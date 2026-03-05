El día que Cadillac obligó a la Fórmula 1 a cambiar su clasificación
Durante casi una década, la clasificación de la Formula One funcionó con un equilibrio perfecto. Veinte autos en pista, tres sesiones eliminatorias y una estructura que encajaba como un reloj: cinco eliminados en Q1, cinco en Q2 y diez pilotos peleando la pole position en la Q3.
Pero en 2026 apareció un problema inesperado: un equipo más.
La llegada de Cadillac como undécima escudería rompió la aritmética que había definido el formato de clasificación desde 2016. Con dos autos adicionales en la parrilla, el sistema simplemente dejó de cuadrar.
Desde la desaparición de Manor Racing antes de la temporada 2017, la parrilla se había mantenido estable en 10 equipos y 20 monoplazas. Ese número no era casual: el formato de clasificación fue diseñado específicamente para esa cifra.
Con 20 autos, la lógica era simple: cinco eliminados en Q1, cinco en Q2 y los diez restantes disputando la pole.
La entrada de Cadillac cambió el tablero. De repente había 22 autos y la FIA tuvo que ajustar las reglas antes de que comenzara la temporada.
El nuevo formato mantiene las tres sesiones, pero modifica el número de eliminados. En Q1, los 22 autos tienen 18 minutos para marcar su mejor vuelta y los seis más lentos quedan fuera, ocupando las posiciones 17 a 22 de la parrilla. En Q2, los 16 pilotos restantes tienen 15 minutos y otros seis quedan eliminados, del puesto 11 al 16.
La Q3 conserva el duelo final entre diez pilotos, aunque con una ligera modificación: la sesión ahora dura 13 minutos, uno más que antes. Ese minuto extra permite a los equipos gestionar mejor el tráfico y planificar dos intentos competitivos en la lucha por la pole.
Con 22 monoplazas en pista, el tráfico será inevitable. Las salidas de boxes y las vueltas de preparación se vuelven más complicadas, especialmente en circuitos estrechos.
Pistas urbanas como Circuit de Monaco o Marina Bay Street Circuit podrían ser los escenarios donde este nuevo formato genere más caos… y más drama.
Sumar un equipo puede parecer un cambio administrativo menor. Pero en la Fórmula 1, donde las diferencias se miden en milésimas, pasar de 20 a 22 autos obligó a reescribir un sistema que había permanecido intacto durante casi diez años.
A partir del Australian Grand Prix de 2026, la clasificación ya no es exactamente la misma.