dependencia exhortó a los asistentes a utilizar ropa y calzado cómodos, respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar llevar cinturones, mochilas, objetos de vidrio o artículos punzocortantes.

También pidió establecer puntos de reunión con familiares o amigos, no subir a bardas, marquesinas, barandales o templetes y evitar las aglomeraciones. En caso de una situación de riesgo, recomendó retirarse de la zona y seguir las instrucciones de las autoridades.

Si alguna persona presencia o es víctima de un delito, podrá solicitar ayuda al policía más cercano. La SSC también recordó que, mediante la aplicación Mi Policía, es posible contactar al oficial del cuadrante correspondiente para recibir atención ante una emergencia.

Para consultar información sobre el operativo, las alternativas viales o solicitar auxilio, la ciudadanía puede seguir las cuentas oficiales de la SSC: @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX.